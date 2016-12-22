Без ЖЭСа пока никуда

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Товарищества собственников иногда активны.

Против монополии государства на управление жильем выступают многие собственники квартир, однако уровень их знаний о совместном домовладении остается низким.

Такой вывод можно сделать из результатов опроса, проведенного социологическим центром "Зеркало-Инфо" по заказу Международной ассоциации менеджмента недвижимости. В исследовании приняли участие 403 респондента из 8 городов Беларуси.

На вопрос, знают ли собственники квартир, что является общим имуществом при совместном домовладении, положительный ответ дали 50% респондентов. При этом о том, что жильцы обязаны нести расходы по содержанию совместного домовладения, осведомлены 57% опрошенных.

"Половина респондентов не в курсе, что такое общее имущество, но 57% отметили, что знают об ответственности за его содержание. Соотношение этих цифр показывает, что люди немного заблуждаются, и желание сказать "да" преобладает над реальными знаниями", — так прокомментировал ответы на презентации исследования директор социологического центра "Зеркало-Инфо" Леонид Михейчиков.

Только 30% опрошенных верно указали, что жилой дом, за исключением квартир, является общей собственностью жильцов. 32% респондентов считают, что это имущество ЖЭСов, 24% — что оно принадлежит местным органам власти, 14% затруднились ответить.

Несколько вопросов касались тарифной политики в сфере услуг ЖКХ. В частности, был задан вопрос, знают ли собственники квартир о том, что в результате существующего в стране перекрестного субсидирования формируется потенциал для роста цен на товары и услуги. Большинство опрошенных (55%) ответили отрицательно. Положительный ответ дали только 45% респондентов.

Л. Михейчиков высказал сомнение в том, что все, кто ответил положительно, действительно в курсе дела. По его мнению, многих вопрос мог смутить, и, следуя логике престижа, они выбирали вариант ответа, не углубляясь в его содержание.

Осведомленность респондентов о том, каким образом субсидируются услуги ЖКХ, в целом оказалась не очень высокой. Только 28% опрошенных знают, что источником субсидий являются местные бюджеты. 34% уверены, что субсидированием занимается Министерство жилищно-коммунального хозяйства, а 14% — что затраты покрывает местный ЖЭС. Остальные респонденты затруднились с ответом.

При этом удовлетворенность работой государственных эксплуатирующих организаций оказалась ожидаемо невысокой: 43% респондентов считают эффективность работы ЖЭСов удовлетворительной, 25% — хорошей, 32% — плохой.

На вопрос о том, нужна ли в сфере управления жилой недвижимостью конкуренция, большинство высказалось за: положительный ответ дали 67% респондентов. Только 14% однозначно поддерживают монополию государства в этой сфере.

Однако на вопрос, заинтересованы ли собственники квартир в обслуживании жилфонда частными профессиональными управляющими и сервисными компаниями, только 49% ответили "да". 28% респондентов отметили, что они в этом не заинтересованы, и 23% затруднились дать ответ.

"Эти цифры свидетельствуют, что люди еще неглубоко осознают возможность какой-либо конкуренции в сфере ЖКХ", — считает Л. Михейчиков.

На вопрос о том, как часто в их доме проводятся собрания собственников квартир, 25% опрошенных ответили, что такие собрания проходят не реже одного раза в год, 20% — что встречи проводятся, но очень редко, 40% респондентов заявили, что подобные собрания в их домах не проводятся вообще.

При этом о желании активно участвовать в решении вопросов, связанных с обслуживанием и эксплуатацией дома, сообщили 44% опрошенных.

"Результаты опроса интересны тем, что, с одной стороны, люди хотят видеть альтернативу ЖЭСам в виде частных организаций, но, с другой — не готовы отказаться от дотируемых государством тарифов. Повышение грамотности граждан в сфере управления недвижимостью является прежде всего задачей государства", — отметил начальник управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ Андрей Ромашко.

По его словам, в процессе реформирования сферы ЖКХ важно все-таки разделить функции управления жильем и его эксплуатации. В частности, в Партизанском и Первомайском районах Минска на базе ЖРЭО в марте начался эксперимент по выделению структур с четко определенными зонами ответственности заказчика и подрядчика на разные виды работ. Но когда этот опыт будет распространен хотя бы на весь город, пока неизвестно.