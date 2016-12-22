Весеннее потепление

Татьяна МАНЕНОК

Председатель Рижской думы Нил УШАКОВ предлагает монетизировать добрые отношения Латвии и Беларуси. Фото БЕЛТА

Интерес латвийских бизнесменов к Беларуси повысился на фоне наметившегося потепления политических отношений официального Минска с Европейским Союзом.

Более 200 человек на минувшей неделе приняли участие в латвийско-белорусском бизнес-форуме, который прошел 8 апреля в бизнес- центре гостиницы "Виктория" в Минске.



Латвийскую делегацию, в которую вошли представители около 30 компаний, а также депутаты сейма Латвии, председатель Резекненской городской думы, зампредседатели Даугавпилсской думы и Лиепайской думы, представители рижского муниципалитета, возглавил председатель Рижской думы Нил Ушаков (кстати, от впервые побывал в Минске с визитом).



В этот же день Н. Ушаков и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец подписали программу сотрудничества между Рижской думой и Минским горисполкомом на 2015-2017 годы.



"В этом соглашении есть очень прикладные вещи. И самое главное для их реализации - это положительный политический фон, он позволяет делать бизнес", - подчеркнул Н. Ушаков.



Как было отмечено, белорусы - второе по величине этническое меньшинство в Латвии. А количество наших туристов, посещающих Ригу, за последнее время увеличилось вдвое. Теперь добрые отношения, которые сложились между двумя странами, "важно удачно монетизировать", заметил Н. Ушаков. Тем более что потепление отношений ЕС с Беларусью приведет, как ожидается, к введению более благоприятного режима получения виз, что должно активизировать туристический обмен.



А. Шорец в свою очередь обратил внимание, что соглашение наполнено конкретными мероприятиями, а не лозунгами. "У нас много тем для соприкосновения, начиная с социально-культурной сферы и заканчивая жилищно-коммунальным хозяйством. Думаю, в самое ближайшее время мы докажем, что умеем не только дружить, но и совместно работать", - подчеркнул он.



Он сообщил, что минские специалисты намерены изучить опыт Риги по привлечению гостей. "Мы должны поработать над тем, чтобы удвоить количество туристов, которые приезжают из Риги в Минск", - отметил А. Шорец.



Латвийский бизнес привез белорусским партнерам целый пакет предложений по возможному сотрудничеству в области экологической утилизации отходов, тепло- и биоэнергетики, производства энергии из возобновляемых источников, общественного транспорта и т. д.



Один из проектов - бизнес-модель "Рижский дворик" по презентации и продаже латвийской продукции в торговых сетях. Еще недавно эта бизнес-модель успешно работала в России (в Москве было около 30 таких "двориков"), однако обострение отношений между Европой и РФ привело к сворачиванию проекта.



"Мы начинали его с Москвы три года назад, модель хорошо развивалась, приносила прибыль. В ряде московских сетевых магазинов были уголки, в которых стояли стенды с латвийской продукцией (молочной, кондитерской, мясной, алкогольной). Для торговых сетей плюс был в том, что мы брендировали свою продукцию как экологически чистую. И для этого есть все основания, поскольку Латвия после реформ отказалась от промышленного производства и стала зеленой и чистой страной", - рассказал председатель комитета по городскому развитию Рижской думы Максим Толстой.



Сейчас переговоры по продвижению аналогичного проекта латвийская сторона ведет с Казахстаном (правда, здесь возникают сложности: поскольку молочную продукцию сложно довезти до этой страны), с ОАЭ, а также с Грузией и Арменией.



"Модель отработана, понятна, и мы хотим ее продвигать в Беларуси", - сказал М. Толстой.



Пока в Беларуси такой бизнес- модели нет, как нет и "двориков" Вильнюса или Варшавы, так что в этом смысле рижскому проекту конкуренция здесь не грозит. Переговоры с рядом белорусских сетей уже ведутся, и "если все будет хорошо, то открытие таких "двориков" - дело нескольких месяцев, может, полугодия", - считает М. Толстой.



Успешным, по мнению латвийской стороны, окажется и ответный проект "Минский дворик" в Риге. Хотя, как было замечено, белорусская продукция в Риге уже продается. "У нас есть магазины с белорусским товаром, который пользуется неизменным спросом. У вашего продукта есть свой покупатель", - отметил М. Толстой.