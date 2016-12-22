Кризис съедает новые метры

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Ставки аренды устремлены вниз.

К снижению заявленных ранее объемов ввода в Минске торговых и офисных центров приводит избыток действующих площадей.

Заявленные девелоперами на 2015 г. планы возведения в столице торговых центров пересматриваются уже по итогам I квартала. Как сообщил корр. "БР" руководитель проектов по торговой недвижимости компании "Твоя столица. Недвижимость для бизнеса" Дмитрий Дробышев, прогнозные объемы ввода торговых площадей в Минске снизились с начала года с 207 тыс. до 150 тыс. кв. м.

"Избыток предложения и низкий спрос среди арендаторов привел к сложностям с заполняемостью объектов. В такой ситуации многие девелоперы принимают решение отложить открытие торговых центров, пока не будет сформирован достаточный пул арендаторов", — пояснил эксперт.

В то же время, отмечает Д. Дробышев, собственники некоторых объектов имеют определенные обязательства перед властями, и при переносе сроков ввода торговых центров в эксплуатацию к ним могут быть применены штрафные санкции, предусмотренные договорами с Мингорисполкомом.

Наиболее уязвимыми сейчас являются проекты по строительству торговых центров крупных размеров, поскольку для их заполнения имеющихся в стране потенциальных арендаторов недостаточно. Частично решить проблему высокой вакантности можно за счет открытия собственных магазинов по франшизе, однако, по оценке аналитика, таким образом удастся заполнить не более 20% торговой галереи конкретного объекта.

"По всей видимости, у большинства торговых центров сроки открытия будут переноситься на 2016-2017 гг. К тому времени рынок может стабилизироваться, а ретейлеры, возможно, пересмотрят свои программы по расширению сетей. Пока же в основном будут открываться торговые центры, которые смогли привлечь брендовые сети еще до начала кризисных явлений в экономике", — считает Д. Дробышев.

Спрос на офисные помещения в Минске также заметно отстает от предложения. Среднее время их экспозиции уже увеличилось до 5-6 месяцев. В связи с этим ставки аренды офисов в ближайшие месяцы могут продолжить снижение, отметила руководитель проектов по административной недвижимости компании "Твоя столица. Недвижимость для бизнеса" Наталья Новикова.

"Девелоперы рассчитывали на развитие бизнеса и приход международных корпораций, но их прогнозы оказались чересчур оптимистичными: спрос, в отличие от предложения, остался на прежнем уровне, рынок оказался не готов к 170 тыс. кв. м площадей, которые планируется ввести до конца года. Некоторые застройщики уже начинают пересматривать свои планы", — отметила Н. Новикова.

Сложнее всего сейчас заполняются новые административные объекты класса "C": спрос на них заметно снизился, тогда как предложение продолжает расти. В итоге многие новостройки этого класса, значительно проигрывая по качественным характеристикам бизнес-центрам категории "B", остаются невостребованными, а средняя арендная ставка на объекты класса "C" с начала года упала на 26% — до 12,3 EUR с НДС за 1 кв. м.

При этом, отметила эксперт, рынок сохраняет повышенный интерес к знаковым объектам классов "A" и "B". Среди них — новое офисное здание в составе комплекса "Титан" на пр-те Дзержинского, бизнес-центр Riviera Plaza на пр-те Победителей, комплексы "На Торговой набережной" и Mercure в историческом центре города.

"В этих объектах предусмотрено сочетание офисного пространства с торговыми, развлекательными или рекреационными площадками, что положительно воспринимается арендаторами. В будущем рынок будет прирастать во многом именно за счет таких комплексов", — считает Н. Новикова.

По ее словам, наилучшие условия для арендаторов в нынешней ситуации предлагают владельцы недавно построенных бизнес-центров: они готовы снижать ставки и предлагать арендные каникулы на несколько месяцев.

"До осени арендные ставки могут "просесть" на 7-10%. Рынок близок к тому, чтобы нащупать "дно". Вероятнее всего, в сентябре-октябре ситуация стабилизируется, после чего ставки если и будут изменяться, то в пределах 1-2% в месяц", — подчеркнула Н. Новикова.