Предела падению пока не видно

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Предложение серьезно превышает реальный спрос.

На 15% относительно уровня декабря прошлого года снизились ставки аренды офисов в Минске.

Большой объем ввода новых офисных площадей в столице продолжает оказывать давление на уровень ставок аренды и цену квадратного метра на рынке коммерческой недвижимости. По данным отдела консалтинга и аналитики группы компаний "Твоя столица", средние ставки аренды в бизнес-центрах в марте упали на 5% относительно февраля 2015 года и на 15% к декабрю прошлого года.

В разрезе классов качества средние ставки сформировались на уровне 26,4 EUR/кв. м с НДС для офисов класса "А", для класса "В" — 17,3 EUR/кв. м, в классе "С" — 12,3 EUR/кв. м. По сравнению с февралем больше всего снизились ставки аренды офисов класса "С" — на 10%, аренда в классе "А" подешевела на 3%, в классе "В" — на 4%.

При этом реальные ставки по сделкам заметно отличались от заявленных цен предложения. В марте они сложились на уровне 23-24 EUR/кв. м для класса "А", 15-16 EUR/кв. м для класса "В", 10-11 EUR/кв. м в классе "С".

Аналитики отмечают, что по сравнению с 2014 годом среднее время экспозиции офисов, сдаваемых в аренду, увеличилось практически вдвое — с 3-4 до 5-6 месяцев. Однако если собственником помещения определена более-менее объективная арендная ставка, то помещение находит своего арендатора в среднем за два месяца.

На вторичном рынке офисной недвижимости также продолжается снижение цен. Правда, покупательскую активность по итогам марта здесь можно назвать слабой. Во многом это связано с тем, что предложение серьезно превышает реальный спрос. В частности, если в начале 2015 года объем рынка современной офисной недвижимости составлял порядка 735 тыс. кв. м офисных площадей, то к концу года ожидается его прирост еще на 170 тыс. кв. м.

Приемлемыми на данный момент средними ценами, обеспечивающими офисному помещению минимальный срок экспозиции, аналитики называют следующие: для класса "В" — 1.700 USD/кв. м с НДС, для класса "С" — 1.350 USD/кв. м. При этом средние цены предложения в марте сложились на уровне 2.070 USD/кв. м в классе "B" и 1.800 USD/кв. м в классе "С".

В сегменте торговой недвижимости диапазон цен предложения на вторичном рынке в марте составил от 1.000 до 5.000 USD/кв. м с НДС при средней цене 3.160 USD/кв. м с НДС. Снижение по сравнению со средней ценой по итогам 2014 года минимальное — около 2%.

По итогам марта средняя ставка предложения аренды помещений в торговых центрах сформировалась на уровне 26 EUR/кв. м с НДС, что соответствует уровню февраля. По сравнению с январем ставки аренды снизились на 8%, по сравнению с декабрем 2014 года — на 14%.

Реальные ставки, сформированные по итогам заключения сделок, для торговых помещений площадью до 70 кв. м сложились на уровне 23 EUR/кв. м, а для помещений площадью от 70 до 150 кв. м — около 18-20 EUR/кв. м. Средняя величина дисконта по итогам заключения сделок составляла 23%.