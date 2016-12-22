Свежий дедлайн

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№ 14 (1147) 13-19 апреля 2015 г.
Увидеть результаты совместной работы в рамках данных проектов, уже набивших оскомину, российская сторона рассчитывает в этом году.
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, комментируя на пресс-конференции в Минске 2 апреля ход реализации проектов, отметил, что "политически обе стороны настроены на достижение положительных результатов, это очевидно".
Однако, по его словам, реализация замыслов тормозится из-за кризисных явлений и недостатка финансовых средств. "Для любого объединения либо создания совместных структур требуются деньги. Их, видимо, сейчас не так много у той и у другой стороны", - отметил Г. Рапота.
Нельзя исключить, что Москва хочет увидеть реальные результаты договоренностей по интеграционным проектам в канун принятия решений по финансовой поддержке Беларуси.
На 2015 год приходится очередной пик валютных платежей Беларуси по государственному долгу. Страна обязана вернуть кредиторам 4,1 млрд. USD (около 3 млрд. USD - основной долг и 1,1 млрд. USD - его обслуживание). При этом основные выплаты по внешнему госдолгу Беларусь должна в текущем году перечислить России - 716,3 млн. USD, Антикризисному фонду ЕврАзЭС, который управляет в основном российскими деньгами, - 541,2 млн. USD, Китаю - 380,4 млн. USD, Международному банку реконструкции и развития - около 130 млн. USD и Венесуэле - 121,8 млн. USD.
Что касается долга России, то сейчас Беларусь договаривается о его реструктуризации или рефинансировании, о чем недавно сообщил А. Лукашенко в интервью агентству "Блумберг".
Напомним, в перечень пяти совместных проектов включены ОАО "МАЗ" и ОАО "КамАЗ", ОАО "Интеграл" и ОАО "Российская электроника" (ГК "Ростехнологии"), ОАО "Минский завод колесных тягачей" и ГК "Ростехнологии", ОАО "Пеленг" и Федеральное космическое агентство "Роскосмос", ОАО "Гродно Азот" и ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим".
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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