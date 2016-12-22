Кризис заставляет давать обещания

Валентина ВЕШТОРТ

В предвкушении послания. Фото БЕЛТА

Экономика стала главной темой послания президента белорусскому народу и Национальному собранию, с которым Александр Лукашенко выступил в Овальном зале 29 апреля.

Глава государства назвал 10 приоритетных направлений корректировки экономической политики. Он пообещал отказаться от вмешательства чиновников в хозяйственную деятельность предприятий, дать руководителям право на предпринимательский риск и прекратить директивное финансирование экономики.

"Именно в экономике гарантия нашей независимости, залог мира и фундамент будущего. И именно экономика сегодня переживает не лучшие времена", — объяснил президент приоритетность этой тематики в своем очередном послании.

Перечислением мер, которые должны быть реализованы уже в этом году, он дал ответ на вопрос о том, что нового власть предлагает в ответ на очевидные кризисные явления в нашей экономике и экономике наших соседей. Лукашенко уточнил, что речь идет не об изменении экономической политики, а лишь о добавлении в нее новых мер, "которые позволят обеспечить новые факторы роста".

Методы управления экономикой.

Для повышения их эффективности предлагается разделить функции государства как собственника и как регулятора, а также четко определить степень компетентности каждого уровня госуправления.

"Правительство управляет экономикой в целом, министры — отраслями, губернаторы — регионами, директора предприятиями", — изложил А. Лукашенко схему распределения полномочий и потребовал, чтобы правительство выстроило такую структуру госуправления, при которой чиновники не смогут вмешиваться в оперативную деятельность предприятий.

Президент заявил, что государство больше не будет поддерживать неэффективные предприятия. "Поддержка предприятия, которое объективно не нужно рынку и экономике, которое фактически изжило себя и не может существовать, — это прямое омертвление ресурсов", — сокрушался он и призвал рассматривать ликвидацию таких производств не как трагедию, а как "элементарный здравый смысл".

Правда, президент уточнил, что речь идет о прекращении производства непродаваемой продукции, а не о ликвидации организаций. Предприятия должны перепрофилироваться и теми же коллективами выпускать новую, востребованную продукцию. В крайнем случае, новые производства должны быть открыты рядом с закрывающимися. В ближайшее время по поручению главы государства правительство должно будет составить реестр таких предприятий и "организовать работу по реструктуризации неплатежеспособных производств с привлечением инвесторов".

Совершенствование контроля.

Это второе направление предстоящей корректировки. Речь идет о том, чтобы разбудить инициативу и раскрепостить руководителей предприятий "для нового экономического рывка". Для этого государство обещает дать им право на оправданный предпринимательский риск, а их обязательства перед государством ограничить своевременной и полной уплатой налогов. "Заплатил налог — и иди или отдыхай, или спи" — по такой формуле предлагается строить отношения государства и бизнеса.

При этом А. Лукашенко пообещал налоговую стабильность. "В следующем году мы вводим мораторий на рост количества и ставок, и налогов", — пообещал он. При этом будет также убран излишний контроль и резко сокращено дублирование проверок. Государство обещает контролировать не текущую деятельность предприятий, а конечный результат их работы — прибыль и рентабельность. "Чтобы больше никогда не было этих досужих разговоров о сверхконтроле за предприятиями и руководителями", А. Лукашенко поручил правительству разработать проекты нормативных актов, которые раз и навсегда решат эту проблему.

Снижение инфляции также названо в числе приоритетов. Президент поручил правительству и Нацбанку уже в этом году разработать антиинфляционную программу. При этом повышать регулируемые государством цены и тарифы он запретил. "Мы же сами постоянно взвинчиваем эти цены, имея в виду, что по ЖКХ народ недоплачивает, и объелся народ — очень низкие цены на продукты питания, и энергетика у нас бедная страдает — надо поднять, нефтепереработке и другим энергетическим предприятиям надо поднять доходы — они, видите ли, модернизируются, бедняги, и пошло-поехало", — рассказал президент, как обстоят дела, и распорядился больше так не делать. Снижать цены он рекомендовал за счет сокращения затрат.

Повышение эффективности использования бюджетных средств.

По мнению оратора, производственники сами виноваты в том, что у них нет оборотных средств, так как они "омертвили" их, выпустив и поставив на склад невостребованную продукцию, не взыскивая дебиторскую задолженность. "Не просите больше денег", — предупредил президент предприятия реального сектора и заявил, что даже МАЗу, который является "лицом страны", просто так государство денег не даст.

Бюджетное финансирование на пополнение оборотных средств можно будет получить только под имеющийся контракт. "Если дать им эти 200 миллиардов, они завтра выплатят "зряплату" незаработанную, они завтра вложат эти деньги в производство новых автомобилей и поставят на склад", — уверен президент. Исходя из этого, он поручил правительству разработать и внедрить новый механизм оказания государственной поддержки. "В бюджетном процессе нужно перейти на распределение средств по программно-целевому методу… Государственная поддержка должна оказываться только на конкурсной основе и исключительно в рамках реализации госпрограмм с равным доступом к ресурсам организаций всех форм собственности", — распорядился он.

Антимонопольная и конкурентная политика.

По мнению главы государства, главные усилия тут должны быть сосредоточены на защите отечественного производителя. "Почему при наличии такого производства холодильников мы ввозим этот хлам из-за рубежа? Чем хуже наш холодильник?" — интересовался А.Лукашенко у правительства. Аргументы относительно обязательств Беларуси в рамках Евразийского союза по свободному движению товаров он не считает убедительными. Опыт Казахстана, закрывшего свой рынок от подешевевших из-за девальвации рубля российских автомобилей, по его мнению, — яркое свидетельство того, что такие методы имеют право на жизнь. "А мы что, в белых перчатках будем ходить и молиться на некую икону, которая нигде еще не висит, ни в каком углу?" — задал Лукашенко правительству риторический вопрос относительно обязательств нашей страны в этом интеграционном объединении и распорядился: "Решайте".

Было заявлено, что Беларусь продолжит работу по созданию благоприятного бизнес-климата, для чего правительство вместе с предпринимателями должно "проследить всю цепочку от открытия до ликвидации бизнеса" и "в разы сократить количество отчетов, документов, согласований и статистики на всех уровнях и этапах". Малый и средний бизнес он предложил рассматривать как основу процветания любой экономики и стабильности государства и уделить его развитию особое внимание, что должно стать шестым направлением приложения усилий правительства.

Развитие финансовых рынков и привлечение капитала.

Это еще один пункт экономической программы действующей власти. А. Лукашенко призвал отечественные компании смелее выходить на международные финансовые рынки и искать там ресурсы для своего развития. "В ближайшее время нужно проработать возможности размещения акций ведущих предприятий страны на мировых биржах, чтобы хотя бы прицениться", — распорядился он.

Чрезвычайно важным президент считает вопрос амнистии капитала. По его словам, сейчас все страны борются за финансовые потоки, и не всегда честными методами. Для того чтобы переключить на себя финансовые потоки, некоторые не гнушаются дискредитацией стран-конкурентов. "В связи с этим мы должны внимательно проанализировать, насколько соответствует нашим собственным национальным интересам международные соглашения по финансовому мониторингу, заключаемые нами и которые мы уже имеем". А. Лукашенко поручил правительству подумать, "что нужно сделать, чтобы в нашу экономику вернулись капиталы "из тени", а Беларусь стала серьезным региональным финансовым центром", и внести "пакет предложений по системному формированию финансового рынка и его регулятора".

Диверсификация экспорта.

Стратегия не новая, но особую актуальность она приобрела в свете проблем на основном для Беларуси рынке — российском. По мнению президента, отказываться от него нельзя. Нужно, наоборот, усилить там работу, ориентируясь на регионы. Внимательнее следует изучать и рынки других постсоветских стран. Признаком того, что там возможности еще не исчерпаны, А. Лукашенко считает итоги недавнего визита в Грузию, когда за полтора дня "Русый (вице-премьер. — Прим. "БР") наскреб большее 200 млн. долларов".

Помимо географии экспорта, нужно менять и его структуру и переходить от поставок сырьевых товаров, которые сегодня составляют заметную долю, к экспорту высокотехнологичных товаров и пользующихся спросом услуг. В то же время нужно скорректировать общий подход к экспорту: сначала искать рынки, а потом производить товар. "У нас же все наоборот: сначала произведем, а потом героически — от президента до крестьянина — ломаем все напрочь вокруг и ищем, кто бы это купил", — сокрушался А. Лукашенко.

Последние два пункта экономической программы касались перехода к самоокупаемости таких отраслей, как сельское хозяйство и ЖКХ, и повышения правовой культуры в экономике. Что касается упомянутых отраслей, то о них в этом году пойдет подробный и детальный разговор на специальных совещаниях с участием президента. Для повышения правовой культуры, недостаток которой часто становится причиной хозяйственных споров, правительство должно будет до конца года подготовить и внедрить соответствующую систему мер.

Словом, теперь все наконец-то будет как надо.