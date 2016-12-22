Минск – Тбилиси: дружить экономиками

Марина КВАША

Первый визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию носил подчеркнуто экономический характер.

Стороны договорились о троекратном росте взаимного товарооборота (до 200 млн. USD) и открытии под эти планы белорусского посольства в Тбилиси.

В четверг в ходе встречи со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили А. Лукашенко еще раз заверил его в том, что "Беларусь бессменно рассматривает Грузию как дружественную и очень близкую страну", и предложил еще теснее дружить экономиками.

Пока Беларусь не устраивает уровень торгово-экономического сотрудничества с Грузией. По итогам 2014 года товарооборот составил лишь 64 млн. USD (минус 2,1% к уровню 2013 года), причем экспорт Беларуси — всего 23,1 млн. USD. На протяжении последних лет, согласно данным Белстата, доля Грузии в общем объеме экспорта товаров Беларуси составляла менее 0,1%. Сальдо для Беларуси было отрицательным и в 2013, и в 2014 годах. Основные статьи белорусского экспорта — лекарства, молочная продукция, сахар, мебель, табачные изделия, шины. В Грузии мы покупали минеральные воды, вина, ферросплавы, орехи, крепкие спиртные напитки и овощи.

Заметно активизировать торгово-экономические отношения, по мнению президентов, должно развитие производственной кооперации. "Просто торговать — это просто, а вот создать совместное предприятие, которое будет производить нужную продукцию и торговать по всему миру, — это сложнее, но реально", — цитирует А. Лукашенко его пресс-служба.

Особые надежды обе стороны связывают с возможностью выхода на рынки третьих стран. Беларусь может предоставить грузинским товарам пропуск на рынок Евразийского экономического союза, Грузия для белорусских — на Кавказ и сопредельные с ним страны, а в перспективе — и на рынок Евросоюза, с которым у нее подписано соглашение об ассоциации.

При этом стороны осознают, что им необходимо найти такие варианты сотрудничества, которые не раздражали бы их партнеров по интеграционным объединениям. А. Лукашенко уверен, что Беларусь и Грузия, как "разумные народы, разумные государства", в состоянии найти схемы и варианты сотрудничества так, "чтобы наши партнеры в ЕАЭС, ЕС ни имели к нам претензий".

Для более тесного знакомства деловых кругов в рамках визита был организован грузино-белорусский бизнес-форум, в котором приняли участие более 40 отечественных и 200 грузинских компаний. Там же были заключены первые контракты на общую сумму 4 млн. USD. На уровне президентов была достигнута договоренность о пилотных проектах по сборке в Грузии белорусских лифтов и тракторов различных модификаций.

В целом, по словам А. Лукашенко, в ходе переговоров Беларусь и Грузия вышли на договоренности, в результате реализации которых двусторонний товарооборот "видится в объеме 200 млн. USD". Под такие объемы взаимной торговли Беларусь готова наконец открыть свое дипломатическое представительство в Грузии, которое "будет заниматься и дипломатией, и торгово-экономическими отношениями".

Ключевыми позициями своего экспорта в Грузию белорусская сторона определила сельскохозяйственную и коммунальную технику, городской пассажирский транспорт, лекарственные средства и продовольственную продукцию. Плюс туризм: председатель правительства Аджарии Арчил Хабадзе уже заявил о готовности предоставить для белорусских компаний участки, где могут быть построены большие комплексы для отдыха белорусов.

Большое место А. Лукашенко отводит сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. "Президент Грузии поставил передо мной массу задач по переносу нашего опыта в Грузию, и я ему пообещал, что мы это выполним, начиная от создания опытного сельскохозяйственного кооператива в условиях Грузии до решения проблемы продовольственной безопасности", — сказал он.

По итогам переговоров был подписан пакет из 15 документов, которые "создают основу для расширения сотрудничества двух стран". Из документов экономического блока можно отметить межправительственные соглашения о сотрудничестве в области туризма, охраны интеллектуальной собственности, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал, о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.