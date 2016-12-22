"Великий камень" — на старте

Татьяна МАНЕНОК

К осени 2016 года на стартовой площадке парка должны быть сданы дороги, электросети, а к концу следующего года - завершено строительство объектов недвижимости.

В апреле начнутся полномасштабные строительные работы по созданию внутренней инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального парка.

Хотя по решению президента строить объекты в "Великом камне" можно параллельно с разработкой, экспертизой и утверждением необходимой проектной документации на каждый из этапов строительства, до строительства офисов и производств дело еще не дошло. Причина одна: пока в парке не создана соответствующая инфраструктура.



Вот почему все усилия организаторов сейчас направлены на то, чтобы поскорее приступить к ее строительству. Не случайно А. Лукашенко 10 февраля поручил главе Администрации президента Александру Косинцу взять этот вопрос под личный контроль.



Чтобы ускорить старт "Великого камня", в состав акционеров парка в конце 2014 года вошла китайская корпорация "Синомач" - по инициативе китайской стороны уставный фонд управляющей компании парка был увеличен до 70 млн. USD.



Беларусь и КНР намерены также подписать соглашение о строительстве систем электрификации (с трансформаторной подстанцией 110/10 кВ), водоснабжения, канализации, газоснабжения, связи, инженерных сооружений (об этом говорится в постановлении Совмина РБ от 26 марта 2015 года № 232).



Опять же для ускорения старта "Великого камня" в прошлом году создан координирующий орган - рабочая группа в составе белорусских и китайских госорганов и организаций. Возглавляют ее министр экономики Беларуси Николай Снопков и заместитель министра коммерции КНР Чжун Шань.



Соучредителем компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка является китайская корпорация инжиниринга САМСЕ, которая в этом проекте выступает генподрядчиком.



Китайская сторона оставляет за собой поставку оборудования и монтаж, все остальное - за белорусской стороной. Таким образом, как отметил первый заместитель директора ЗАО "Китайско-белорусский индустриальный парк" Кирилл Коротеев, "практически половина работ, а может быть, и больше, будет отдана белорусским субподрядчикам".



"Сейчас мы делаем строительный городок, там находятся китайские рабочие, их количество будет возрастать, но в разумных пределах. Мы смотрим по целесообразности: то, что можно взять в Беларуси, включая рабочую силу, берем здесь, но если нужен опыт, которого в определенных областях в Беларуси нет, например где нужен авторский надзор китайских проектных организаций, которые строили подобные парки, будут задействованы специалисты из Поднебесной", - цитирует БЕЛТА К. Коротеева.



К осени 2016 года на стартовой площадке парка должны быть сданы дороги, электросети, а к концу следующего года - завершено строительство объектов недвижимости.



Больших препятствий для реализации этих планов вроде бы нет, так как раньше удалось решить основную проблему: за чьи деньги будет строиться инфраструктура парка. В целом в течение двух лет в создание инфраструктуры "Великого камня" планируется инвестировать 100-120 млн. USD. Около половины этой суммы - собственные инвестиции акционеров, остальное - долгосрочный кредит Эксимбанка Китая. Отметим, что ранее правительство КНР пообещало выделить Беларуси безвозмездную помощь в размере 150 млн. юаней (24,43 млн. USD) для подготовки и реализации проекта по электрификации территории первоочередного освоения "Великого камня", а также некоторых других проектов.



Пока свои компании в качестве резидентов парка зарегистрировали лишь две китайские корпорации - Huawei и ZTE. ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" было зарегистрировано 20 июня 2014 года, а ООО "Завод телекоммуникационного оборудования" (ЗТО, учредитель - китайская корпорация ZTE) - 31 октября прошлого года.



Компания "Бел Хуавэй Технолоджис" намерена реализовать в парке инвестпроект по созданию центра НИОКР "Хуавэй", а ООО "ЗТО" - организовать производство современного телекоммуникационного оборудования для операторов мобильной и проводной телефонной связи, выпуск компонентов систем транспорта, а также производство электротранспорта и комбинированных источников электроснабжения.



Поиск инвесторов для "Великого камня" со всех континентов продолжается. Как отмечают в администрации парка, сейчас примерно с 30 компаниями ведутся переговоры об их регистрации в качестве резидентов. В частности, в ходе визита А. Лукашенко в ОАЭ в конце октября минувшего года этот вопрос обсуждался с эмиратским инвестором, заинтересованным в создании производственно-промышленного кластера на территории "Великого камня". Реализацией на базе парка крупного проекта в транспортно-логистической сфере заинтересовался один из крупнейших китайских холдингов - China Merchants Group.



Замминистра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов 31 марта во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА еще раз подчеркнул, что основная идея парка заключается в привлечении именно инновационных производств. "И здесь мы ведем работу не только с китайскими компаниями (это международный парк), но и с японскими, корейскими производителями, нашими ближайшими соседями. Например, Латвия вынашивает планы строительства в парке фармацевтического производства. Поэтому здесь мы, конечно, имеем интерес, но воплощение будет зависеть от того, насколько серьезно мы будем отрабатывать наши проектные предложения, которые, к сожалению, пока в дефиците", - отметил А. Гурьянов.



В мае 2015 года планируется официальный визит в Беларусь председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Ожидается, что китайский лидер посетит строительную площадку "Великого камня". Надо полагать, что к этому времени работы там будут кипеть вовсю.