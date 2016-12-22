Марина КВАША

Президент Александр Лукашенко рассчитывает, что к осени заводы смогут возобновить полноценную работу, поэтому требует сохранить производства и трудовые коллективы.

"Мы ни в коем случае не должны допустить того, чтобы их (крупные предприятия. — Прим. ред.) потерять. Это исключено", — такую задачу поставил президент, принимая 5 мая с докладом министра труда и соцзащиты Марианну Щеткину. "Это не значит, что мы должны на плечах их нести, они должны работать и, я скажу по-народному, вкалывать на всю катушку, если они хотят выжить и сохраниться", — уточнил А. Лукашенко.

По словам М. Щеткиной, среди главных тем встречи были своевременность выплаты зарплат, ситуация с неполной занятостью населения и сохранение трудовых коллективов. Минтруда ведет мониторинг по 760 валообразующим и градообразующим предприятиям. "На некоторых из них сложилась весьма напряженная ситуация", — признал президент.

По мнению А. Лукашенко, главным в комплексе антикризисных мер должно стать сохранение трудовых коллективов. "Кризисы когда-либо закончатся, рано или поздно... Но когда выходишь из кризиса и на твою продукцию есть спрос, а нет рабочего люду, нет рабочего класса, который производил эту продукцию, тогда беда. Поэтому любыми способами и средствами нужно сохранить трудовые коллективы, нужно сделать все для того, чтобы люди работали. И не на склад".

Из сказанного следовало, что улучшение ситуации на заводах, объемы производства и продаж которых сегодня заметно упали, ожидается уже к осени. "Если мы где-то там заморозились на данном этапе, то в течение лета, к сентябрю люди же выйдут из отпуска, какое у них настроение, вы прекрасно понимаете, им нужна работа, им нужна зарплата, детей в школу отправлять, семью кормить, это очень важно", — сказал президент.

Напомним, в своем послании Национальному собранию и белорусскому народу А. Лукашенко заявил, что государство не намерено больше поддерживать неэффективные проекты и даже планирует ликвидировать изжившие себя производства. Господдержка, по его словам, будет выделяться только на конкурсной основе и по программно-целевому методу.

Президент заверил тогда, что исключения не будут делаться даже для предприятий, являющихся лицом страны, и привел в пример МАЗ. Такие заявления дали основания ряду экспертов говорить если не о реформировании, то о серьезных изменениях в промышленном секторе Беларуси. Последовавшее уточнение позволяет полагать, что флагманов белорусской промышленности оно все же не коснется. Во всяком случае, президент уже анонсировал посещение столичных флагманов — МАЗа, МТЗ и Минского моторного завода в ближайшее время.

Глава государства еще раз повторил тезис из своего послания о необходимости контролировать цены и предупредил, что роста зарплат в ближайшее время ждать не стоит, несмотря на приближающиеся президентские выборы. "Мы в конце прошлого года — начале этого года успокоили и валютный рынок, и успокоили цены. Но где-то ползучая контрреволюция у нас в виде роста цен наблюдается", — констатировал А. Лукашенко.

Впрочем, рост цен на "бананы там, киви", как признался президент, его волнует меньше всего. "Но когда наблюдается рост цен по контролируемым позициям, и особенно в ЖКХ, еще где-то, там, где мы, государство, повышаем цены, — это недопустимо. Почему? Потому что мы зарплату сегодня не можем поднять. Человеку не нужен рост зарплат, если не растут цены", — считает А. Лукашенко.

"Там, где мы можем сегодня приостановить рост цен, этот рост цен надо приостановить. Надо дать понять всем: бизнесменам, предпринимателям, руководителям госпредприятий и всем прочим, что цены желательно сейчас не дергать", — распорядился он. Напомним, запрет на повышение цен в связи с ростом курса доллара был отменен совсем недавно, 31 марта, постановлением правительства № 250.

А. Лукашенко предупредил, что требование сохранить уровень зарплат касается не только реального сектора, но и бюджетников. "Это прежде всего должны понимать госслужащие", — уверен глава государства. По его словам, есть попытки "избирательно кому-то коэффициент повысить, кому-то доплату, зарплату, устроить на работу, чтоб на пенсию уйти с хорошей работы". "Это недопустимо", — констатировал глава государства и заявил, что такие просьбы он будет считать "провокацией против президента, против действующей власти".