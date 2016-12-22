Свежий дедлайн

Татьяна МАНЕНОК

Аркадий ДВОРКОВИЧ поинтересуется интеграционными проектами.

Ход реализации пяти белорусско-российских интеграционных проектов оценит в ближайшее время вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который, по данным "БР", специально для этого в ближайшее время приедет в Минск.

Увидеть результаты совместной работы в рамках данных проектов, уже набивших оскомину, российская сторона рассчитывает в этом году.



Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, комментируя на пресс-конференции в Минске 2 апреля ход реализации проектов, отметил, что "политически обе стороны настроены на достижение положительных результатов, это очевидно".



Однако, по его словам, реализация замыслов тормозится из-за кризисных явлений и недостатка финансовых средств. "Для любого объединения либо создания совместных структур требуются деньги. Их, видимо, сейчас не так много у той и у другой стороны", - отметил Г. Рапота.



Нельзя исключить, что Москва хочет увидеть реальные результаты договоренностей по интеграционным проектам в канун принятия решений по финансовой поддержке Беларуси.



На 2015 год приходится очередной пик валютных платежей Беларуси по государственному долгу. Страна обязана вернуть кредиторам 4,1 млрд. USD (около 3 млрд. USD - основной долг и 1,1 млрд. USD - его обслуживание). При этом основные выплаты по внешнему госдолгу Беларусь должна в текущем году перечислить России - 716,3 млн. USD, Антикризисному фонду ЕврАзЭС, который управляет в основном российскими деньгами, - 541,2 млн. USD, Китаю - 380,4 млн. USD, Международному банку реконструкции и развития - около 130 млн. USD и Венесуэле - 121,8 млн. USD.



Что касается долга России, то сейчас Беларусь договаривается о его реструктуризации или рефинансировании, о чем недавно сообщил А. Лукашенко в интервью агентству "Блумберг".



Напомним, в перечень пяти совместных проектов включены ОАО "МАЗ" и ОАО "КамАЗ", ОАО "Интеграл" и ОАО "Российская электроника" (ГК "Ростехнологии"), ОАО "Минский завод колесных тягачей" и ГК "Ростехнологии", ОАО "Пеленг" и Федеральное космическое агентство "Роскосмос", ОАО "Гродно Азот" и ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим".