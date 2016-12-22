Руденск получит новое дыхание

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Отличительными чертами Дружного являются высокий уровень образования его жителей, большое количество студентов; хорошо отзываются местные жители также о школе, детском саду и поликлинике.

Опубликован план города-спутника Руденска, в котором наконец определено место начала строительства - между Руденском и поселком Дружный.

План разработан в БелНИИП градостроительства. В пределах города- спутника окажутся несколько деревень и садовых товариществ.

Указ президента № 214 "О развитии городов-спутников" определил шесть городов-спутников Минска - Смолевичи, Фаниполь, Заславль, Логойск, Дзержинск и Руденск.

Генпланы всех городов-спутников в мае нынешнего года должен утвердить президент.

Наряду со Смолевичами Руденск является главным кандидатом на начало строительства многотысячного города, а не точечной застройки. Именно поселок Дружный, который находится в 2,5 км от Руденска Пуховичского района, с точки зрения инфраструктуры является готовой площадкой для строительства.

Там не нужно вкладывать средства в прокладку инженерных сетей, которая в случае создания города-спутника удорожает строительство не менее чем на 12%. Инфраструктура есть: в свое время здесь планировалось построить Белорусскую АЭС и город атомщиков, но строительство было заморожено после аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, построена ТЭЦ-5, где работает большинство населения Дружного. По оценкам специалистов, существующие инженерные сети позволяют построить жилье для 50-60 тыс. человек. Достаточно тут и запасов питьевой воды.

В отношении домовладений, которые расположены на территории предполагаемого города-спутника, есть два варианта: часть снесут, а часть будет преобразована в усадебную застройку.

На пересечении главной улицы Дружного - улицы Чепика, которая протянется и через город-спутник, и улицы Проектируемой № 2 расположится центр города-спутника - площадь и зона общегородского центра. С одной стороны к ней будет прилегать квартал общественных зданий, с другой - водохранилище с пляжем и спортивными объектами, в том числе закрытым стадионом. Именно в этом районе будет снесена большая часть усадебной застройки - в пределах двух-трех кварталов от центральной улицы предполагается построить многоэтажные дома. Для города- спутника характерен квартальный тип застройки, когда в пределах одного квартала создается благоприятная жилая среда со своим общественным центром. Смешанная общественно- жилая застройка предполагается только вдоль главных улиц.

Довольно большие площади займет жилая застройка блокированного типа и усадебная застройка. Усадьбы расположатся на окраине города- спутника, но зато ближе к лесным массивам и еще одному водоему, где также запроектирована пляжная зона со спортивными, в том числе крытыми, сооружениями. Неподалеку построят лечебный центр. Но, судя по генплану, автостоянок в городе-спутнике будет маловато. А ведь в городе, который, как планируется, в основном будет многоэтажным, наверняка практически у каждой семьи будет машина.

Чтобы избежать "маятниковой миграции", когда люди живут в городе-спутнике, а на работу ездят в мегаполис, по замыслу минских архитекторов, необходимо, чтобы 40% населения города-спутника в нем и работало.

На плане города-спутника несколько кварталов, примыкающих к железнодорожному полотну, обозначены как производственно-деловые зоны, но без уточнения, что же в этих зонах будет производиться. А ведь именно отсутствие рабочих мест в Дружном и Руденске является главным отрицательным фактором для жизни при выборе Руденска в качестве города-спутника. Сегодня около 2 тыс. человек ездят на работу из Дружного в Минск и проводят в дороге до трех часов в день. Поэтому минские власти должны как можно скорее определиться, какого рода предприятия и учреждения построят в городе-спутнике, ведь это влияет на решение потенциальных покупателей о приобретении жилья.

Что касается производственной деятельности, то для нее в городе- спутнике определена лишь небольшая площадка. Но множество незанятых производственных площадок есть в самом Руденске.

Если в городе-спутнике будет организовано удобное транспортное сообщение, жители смогут приезжать городским транспортом прямо на железнодорожную станцию Руденск, откуда до Минска можно добраться на электричке городских линий за 48 минут. Правда, в этом случае значительную часть семейного бюджета "съест" дорога к месту работы и обратно.

Отличительными чертами Дружного являются высокий уровень образования его жителей, большое количество студентов; хорошо отзываются местные жители также о школе, детском саду и поликлинике.

Проблемы Дружного - низкое качество питьевой воды, плохое состояние дорог в Пуховичском районе. Водозабор поселка нуждается в срочной реконструкции: в некоторых квартирах из кранов течет бурая жидкость.

Власти Пуховичского района надеются, что за счет города-спутника количество жителей района вырастет с 66 тыс. до 111 тыс. человек.