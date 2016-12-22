Россияне остаются дома

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

С белорусского рынка жилья практически полностью ушли российские покупатели.

Спрос на вторичном рынке жилья сократился на фоне активного роста предложения.

I квартал 2015 года оказался весьма благоприятным периодом для покупки жилья. С одной стороны, зафиксирован рекордный за последние годы объем предложения, с другой — спрос на квартиры все это время сокращался из-за ожидания дальнейшего падения цен. Снижение покупательской активности заставляет продавцов идти на серьезные уступки потенциальным покупателям.

"Период с начала года стал самым сложным для рынка за последние 5 лет. Спрос на квартиры снижался как в столице, так и в других крупных городах. По сравнению с I кварталом прошлого года количество сделок с жильем на вторичном рынке в Минске сократилось на 15%, в областных центрах — на 36%", — отметил аналитик портала Realt.by Артем Сахаревич 23 апреля на конференции, посвященной развитию риелторских услуг.

По его словам, только в двух городах Беларуси за первые три месяца года зафиксирована активизация спроса на квартиры — это Солигорск и Барановичи. В большинстве же городов ощущается сокращение спроса — на 3-15% по сравнению с I кварталом 2014 года. Больше всего эти изменения заметны в Минске.

"Нынешний кризис часто сравнивают с кризисом 2009 года, и у них действительно много общего. Речь идет о масштабных проблемах не только в экономике страны, но и в регионе в целом, девальвации национальной валюты, падении спроса на жилую недвижимость и снижении цен на нее. Но есть одно важное отличие: в 2009 году цены пошли на снижение, потому что они были невероятно высокими. Основная же причина сложной ситуации на рынке сейчас — это переизбыток квартир", — считает А. Сахаревич.

По мнению аналитика, в 2015 году наблюдается завершение своеобразного инвестиционного цикла, ведь именно сейчас вводятся в эксплуатацию, зачастую с задержкой, те квартиры, которые граждане покупали на этапе строительства в 2012-2013 годах, когда цены держались на минимальном за последние годы уровне.

В прошлом году в Минске было введено в эксплуатацию 1 млн. 322,2 тыс. кв. м общей площади жилья, что оказалось самым высоким показателем за последнее десятилетие. По словам А. Сахаревича, многие собственники только что построенных квартир, осознав, что цены на них больше не растут, вышли на вторичный рынок и тем самым серьезно повлияли на объем его предложения.

Другой группой продавцов, благодаря которым вторичный рынок заметно прирастает, стали бывшие арендодатели.

"Доходность от сдачи жилья в аренду сегодня гораздо ниже, чем доходность валютных депозитов. Она упала до самого низкого уровня за последние три года. Многие собственники осознали, что, продав жилье и положив вырученные деньги на депозит, можно заработать больше, чем если бы они сдавали квартиру в аренду", — отметил эксперт.

Сложившееся по итогам I квартала 2015 года предложение в результате оказалось неадекватным спросу, который, в свою очередь, начал заметно сокращаться из-за того, что многие потенциальные покупатели квартир заняли выжидательную позицию. Так формируется некоторый отложенный спрос, который будет влиять на рынок жилья в ближайшие месяцы.

Но он несколько ниже ожидаемого, в первую очередь из-за того, что с белорусского рынка жилья практически полностью ушли российские покупатели.

"Можно сказать, что сейчас их почти нет. Российский рынок жилья мыслит в рублях, а не в долларах. В результате девальвации российского рубля жилье в Минске на какое-то время стало дороже, чем в Санкт-Петербурге, хотя всегда оно было дешевле примерно в 2 раза. В России осела значительная часть денег, которая могла прийти на наш рынок жилья", — подчеркнул А. Сахаревич.

По его словам, часть белорусов, рассматривающих покупку недвижимости с точки зрения инвестиций, также обратили свое внимание на квартиры в Москве и Санкт-Петербурге.

В итоге с начала года большинство собственников жилья, продающих квартиры через агентства недвижимости, согласились на снижение цен. Однако те продавцы, которые действуют самостоятельно, пока не готовы к такому шагу.

"Многие собственники квартир все еще живут понятиями прошлого года", — считает аналитик.