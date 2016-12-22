Шелковый путь для XXI века

В ходе визита планируется подписание около 30 договоров об экономическом сотрудничестве. Фото БЕЛТА

Первый в истории визит председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь начался 10 мая.

Официальный Минск придает этому событию весьма большое значение. Дело отнюдь не только в огромном политическом весе Китая в современном мире. На первом плане у нас сегодня экономические проблемы, а потому представители государства, имеющего, например, золотовалютные резервы почти в тысячу раз большие, чем Беларусь, просто не могут не быть желанными гостями.

Тем более что в ходе визита планируется подписание около 30 договоров об экономическом сотрудничестве на общую сумму примерно 15,7 млрд. USD (об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника отдела департамента Европы и Азии Министерства коммерции КНР Чжан Дун).

На дни пребывания председателя КНР в столице Беларуси назначен и двусторонний межрегиональный экономический форум — "одно из самых масштабных и высоких мероприятий после установления белорусско-китайских дипломатических отношений", заявляет китайская сторона.

Отметим, что, несмотря на несопоставимость размеров двух стран, в Поднебесной также заинтересованы в дружбе с Беларусью. И не только потому, что наша страна может служить прекрасным плацдармом для разностороннего сотрудничества с Европой — того требует начавшаяся коррекция геополитических реалий. Не случайно ведь дальняя поездка Си Цзиньпина началась с Казахстана и продолжилась в России, где лидеры РФ и КНР подписали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и экономического пояса Шелкового пути. Беларусь же географически оказывается замыкающим звеном в этой глобальной силовой дуге...