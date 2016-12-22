Под прицелом — ремесленники

Елена ГОЛУБЬ

Повысить налоги для тех, кто осуществляет ремесленную деятельность и оказывает услуги в сфере агроэкотуризма, предлагает Министерство по налогам и сборам со следующего года. Первым — в 4 раза, вторым — в 12!

По информации "БР", изменение условий налогообложения для так называемых особых режимов стало предметом рассмотрения межведомственной рабочей группы по упрощению налогового законодательства, которую возглавляет первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.

В числе особых режимов налогообложения — деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и ремесленная. По действующему законодательству обе категории плательщиков уплачивают одну базовую величину в год. В Министерстве по налогам и сборам признают, что особый порядок налогообложения способствовал развитию вышеупомянутых видов деятельности. Так, если в 2006 году агроэкотуризмом занимались 28 человек, то в 2014-м — 2.017. Правда, фактически работающих меньше, чем заявляющих об этом, — только 1.424 человека, утверждают в налоговом ведомстве. В 2006 году услугами агроэкотуристических объектов воспользовались лишь 825 человек, в то время как в минувшем году усадьбы посетили более 300 тыс. гостей.

В то же время в Министерстве по налогам и сборам утверждают, что после установления такой ставки ситуация изменилась, а значит, и ставка требует корректировки. По данным министерства, за весь период существования "особого" налогообложения агроэкотуризма нагрузка на плательщиков этой категории снизилась с 2 до 0,26%, или в 13 раз. При этом доходы субъектов, оказывающих услуги агроэкотуризма, выросли в 1.900 раз, до 102,8 млрд. BYR. Фактически среднестатистический объект агроэкотуризма платит в месяц только 16 тысяч BYR налогов. А если бы получаемый этими гражданами доход облагался подоходным налогом (12% в прошлом году), то им пришлось бы заплатить 720 тыс. BYR в месяц.

Что касается ремесленников, то на начало года их в нашей стране насчитывалось 8,8 тыс., и каждый из них также вносит в государственную казну только 16 тыс. BYR в месяц. Министерство предлагает отнестись к этой категории мягче и установить для нее ежеквартальный срок уплаты. Более того, поскольку в этой сфере занято около 30% пенсионеров, для этой категории ремесленников предлагается сохранить нынешний уровень.

Напомним, что в середине февраля состоялось совещание с участием президента "Об актуальных вопросах налоговой политики". На нем было заявлено, что налоговая система будет откорректирована в сторону отказа от любых налоговых льгот. В будущем налоговые льготы должны стимулировать только приоритетные сферы деятельности, заявил тогда А. Лукашенко.