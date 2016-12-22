Реальный сектор не сдается

Пока правительство пишет антиинфляционные и антикризисные программы, директора предприятий пытаются решить проблемы со сбытом, неплатежами и падением спроса. Представители разных отраслей промышленности согласились поделиться своими секретами с "БР".

Главное — сохранить коллектив

(Николай НАРУЦКИЙ, генеральный директор ОАО "Белтеплоизоляция")

По экспертным оценкам, объем строительной части инвестиций в основной капитал у наших заказчиков в этом году составит примерно 62% от прошлогоднего. Из-за нехватки финансирования многие крупные предприятия на год перенесли сроки реконструкции, так что в ряде случаев дело застопорилось на стадии составления проекта и сметы. Разумеется, это серьезно подрывает спрос на теплоизоляционные изделия и работы по их монтажу — то, на чем мы специализируемся. Начало года и прежде было для нас непростым, многие заказчики вспоминают о теплоизоляции лишь с наступлением холодов. Сейчас к этому добавились кризисные явления на рынке: по итогам I квартала текущего года наши объемы промышленного производства и строительных работ ("Белтеплоизоляция" находится на стыке производства и строительства) к аналогичному периоду 2014 года сократились примерно на 30%.

Крайне обострилась конкуренция за заказы, причем кое-где она приобретает недобросовестные формы. Промышленные предприятия-заказчики поставили во главу угла цену, а все остальные аспекты, в том числе вопросы качества, надежности, авторитета поставщика, отошли на второй план. Доходит до того, что директора отказываются от заключения хоздоговоров с профильными организациями и пробуют выполнить теплоизоляционные работы на своих предприятиях в рамках прямого трудового найма так называемых летучих бригад, которые часто укомплектованы иностранными гражданами, например украинцами.

Если же закупки все-таки проводятся в рамках хоздоговоров, то в конкурсных торгах побеждают те, кто занимается откровенным демпингом, а это, как правило, мелкие, малоизвестные фирмы. Их ценообразование не поддается здравому расчету, а контрактная стоимость порой составляет лишь 50-60% от нашей калькуляции, которая проводится по законодательно утвержденной методике. Скорее всего, данный демпинг основан на сокрытии налогов и схемах полулегального найма.

Серьезной проблемой стал рост просроченной дебиторки: потребители задолжали нам 68 млрд. BYR, и некоторые из них, например "Борисовдрев" (долг 2,6 млрд. BYR), "Мостовдрев" (6 млрд. BYR), похоже, даже не пытаются рассчитываться: у них просто нет средств на счетах. Проблему можно было бы частично ослабить, вернув систему векселей, товарных взаимозачетов и пр. Однако пока подобные инициативы не находят поддержки властей. Как итог — плохие долги вымывают оборотные средства, нам трудно своевременно рассчитываться с поставщиками сырья и материалов, а те, чтобы минимизировать риски, отказываются от отсрочки платежей и переводят контракты на предоплату.

Ситуация усугубляется взиманием НДС по факту отгрузки, а не оплаты, как было раньше. Отгрузил товар, выполнил работы — заплати налог, а то, что ты получишь расчет через год, никого не волнует.

Тем не менее надежда, как известно, умирает последней. Боремся за заказы, присутствуем на многих крупных промышленных стройках и проектах реконструкции: БелАЭС, нефтеперерабатывающие заводы, "Азот". Идем за рубеж — Гарлыкский ГОК (Туркмения), Михайловский ГОК (Курская область, РФ), ряд промышленных объектов России. Пока не ставим амбициозных планов по рентабельности и прибылям, главное — сохранить коллектив, а он у нас почти 1 тыс. человек.

Инвестиционные планы в силе

(Аудриус МИКШИС, генеральный директор ОАО "Лидское пиво")

Кризисные явления в экономике не повлияли на инвестиционные планы ОАО "Лидское пиво". Проект по расширению производственных мощностей, озвученный в начале года, не останавливается. В сентябре планируем завершить строительные работы. Хотя кризисные явления мы тоже ощущаем.

По данным концерна "Белгоспищепром", за январь — март т. г. продажи белорусского пива сократились на 5,8% к аналогичному периоду прошлого года. В то же время наша доля рынка среди белорусских производителей за этот период выросла на 3,7 процентного пункта.

Сокращение продаж белорусского пива можно объяснить, например, отсутствием скидок, которые были характерны для межсезонья в предыдущем году. О влиянии кризисных явлений на пивную отрасль также свидетельствует уменьшение (на 48,3%) за январь — февраль 2015 г. ввезенного в страну импорта. Мы не можем делать выводы только на основании данных осенне-зимнего периода, то есть межсезонья.

Более объективную картину ситуации в пивной отрасли Беларуси мы получим в сентябре, когда будем располагать цифрами продаж летом. На текущий момент рыночная конъюнктура позволяет работать, что мы и делаем, не меняя согласованных на 2015 г. планов по выводу новых продуктов и производству.

Наша компания является экспортером пива, основной рынок экспорта для нас — российский. Однако в начале года были вынуждены искать новые направления для экспорта, так как сотрудничество с российскими компаниями стало неэффективным в связи со "скачками" российского рубля. По итогам января — марта т. г. экспорт ОАО "Лидское пиво" составил 293,8 тыс. дал пива, что на 7,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Наша сбытовая стратегия для внутреннего рынка осталась без изменений. Это поиск разумного баланса между представлением в рознице, инвестициями в продажи и прибылью. По причине сокращения поставок в Россию рассматриваем другие экспортные регионы, обладающие потенциалом для наших продуктов. Активно ведем переговоры со стратегическими партнерами по продаже пива и кваса. Конечно, у каждого рынка своя специфика, вкусовые предпочтения, особенности закона о рекламе и предписания, регламентирующие продажи. Эти препятствия можно преодолеть, если есть производство и желание работать.

Белорусские производители могут иметь коммерческий успех

(Франц АВДЕЙ, директор СООО "ЗОВ-ПРОФИЛЬ" (Гродно))

По нашей группе товаров — элементы мебели — спрос просел примерно на 40-50%. Конечно, сказалась зимняя девальвация российского рубля, ведь рынок России для нас ключевой, туда идет до 60% мебели, произведенной с использованием наших комплектующих, а также самих элементов отделки. В последние месяцы российский рубль вернул большую часть утраченных позиций, укрепив платежеспособность потребителей, а потому торговать в РФ стало "веселей". Впрочем, о восстановлении продаж говорить пока рано. Наше предприятие, как и остальные, входящие в холдинг "ЗОВ", все еще работают по сокращенной неделе.

Корректируем производственно-сбытовую стратегию: по возможности снижаем цены на продукцию, предлагаем выгодные условия оплаты поставок, работаем с ассортиментом. Давно уже перестали производить на склад — там у нас хранятся только заготовки, и то в ограниченном количестве. Вся конечная продукция делается под заказ.

Кризис рано или поздно пройдет, спрос восстановится, а вот многие проблемы, касающиеся организации производства, боюсь, останутся. При этом я имею в виду не только свою фирму, и даже не мебельную отрасль, а всю промышленность. Стране еще предстоит серьезная работа по повышению конкурентоспособности белорусских товаров. Многие директора рассчитывают на очередной виток девальвации, который поможет расчистить склады. А что дальше? Закупить по новой цене комплектующие и вновь ждать девальвации, чтобы продать? Это тупиковый подход. Надо серьезно работать над издержками производства. Многие сосредоточились на внешних, макроэкономических проблемах. Куда серьезней наши внутренние. Большинству предприятий, в том числе нашему, еще предстоит серьезная работа по уменьшению трудовых и материальных затрат.

Краеугольным становится кадровое обеспечение. Радикальное расширение ассортимента зачастую требует отказа от серийного конвейерного производства и перехода на мелкосерийное или даже эксклюзивное, штучное. В мебельном деле применить такой подход и одновременно выдать приемлемые объемы продукции можно лишь при быстрой переналадке оборудования и вовлечении широкой гаммы материалов и комплектующих. А это, в свою очередь, требует высокой компетенции работников. Наши средние специальные и высшие учебные заведения такие кадры, к сожалению, не выпускают. Да, компания может подготовить специалиста с должной компетенцией, инвестировав в это. Вот только на практике такие работники, почувствовав себе цену, зачастую покидают родное предприятие в поисках более высокооплачиваемых предложений. Если бы у нас законодательно была закреплена возможность взыскать с работника затраченные на его обучение средства, то желающих "кинуть" свое предприятие было бы значительно меньше.

Хотелось бы, чтобы законодатель в лице чиновников больше прислушивался к голосу промышленников и своевременно корректировал нормативную базу. Мы все в одной лодке, на одну экономику работаем. Нормативная база должна совершенствоваться вместе с рынком. Если вдруг появляются какие-то крайне неудобные нормы, например, как в нашей сфере, требование поштучно сертифицировать мебель, если в ней использованы нестандартные конструктивные или дизайнерские элементы, то такие требования нужно оперативно устранять.

В целом я верю в то, что белорусская промышленность может достичь конкурентоспособности, а значит, коммерческого успеха. Польша стала в ЕС тем, чем мы могли бы стать в ЕАЭС. Польша смогла привлечь передовые западные технологии, при этом более низкие доходы населения по сравнению с западными странами, а соответственно, и более низкая стоимость рабочей силы позволили обеспечить конкурентоспособность и по качеству, и по цене. Сегодня польские товары успешно продаются по всей Европе. Это хороший пример для Беларуси.