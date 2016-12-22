Заняты не все

Елена ГОЛУБЬ

В январе — феврале 2015 года в промышленности 103,6 тыс. человек работали в режиме вынужденной неполной занятости, свидетельствует Белстат.

Это в 2,1 раза больше, чем в январе — феврале прошлого года. Наибольший удельный вес приходится на работников обрабатывающей промышленности (98,3%). В этой отрасли численность работников, переведенных на работу с неполной рабочей неделей (днем) по инициативе нанимателя, увеличилась в 3,4 раза и составила 43,4 тыс. человек.

Отпуска по инициативе нанимателя в первые два месяца года получили 58,4 тыс. человек, что на 60,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В машиностроении неполное рабочее время в январе — феврале трудились 8,4 тыс. человек против 3,3 тысячи год назад. Еще 11,6 тыс. работников отрасли были отправлены в отпуск по инициативе нанимателя, в то время как в первые два месяца прошлого года таких работников было 4 тысячи.

Более 10 тыс. человек трудились неполное рабочее время в легкой промышленности против 1 тысячи в прошлом году. В вынужденном отпуске находилось 9,7 тыс. человек. Правда, в этом случае рост по сравнению с прошлым годом, когда по инициативе нанимателя отдыхали 6 тыс. человек, не такой большой. Среди отраслей обрабатывающей промышлености самый большой рост численности работников, которые вынуждены были трудиться неполное время, наблюдается в химической промышленности. По отношению к уровню прошлого года их стало больше в 25 раз (1625 против 65). На втором месте — издательская деятельность и целлюлозно-бумажное производство — рост в 23 раза (с 47 человек до 1075).

Количество вынужденно неотработанного промышленностью времени (596,1 тыс. человекодней) равнозначно ежедневному невыходу на работу 14,6 тыс. человек против 264 тыс. человеко-дней и 6,2 тыс. человек в первые два месяца прошлого года.

Кроме того, в январе — феврале 99,9 тыс. работников промышленной отрасли находились в целодневном (целосменном) простое.

Такая ситуация в промышленности не могла не отразиться на заработной плате работников отрасли. Если номинальная заработная плата в I квартале 2015 года выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6 770 тыс. BYR, то реальная снизилась на 8,7%. По сравнению с декабрем 2014 года она упала на 9,5%.

В отраслях обрабатывающей промышленности реальная заработная плата снизилась на 8,8%. В частности, в машиностроении — на 10,7% (6,4 млн. BYR), в легкой промышленности — на 12,7% (4,7 млн. BYR), в сфере производства транспортных средств и оборудования — на 13,1% (6,8 млн. BYR), в металлургии — на 13% (7,1 млн. BYR).