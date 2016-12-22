Объемы падают, запасы растут

Елена ГОЛУБЬ

Объем промышленного производства в I квартале упал на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В тройке "лидеров" — машиностроение, производство транспорта и легкая промышленность.

Как свидетельствуют данные Белстата, объемы производства снизили все отрасли, кроме нефтяной (рост 2,9%) и химической (6,6%). Плюс первой обеспечил рост производства мазута на 21,1%, второй — увеличение производства фармацевтической продукции на 29,3%. На 29,8% больше прошлогоднего было произведено антибиотиков и на 35,5% — гормональных препаратов. Правда, не обошлось без "ложки дегтя": запасы гормональных препаратов увеличились на 14,6% по сравнению с I кварталом прошлого года. На 1 апреля на складах оставалось 130,2% среднемесячного объема производства этих препаратов.

Самое большое падение из отраслей обрабатывающей промышленности — в производстве машин и оборудования — минус 26,4%. Доля этой отрасли в общем объеме промышленного производства — 6,6%.

На 66,5% меньше уровня января — марта прошлого года произведено комбайнов, на 66,9% — экскаваторов самоходных и ковшовых погрузчиков неполноповоротных, на 60,5% — металлообрабатывающих станков, на 56,8% — подшипников, на 35,4% — тракторов и на 33% — карьерных самосвалов. Не такой большой, но тоже минус в производстве холодильников и морозильников (15,2%) и микроволновых печей (21,7%). Рост (на 9,7%) демонстрирует только производство стиральных машин.

Однако даже уменьшение объемов производства не спасло от накапливания продукции на складах. Десять с половиной месяцев можно не выпускать металлообрабатывающие станки, девять — зерноуборочные комбайны, четыре — экскаваторы, два с половиной месяца — тракторы.

Те же тенденции наблюдаются в производстве транспортных средств и оборудования (3% в общем объеме промышленного производства). Производство по этой группе упало на 19,1%. На 66,3% меньше выпущено мотоциклов и колясок, на 52,2% — карьерных самосвалов, на 45,6% — грузовых автомобилей, на 42,1% — автобусов. На 40% меньше произведено троллейбусов, на 34,9% — двигателей внутреннего сгорания. Тем не менее количество этой продукции, скопившееся на складах, в разы превышает среднемесячные объемы производства: грузовых автомобилей — в 6,2 раза, автобусов — в 4,2 раза. Самые большие проблемы — у вагоностроителей. Объемы их производства сократились на 92,6%, а складские запасы на 1 апреля этого года в 58,7 раза превысили среднемесячный объем производства. Меньше всего накопилось нереализованных двигателей — только половина среднемесячного объема производства.

Кстати, именно запасы производителей машин и оборудования вносят самый большой "вклад" в общестрановое затоваривание. Их доля составляет 23,2%. Второе место по "накопительству" занимает пищевая продукция, третье — транспортные средства и оборудование (11,7%).

По падению объемов производства (на 20%) третье место занимает легкая промышленность. В группах товаров лидер — корсетные изделия (минус 44,4%). Далее следует производство постельного белья (34,6%), перчаток (32%), верхней одежды (24,7%) и трикотажных изделий (23%). Больше всего в этой отрасли накоплено меховых изделий — в 16,3 раза больше среднемесячного объема производства, перчаток — в 7,6 раза. Корсетных изделий не продано в 4,2 раза больше среднемесячного объема производства, верхней одежды — в 4, чулочно-носочных изделий — в 4,3 раза.

В такой ситуации тренд на увеличение количества убыточных организаций в отрасли с 28,8% в прошлом году до 35,9% в нынешнем выглядит логичным. При этом сумма их чистого убытка за год увеличилась в 3,6 раза, до 8,7 трлн. BYR.