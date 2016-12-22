"Газпром" не будет медлить

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Второй этап строительства транспортной развязки на пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова стартует в начале мая.

Об этом, как передает БЕЛТА, 16 апреля сообщил директор КИУП "Гордорстрой" Михаил Глушаков.

М. Глушаков отметил, что работы на первом этапе строительства развязки, связанные с усилением тоннелей метрополитена, практически завершены. Уже в начале мая строители приступят ко второму этапу, во время которого продолжат перекладку и переключение сетей, выполнят бетонирование плиты над тоннелями метро и приступят к возведению опор путепровода.

"В настоящее время ни с белорусской, ни с российской стороны перебоев в финансировании строительства развязки нет", — сообщил директор организации.

Напомним, подготовительные работы по строительству двухуровневой развязки на пересечении пр-та Независимости и ул. Филимонова начались в июле 2014 г. Пока они ограничились строительством объездного участка длиной 530 м, который позволил переключить движение транспорта с пр-та Независимости. Ввести в эксплуатацию весь объект планируется в 2017 г.

Строительство транспортной развязки финансируется на паритетной основе городским бюджетом и "Газпромом", который здесь же, на месте снесенного недавно автовокзала "Московский", возводит свой многофункциональный центр.

В декабре 2014 г. была озвучена информация о том, что соинвесторы якобы разошлись в оценке стоимости строительства объекта. По неофициальным данным, стоимость работ первоначально оценивалась в 60 млн. USD, но с течением времени выросла более чем в 2 раза.

Ход строительства транспортной развязки неоднократно рассматривался городскими властями. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец называл это строительство знаковым объектом, затягивать создание которого нельзя.