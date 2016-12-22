Парад будущей победы?

Александр АЛЕСИН

Россия демонстрирует военную мощь на фоне ухудшения ситуации в Украине и стремления стран-соседей увеличить военное присутствие НАТО на их территории.

Как сообщили на днях в управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ, российские военнослужащие примут участие в парадах Победы, посвященных 70-летию Великой Победы, которые пройдут в соседних с Россией государствах: в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Южной Осетии.

Всего в этих торжественных мероприятиях примут участие 1.050 военнослужащих Минобороны РФ. Кроме "живой силы", предполагается задействовать 86 единиц военной техники, 29 боевых самолетов и 4 вертолета.

Наибольшее количество личного состава (636 военнослужащих), вооружения и военной техники (30 единиц), а также авиации (15 самолетов) Вооруженных сил России будет задействовано на параде Победы в Минске.

В составе колонны бронетанковой, автомобильной и специальной техники там проедут танки Т-90, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты и десанта БМП-3 и БМД-2К-АУ, бронеавтомобили "Тигр", самоходные артиллерийские установки САУ 2С19 "Мста", а также зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

Российский компонент воздушной части парада составят дальние сверхзвуковые бомбардировщики- ракетоносцы Ту-22М3, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС, фронтовые бомбардировщики Су-34 и учебно-боевые самолеты Як-130.

Практически сразу же после обнародования данной информации среди как экспертов, так и рядовых граждан возникла полемика относительно того, что на самом деле означает столь значительное участие российских военных в белорусских торжествах по случаю Дня Победы.

На наш взгляд, ближе к истине точка зрения, согласно которой это не что иное, как демонстрация решимости Москвы предпринять жесткие меры в ответ на наращивание военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы из-за событий в Украине. И попутно отработка вариантов переброски российских войск на территорию Беларуси в случае дальнейшего обострения ситуации в регионе.

Правда, вряд ли можно полностью согласиться с утверждением, что прилетевшая из России на парад смешанная авиационная группа (включая "стратегов" Ту-95МС) будет базироваться на постоянной основе на аэродроме в Бобруйске, где в перспективе может быть создана главная база ВВС РФ в Беларуси.

Прежде всего это относится к Ту-95МС. Беларусь, окруженная с трех сторон странами, которые, мягко говоря, настороженно относятся к ее главной союзнице, является для "дальнобоев" с их боевым радиусом 6.500 км (а с дозаправкой в воздухе — еще больше) аппендиксом, тупиком. Лететь этим самолетам отсюда можно только обратно, в Россию.

Тем более что тактико-технические характеристики позволяют этим стратегическим бомбардировщикам-ракетоносцам, даже находясь в г. Энгельс, где они сейчас базируются, достигать практически любой точки земного шара. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что их прилет к нам не более чем демонстрация решительности намерений руководства РФ, "проецирование силы".

Все не так однозначно с дальними бомбардировщиками-ракетоносцами Ту-22М3, специально предназначенными для операций на европейском театре военных действий. Боевой радиус этих самолетов (порядка 2 тыс. км) позволяет применять их для нанесения удара по объектам не только в соседних странах (Польше и государствах Балтии), но и в Центральной Европе. Набор вооружения Ту-22М3 включает оперативно-тактические ракеты, в том числе с ядерными боеголовками.

Уместно будет напомнить, что до распада СССР на территории БССР базировались два полка, вооруженных Ту-22М3. Один из них, 200-й гвардейский Брестский Краснознаменный тяжелый бомбардировочный авиационный полк 46-й воздушной армии Дальней авиации СССР, располагался в Бобруйске. После распада Советского Союза 200-й авиаполк перебазировался в Россию, а аэродром был законсервирован.

Сейчас на нем ведутся работы по подготовке к размещению полка в составе 24 российских истребителей-бомбардировщиков Су-27СМ3. Однако некоторые аналитики не исключают, что, учитывая развитие событий вокруг Украины, уже скоро Ту-22МЗ могут вернуться в Бобруйск. Впрочем, и в этом случае, если Россия в целях устрашения захочет развернуть в Беларуси ударную авиационную группировку, ее большинство, скорее всего, составят новейшие фронтовые бомбардировщики Су-34.

Предназначенный для поражения точечных сильнозащищенных (а также надводных и подводных) целей, этот самолет способен действовать в любых погодных условиях днем и ночью. Удачная конструкция позволяет Су-34 покрывать большие расстояния(до 4.000 км, а с дозаправкой в воздухе до — 7.000 км), приближающиеся к дальностям полета средних стратегических бомбардировщиков Ту-16, Ту-22 и Ту-22М.

По сравнению с другими типами ударных машин он значительно лучше приспособлен к быстрой переброске в районы, расположенные на большом расстоянии от места постоянного базирования. В связи с тем, что ряд элементов фюзеляжа и крыльев Су-34 выполнены по технологии Stealth, при полете на малой высоте эта 40-тонная машина имеет такую же степень радиолокационной заметности, как и современная крылатая ракета.

Комплекс ударного высокоточного вооружения обеспечивает Су-34 поражение наземных (надводных) целей на дальности до 250 км. Совершенное радиоэлектронное оборудование и управляемое ракетное вооружение класса "воздух-воздух", аналогичное вооружению других самолетов семейства Су-27, позволяют весьма эффективно использовать Су-34 и в воздушном бою.