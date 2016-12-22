Курс на белорусизацию

Андрей ШИНГАРЕВ

Система образования должна быть переориентирована на национальные ценности.

Такой тезис содержится в рекомендациях, подготовленных незарегистрированной Ассамблеей неправительственных демократических организаций (Ассамблея НДО).

"Без опоры на национальные ценности мы в лучшем случае будем поставщиками кадров для других стран, а не для строительства собственного независимого белорусского государства. Поэтому ценностная составляющая в системе образования обязательна", — подчеркнул в интервью "БР" председатель рабочей группы Ассамблеи НДО Сергей Мацкевич.

По его словам, рекомендации, подготовленные ассамблеей, адресованы скорее белорусскому обществу, чем непосредственно власти. "Потому что, к сожалению, государство настоящую реформу образовательной системы не собирается проводить, образование остается некачественным и не соответствующим требованиям времени и общества. Поэтому мы вынуждены больше работать через систему неформального образования, не забывая, конечно, и про формальное образование, пытаясь на него влиять".

Впрочем, последние события в мире увеличили шансы гражданского общества быть услышанным, считает С. Мацкевич. "Появилась дополнительная угроза того, что при отсутствии белорусских национальных ценностей в обществе в целом и системе образования в частности мы рискуем раствориться в так называемом "русском мире". Это такая дополнительная угроза, которая должна стимулировать к большей ориентации на белорусские национальные ценности в системе образования", — уверен он.

В частности, как отмечает С. Мацкевич, обучение на белорусском языке на всех уровнях (от дошкольного образования до высшего и последипломного) должно стать важнейшим инструментом укрепления белорусской национальной идентичности.

Наряду с игнорированием национальных ценностей сегодня в системе образования Беларуси присутствует, с точки зрения С. Мацкевича, и еще одна ключевая проблема: отсутствие свободы и демократических принципов руководства образованием.

"Получается, что пока образованием, как и страной в целом, руководит вертикаль власти, ни студенты, ни родители, ни работодатели не могут повлиять на содержание обучения и методики, а само образование остается несовременным. Потому что просто нет механизма быстрого реагирования на потребности людей и необходимости рынка труда. Фактически сегодня можно сказать, что наше образование деградирует", — говорит глава ассамблеи.

Соответственно, основными направлениями преобразований в образовательной сфере должны стать ее белорусизация, децентрализация управления и самоорганизация участников образовательного процесса (родительские комитеты, педагогические профсоюзы, студенческое самоуправление), защита прав педагога и восстановление его авторитета в обществе.

В условиях нынешней геополитической ситуации в регионе и существенных пробелов в системе государственного образования возрастает значение общественных организаций, которые должны активнее развивать неформальное образование. Как отмечается в рекомендациях Ассамблеи НДО, общественным организациям следует отдавать приоритет национально ориентированным образовательным проектам, нацеленным на воспитание ответственных и национально мыслящих свободных граждан.

Определенные успехи в области неформального образования можно отметить уже сейчас — в частности, речь идет о многочисленных курсах белорусского языка.

Ассамблея НДО также рекомендует активно развивать новое направление — медиаобразование. Оно должно научить белорусов ориентироваться в медийном пространстве и отделять информацию от пропаганды, что в конечном итоге позволит противостоять "агрессивной антидемократической и имперской пропаганде".