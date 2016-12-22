Парад достижений

Вячеслав МИЦУРА

Среди новинок — переносной портативный кавитометр

Руководство ГКНТ и НАН Беларуси анонсировало появление новых инновационных производств и даже отраслей. Это должно повысить общий технологический уклад белорусской экономики и усилить ее экспортный потенциал.

Такие заявления сделали на пресс-конференции, приуроченной к открытию "Белорусского промышленного форума — 2015", представители вышеупомянутых ведомств. Многие из наработок можно будет увидеть там же, в том числе 248 из них представит ГКНТ и 122 — НАН Беларуси.

Среди новинок — переносной портативный кавитометр, предназначенный для измерения и контроля активности ультразвуковых полей. Данная разработка относится к направлению неразрушающих систем контроля — емкому и растущему сегменту глобального рынка. Можно будет ознакомиться с новыми пластическими смазками для автотракторной техники, масляным героторным насосом с КПД 85% завода "Оптрон", композиционными магнитными материалами Центра по материаловедению. Научно-технологический парк "Политехник" представит технологию газопламенного напыления и перспективные зонды для лечения склероза и инфаркта, а Институт тепло- и массообмена — плазменный ускоритель для генерации высокоэнергетических плазменных потоков и модификации поверхностей материалов.

По замыслу организаторов форума, эти и другие разработки должны обратить на себя внимание промышленников, чтобы в будущем на их основе появились новые производства, а может, и целые отрасли. "Техника, по закону Мура, каждые два года устаревает, — напомнил председатель ГКНТ Александр Шумилин. — Чтобы конкурировать на рынках, нужно предлагать что-то новое".

Правда, как показывает практика, далеко не все белорусские разработки удается довести до этапа промышленного производства. Одна из причин — дефицит инвестиций. Руководство ГКНТ надеется, что хотя бы частично проблему удастся преодолеть за счет средств Союзного государства, по десяти различным программам в этом году объем финансирования должен составить 53 млн. USD. На очередную пятилетку, которая стартует в 2016 г., готовятся еще два десятка союзных программ.

По мнению первого заместителя председателя президиума НАН Беларуси Сергея Чижика, интерес инвесторов, по крайней мере российских, должен подогреть опыт нашей страны в импортозамещении. На фоне роста геополитической напряженности Россия задумалась о замене многих западных технологий собственными или разработанными дружественными ей государствами. Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси предложил Сибирскому отделению РАН совместно создавать технику для Крайнего Севера, для этого при необходимости готов предоставить не только конструкторскую базу, но и полигон автомобильного транспорта. Ведутся переговоры о старте новой союзной программы, в рамках которой белорусы помогли бы российским предприятиям, "подсаженным на глубоко импортный программный продукт", получить свое инжиниринговое программное обеспечение. "Это огромный рынок, мы должны найти нишу, помочь РФ работать по импортозамещению и тем самым привлечь валюту в свою страну", — считает С. Чижик.

Насколько серьезно подобные проекты могут повлиять на состояние белорусской экономики, ее технологичность в частности? Ведь согласно проведенному пару лет назад исследованию ГКНТ, средневзвешенный технологический уклад Беларуси составляет лишь 3,25. Мы значительно уступаем не только странам Запада, но и ближайшим соседям, той же России. Эта ремарка корреспондента "БР" вызвала оживленное обсуждение участников пресс-конференции.

По словам А. Шумилина, интегрированного целевого показателя по технологическому укладу у Беларуси нет, но, например, концепция программы инновационного развития на 2016-2020 гг., проект которой скоро будет подан на рассмотрение в правительство, предполагает создание новых производств, соответствующих исключительно 5-6 технологическим укладам.

Пока же главе ГКНТ приходится констатировать ухудшение в 2014 г. всех четырех основных индикаторов инновационного развития экономики: удельного веса отгруженной инновационной продукции, доли инновационно активных организаций, наукоемкости ВВП и экспорта высокотехнологичной продукции. Подвели прежде всего наши промышленные гиганты. Правда, обнадеживает рост Беларуси в некоторых международных рейтингах, например в "Глобальном индексе инноваций — 2014" на 19 позиций. И хоть в общем зачете достижения не впечатляют (мы на 58-м месте среди 143 исследуемых государств), А. Шумилин считает, что объективно ситуация с инновациями в стране значительно лучше. Просто по ряду индикаторов исследования страна не смогла предоставить данные, так как подобная статистика у нас просто не ведется. Это ухудшило общее количество баллов и место в рейтинге.

Сейчас на уровне правительства ставится задача перейти на международные индикаторы оценки инновационного развития, что поможет понять объективную картину. Обещано изменить и инновационную политику. Упомянутая инновационная программа предполагает значительное усиление роли малого и среднего предпринимательства, а также распространение инструментов венчурного финансирования, для чего, в частности, уже в этом году планируют создать Белорусско-российский венчурный фонд.