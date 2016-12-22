"Купалинка" выживает

Полина ЛЕГИНА

"Купалинка" работает в основном на турецком сырье. Фото автора

Чтобы выйти на безубыточную работу, ОАО "Купалинка" вынуждено сокращать объемы производства и штат сотрудников.

Свой 45-летний юбилей солигорская трикотажная фабрика "Купалинка" встречает в непростой обстановке.



Экономический кризис накрыл предприятие в полной мере. Девальвация российского рубля сделала цену белорусского трикотажа в соседней стране неконкурентоспособной, и реализация продукции предприятия резко сократилась. Если в 2013 году на экспорт было поставлено 1.719 тыс. изделий, то в 2014-м - только 742 тыс., или на 57% меньше. Доля экспорта в структуре реализации уменьшилась с 35 до 21%.



Руководство предприятия постаралось переориентировать поставки на внутренний рынок, но белорусы не смогли "удовлетворить" щедрое предложение производителя, так что общий объем реализации трикотажа по итогам прошлого года сократился на 27%, до 2.715 тыс. шт. изделий. Убытки ОАО "Купалинка" за 2014 год составили 21 млрд. против 1,3 млрд. BYR в 2013 году.



Кому в легпроме легко.



За сухими нерадостными цифрами стоят судьбы почти тысячи человек, большинство из которых - женщины. Пресс-тур на "Купалинку", организованный Белорусской торгово-промышленной палатой, позволил заглянуть в производственные цеха и мельком увидеть жизнь фабрики изнутри.



Огромные шумные помещения, а в них - ряды столов со склоненными фигурами женщин. Они кроят, шьют, утюжат и складывают футболки, сорочки, трусы, детские платья. Многие работают тут всю жизнь. И, кажется, в начале их трудовой карьеры декорации были теми же, что и сейчас.



"Тяжело?" - обращаюсь к контролеру, которая на "Купалинке" 36 лет. "Нет, мы уже привыкли, - отвечает она. - Это молодым, наверное, тяжело, а нам нет. Зарплату хотелось бы побольше, но тем не менее:".



На вопрос о зарплате контролер отвечает уклончиво: "Если полный месяц работать, то 4 миллиона, конечно, будет". Проблема в том, что с конца прошлого года на предприятии четырехдневная рабочая неделя.



Если пройти поглубже в цех, к швеям, там положительных отзывов услышишь меньше. "Тяжело тут работать, - прямо говорит женщина средних лет, вшивающая резинку в детские трусики. - У меня раньше была норма - 670 резинок за смену, а теперь 900 с чем-то. Они не смотрят на качество полотна - х/б или лайкра, лупят по одной норме, и все. А зарплата - копейки. За февраль по 2,7-2,9 млн. BYR получили".



Руководство предприятия со своими работниками в одной лодке. В кабинете гендиректора о проблемах говорят открыто, за женщин переживают, тем не менее не видят возможностей оздоровления предприятия без оптимизации численности сотрудников. Во второй половине 2014 года на "Купалинке" сократили 70 человек, в этом году планируется уменьшить штат еще на 120 человек.



"Пока этот процесс проходит довольно безболезненно, - говорит 35-летняя Татьяна Ярота, генеральный директор ОАО "Купалинка", возглавившая предприятие в мае прошлого года. - Мы не то что массово увольняем, а стараемся точечно, в основном за счет естественных причин. Кто-то уходит на пенсию, и на его место не берем никого, с кем-то не будут продлены контракты. Хотим оставить людей, которые желают и могут работать".



Предполагается, что оставшиеся работники будут получать больше за счет экономии фонда зарплаты.



Суровое полотно и суровая правда.



Впрочем, одним лишь сокращением сотрудников едва ли удастся обойтись. Традиционные внутренние проблемы предприятия помножены на объективный внешний кризис, и это дает мультипликативный эффект.



Из-за курсовых "неурядиц" в РФ и РБ предприятие потеряло порядка 4 млрд. BYR. Тем не менее конкурировать с российским легпромом белорусскому трикотажу по-прежнему очень трудно.



"Налогообложение в России мягче, чем у нас, - объясняют менеджеры "Купалинки". - Каким-то образом грузы там въезжают через свободные экономические зоны, а мы, когда ввозим сырье, сразу платим 20% НДС плюс импортные пошлины. К тому же логистика сказывается: в Москве, в Иваново целые склады тканей - приезжай, бери. Предприниматели там закупают полотно за наличный расчет, и у них цена получается на 20% ниже, чем у нас".



Сама "Купалинка" работает преимущественно на сырье из Турции: там есть надежные поставщики, которые готовы мириться с задержками платежей. Узбекское полотно дешевле, но его поставляют только по предоплате. Свое же производство полотна фабрика свернула в 2013 году, оставив лишь небольшой вязальный цех с 6 новыми машинами: в нем производят 10 тонн сурового полотна в месяц, или 20% от потребности.



Суровая правда в том, что развивать собственное вязальное производство невыгодно. Полный цикл производства на "Купалинке" разрушен, так что свежесвязанное полотно надо везти на обработку и на покраску в Жодино или в Гомель, а это время и деньги. Дешевле купить импортное.



Сейчас на импортное сырье не хватает оборотных средств. Белорусская торговля задолжала "Купалинке" 12 млрд. BYR, это в два раза больше обычного. Плюс российские партнеры должны около 200 тыс. USD. Плохая реализация тормозит производство, сокращение производства и низкая загрузка мощностей (всего на 65%) не дают приблизиться к точке безубыточности.



"Мы шьем столько, сколько сможем продать, - описывает экономическую политику предприятия Т. Ярота. - Да, хочется сохранить 100-процентный объем производства, но: Задача-максимум - выйти на безубыточную работу. Прибыль у нас сейчас не просматривается".



В планах на 2015 год произвести 2.900 тыс. изделий, это на 16% меньше, чем в прошлом году, и почти наполовину меньше, чем в 2013-м. "Нам надо выйти на пятидневную рабочую неделю. Но пока не было достаточного оживления в торговле. Как только будет оживление, торговля рассчитается, мы приобретем полотно и наберем новые заказы", - вторит гендиректору один из менеджеров.



Надежды на ИП и Россию.



Стимулировать торговлю внутри страны руководство "Купалинки" пытается с помощью фирменных секций. Когда изделие висит в плотном ряду вешалок - это одно, а когда красиво обтягивает манекен - совсем другое. Сначала обновили секцию в универмаге "На Немиге", потом открыли фирменный отдел в ЦУМе, и там за полтора месяца продажи выросли в 2,5 раза.



А вот ставшие традиционными дни скидок в белорусских универмагах менеджеров "Купалинки" не радуют. "Я думаю, неправильно, необдуманно делать скидки на все сразу. Зачем нам продавать новую коллекцию со скидкой 15%, если ее можно продать по нормальной цене и заработать?" - удивляется Т. Ярота.



Очень нужна "Купалинке" дистрибуторская помощь индивидуальных предпринимателей. Количество таких партнеров у фабрики растет, однако не слишком быстро. "Мы бы хотели с ними работать. Они бы перестроили наше сознание и, не побоюсь этого слова, заставили работать по-другому, - признает Т. Ярота. - Но мы понимаем, что предприниматель не привык торговать с надбавкой 30%, ведь на импорт он может накрутить все 100%".



По наблюдению гендиректора, интерес ИП к продукции "Купалинки" оживился после выхода Указа президента № 222, а вот продление права торговать без документов никак не подогрело эту мотивацию.



Впрочем, работай на "Купалинку" хоть целая армия ИП, она все равно не смогла бы увеличить небольшой и затоваренный внутренний рынок Беларуси. Так что, прилагая усилия по активизации внутренней торговли, руководители предприятия все же уповают на оживление рынка РФ.



В последний месяц российский потребитель активизируется, курс рубля стал крепче. Очень рассчитываем, что ситуация на соседнем рынке изменится к лучшему, и мы вернем наши позиции, говорят менеджеры "Купалинки".