Верной дорогой, но неспешным шагом

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

Только один неиспользуемый объект недвижимости в Минске вовлечен в хозяйственный оборот в I квартале 2015 г.

В Минске завершилась инициированная председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем инвентаризация неиспользуемого и неэффективно используемого госимущества. Как сообщила на пресс-конференции 15 апреля директор Минского городского территориального фонда государственного имущества Галина Степуренко, в перечне остаются 115 объектов недвижимости.

По ее словам, в 2014 г. реализовано 10 неиспользуемых объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности, от их продажи выручено более 8,4 млрд. BYR.

С начала нынешнего года на аукционе пока удалось продать только один объект — строение по ул. Лынькова, 103 в микрорайоне Масюковщина. Среди других потенциальных лотов, которые должны быть выставлены на торги в течение года, Г. Степуренко назвала комплекс объектов по ул. Инженерной в промзоне "Шабаны" и корпус бывшего завода "Продмаш" по ул. Казинца, 32, до этого не раз безуспешно предлагавшиеся потенциальным инвесторам.

Директор "Минскгоримущества" надеется, что в 2015 г. удастся ввести в оборот и два строения по ул. Чижевских в Лошицком парке, которые дополнят ансамбль находящейся там усадьбы.

"Это предложение для тех потенциальных меценатов, которые должны найтись среди наших бизнесменов. Мы неоднократно возвращались к этим объектам, много раз проводили аукционы, но нам пришлось расширить функции возможного использования строений. Изначально там предполагалось обустроить гостиницу, что было важно в преддверии чемпионата мира по хоккею. Теперь актуальность такого предложения отпала, пусть там будет, например, объект общепита, которого не хватает в Лошицком парке", — отметила Г. Степуренко.

Ближайшим аукционом по продаже неиспользуемого имущества должны стать торги 5 мая, на которые будет выставлена парковка на 5 машино-мест по ул. Бобруйской возле торгово-развлекательного комплекса Galileo, неподалеку от железнодорожного вокзала. По словам директора "Минскгоримущества", площадка может быть выкуплена кем-либо из юрлиц в качестве парковочных мест для своих сотрудников или использоваться впоследствии как платная стоянка.

Как отметила Г. Степуренко, часть неиспользуемых объектов, в первую очередь находящихся в непригодном состоянии, подлежит сносу для строительства на их месте жилья и социальной инфраструктуры.

"В первом полугодии нынешнего года планируем снести 72 объекта. Инвестиционной программой столицы предусмотрено выделить для этого 37,1 млрд. BYR. Во втором полугодии под снос пойдут 39 отселенных жилых домов. На высвобожденных площадках запланировано строительство жилья для многодетных семей, благоустройство территории, а также реконструкция улично-дорожной сети", — сказала Г. Степуренко.

Общий объем финансирования, выделенного на снос отселенных жилых домов в Минске, в 2015 г. составит более 97 млрд. BYR.

Говоря о продаже арендуемого более трех лет имущества, директор фонда сообщила, что в 2013-2014 гг. в фонд поступило 176 заявок на выкуп площадок, при этом часть их была отозвана арендаторами.

"Кто-то из арендаторов отказывался от заявок, потому что их не устраивала стоимость объектов. Люди соизмерили свои возможности: если бы они отвлекли эти деньги из своего бизнеса на выкуп площади, вряд ли бы они сохранили ту нишу, которую занимают", — заявила Г. Степуренко.

В 2013-2014 гг. в "Минскгоримуществе" было рассмотрено 160 заявок арендаторов на выкуп помещений, из них удовлетворено только 30. В частности, в 2014 г. продано 20 подобных объектов, в бюджет от их реализации поступило около 92 млрд. BYR.

"Желающих выкупить объекты много. Однако очень вовремя была начата работа по наведению порядка на всех неиспользуемых объектах, независимо от формы собственности. Мы изучили историю каждого объекта и поняли, как должны относиться к заявкам на выкуп арендуемого имущества. Ведь объекты, которые сейчас находятся в перечне проблемных, тоже когда-то выкупались, а сейчас по ним возникает очень много вопросов. Поэтому мы не расположены к такому подходу: только купите", — разъяснила позицию городских властей Г. Степуренко.

По ее словам, в первую очередь будут удовлетворяться заявки на выкуп помещений для организации производств, а также для деятельности, связанной с информационными технологиями.

"Если организуются новые какие-то услуги — пожалуйста, но если просто "купи-продай" — тогда нет", — отметила Г. Степуренко.

В перечне проблемных объектов города, неиспользуемых или неэффективно используемых особо длительное время, сейчас числятся 40 строений. В конце прошлого года их было 55, сокращение произошло за счет того, что к собственникам были применены санкции, определенные Указом от 4 июля 2012 г. № 294 "О порядке распоряжения государственным имуществом". В частности, речь идет о возможности десятикратного увеличения ставок налогов на недвижимость для владельцев таких объектов.

"Такие меры нужны для того, чтобы люди понимали: работа, которую мы сегодня проводим, — не от хорошей жизни. В свое время мягкими были условия для всех, кто приобретал неиспользуемые объекты. Поэтому если не выполняешь оговоренные требования к использованию объекта — получаешь штрафные санкции. По-другому действовать мы не можем", — заявила Г. Степуренко.