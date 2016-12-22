Строительная отрасль снижает издержки

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Произвести 6,1 млн. тонн цемента планирует Беларусь в 2015 году.

Ожидается, что 2 млн. т цемента будет экспортировано, в том числе около 1,5 млн. тонн - через ЗАО "Евроцемент Групп" в Россию, где эта белорусская продукция вновь стала конкурентоспособной.

"Себестоимость производства тонны цемента сократилась на 20 USD. Это серьезный шаг, и если бы мы его не сделали в течение 2014 года, мы были бы неконкурентоспособными. Сегодня, когда мы к концу года вышли на 60 USD, а начинали с 88 USD, перед нашими цементниками стоит задача дойти до 55 USD, но в условиях 2014 года. В нынешних это даст 35-40 USD - конкурентоспособная цена на любых рынках", - приводит БЕЛТА слова министра архитектуры и строительства Анатолия Черного, сказанные им 8 апреля.

В текущем году Беларусь планирует увеличить экспорт строительных товаров до 470 млн. USD против 450 USD в 2014-м. При этом цены на стройматериалы на основном - российском - рынке нестабильны. Так, в начале 2014 года заметно подешевели цемент, строительные конструкции, полированное стекло.

Отечественные строители предприняли попытку закрепиться в Псковской области. Представительная делегация во главе с А. Черным посетила регион, однако конкретное предложение (пока ничем не подкрепленное) поступило одно - по поставке 250 лифтов для рекон- струкции жилфонда.

Белорусы готовы выполнять для российских фирм субподрядные работы. Однако псковские фирмы обеспокоены приходом конкурента с более низкими ценами, руководство области - привязкой стоимости работ к доллару. "Мы умеем считать и в рублях. Мы понимаем, что если не будем конкурировать по ценам, то проиграем. Много наработала наука, что позволяет нашим ДСК снижать цены", - сказал в ходе визита А. Черный. В Пскове есть и большие объемы реставрационных работ, но выйти на этот рынок даже с очевидно более низкими ценами непросто.

В общем, загрузить псковскими заказами существенную часть простаивающих мощностей белорусской стройиндустрии не получится.

А. Черный отметил рост поставок отечественного цемента в страны Балтии и Польшу. Он заявил, что "мы способны там конкурировать, у нас есть динамика экспорта в европейские страны". "Пробовать свои силы необходимо во всех регионах. Пора перестать искать отговорки, а начать поиски новых партнеров. Мы научились выпускать высококачественную продукцию, теперь необходимо научиться ее продавать", - заявил А. Черный на коллегии министерства.

В Беларуси же рост цен на стройматериалы в 2015 г. планируется удержать на уровне 5%. В прошлом году они увеличились на 4,5%.