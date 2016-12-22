Остановить падение

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Александр ГУРЬЯНОВ верит в диверсификацию экспорта.

Рекордное снижение зафиксировали показатели по внешнеторговому товарообороту за январь и февраль.

По данным Белстата, товарооборот упал на 30,2%, экспорт - на 29,4%, импорт - на 30,9%.

Белорусские экспорт и импорт снизились как в количественном, так и в стоимостном выражении.



Свой вклад в падение экспорта внесла как девальвация российского рубля, в результате которой экспорт Беларуси подешевел, так и падение покупательной способности в России: физические объемы экспорта, особенно продукции машиностроения, также снизились.



О том, что именно снижение товарооборота с Россией стало основной причиной падения внешней торговли, говорит тот факт, что при общем падении экспорта на 29,4% экспорт в страны ЕАЭС упал на 39,2%, а в Россию - на 39,9%.



Упор на продажи на казавшемся бездонном российском рынке, иначе говоря, недальновидность белорусского правительства и высшего менеджмента машиностроительных предприятий привела к тому, что Беларусь оказалась втянутой в воронку российского кризиса, в то время как в других частях света происходит экономический рост. Сегодня начался разворот белорусской внешней торговли на другие рынки, но, по признанию отечественных чиновников, дается он нелегко.



Как заявил в интервью БЕЛТА заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов, "надо вести дело к тому, чтобы наши поставки были максимально диверсифицированы".



При прошлогоднем спаде экспорта в Россию белорусский экспорт в страны Азии, Африки, Латинской Америки и ЕС, наоборот, вырос. Есть спрос на продукцию белорусского машиностроения в Пакистане, в Эквадоре открывается сборочное производство белорусских моторов, идет реализация белорусских проектов в Венесуэле, несмотря на финансовый кризис, поразивший эту страну.



"Продолжается освоение "тяжелоподъемного" африканского рынка. В Южной Африке, включая Мозамбик, мы достаточно серьезно продвинулись в поставках карьерной техники и грузовых автомобилей. БелАЗ вышел на рынок ЮАР, и сегодня машины там работают, подписываются новые контракты. В Нигерии организована работа Белорусского торгового дома, а это самая большая по численности африканская страна. Есть спрос в Эфиопии на сборочное производство белорусских тракторов", - заявил Александр Гурьянов.



Как сообщил замглавы МИДа, в ближайшие два года Беларусь выйдет на уровень экспорта в страны Латинской Америки в 5 млрд. USD. И это не только сырьевой экспорт (Бразилия - один из крупнейших импортеров белорусских калийных удобрений), но и открытие сборочных производств, продвижение продукции БелАЗа на рынок Чили. ПО "Белоруснефть" наряду с Венесуэлой расширяет сотрудничество с Эквадором и Аргентиной в проектах сейсморазведки и нефтедобычи, часто - в партнерстве с третьими странами.



Пробиться на рынок Европейского Союза очень сложно. "Европейский рынок емкий, близкий, но очень жесткий в плане конкуренции", - заявил замминистра.



Но и с ним можно работать: возросли поставки белорусских продуктов питания в страны - соседи Беларуси - Литву и Латвию. Особенно вырос экспорт в Великобританию, Нидерланды, Болгарию, и не только за счет сырьевых товаров, сегодня белорусские предприятия экспортируют в ЕС широкую номенклатуру товаров. В ближайшее время в Литве будет открыто сборочное предприятие ОАО "Амкодор", а всего в ЕС открыты 20 сборочных производств белорусской техники.



Товарооборот Беларуси с Китаем составляет 4 млрд. USD, причем белорусский экспорт - всего 1 млрд. USD, и это преимущественно калийные удобрения.



Как признался замминистра иностранных дел, у Беларуси нет амбиций значительно увеличить экспорт в Китай промышленной продукции, Китай уже и сам производит все, что ему нужно. Большая часть китайского экспорта в Беларусь - это высокотехнологичные инвестиционные товары. Сегодня Беларусь предлагает Китаю наукоемкие технологии и площадку для размещения инвестиций - Белорусско-китайский индустриальный парк.



Экономическое сотрудничество с США предполагает поиск не столько рынков сбыта для белорусских предприятий, сколько возможностей для привлечения инвестиций в нашу страну.



В прошлом году Беларуси удалось сохранить практически на прежнем уровне объем торговли с Украиной, перейдя на более гибкие формы оплаты и национальные валюты в расчетах. Приоритет в сотрудничестве с Россией - устранение торговых и иных барьеров в рамках ЕАЭС, с тем чтобы белорусские субъекты хозяйствования получили равный с местными компаниями доступ на рынок этой страны. В первую очередь речь идет о рынке строительных услуг.



В ближайшее время, сообщил А. Гурьянов, будет произведена оценка состояния маркетинговых служб ведущих белорусских предприятий. Нередко специалисты этих служб не владеют иностранными языками, не умеют пользоваться современными технологиями, "застряв" на уровне телефона и факса.



Будут развиваться и службы, сопровождающие белорусскую технику в процессе эксплуатации, ведь если не предлагать достойный сервис, одной-двумя продажами на новом рынке все и закончится.