Константин СКУРАТОВИЧ

Производство продолжается, продукция оседает на складах, а реализованная ее часть не оплачивается.

Технологию прорыва легкой промышленности представил премьер-министр Андрей Кобяков. На заседании президиума Совмина он предъявил претензии и к производителям, и к торговцам.

По мнению чиновника, с одной стороны, ассортимент производимой продукции скуден, то есть формируется без учета потребительского спроса. С другой - промышленность имеет высокие издержки производства, вследствие чего цены производителей поднимаются до цен реализации в крупнейших универмагах.



Говоря языком любого экономиста, по ряду позиций промышленность является неконкурентоспособной на внутреннем рынке, поскольку не может удовлетворить его платежеспособный спрос. Обыватель же, конечно, всегда патриот, но в не меньшей мере и человек рассудительный, и каждый раз, прицениваясь к нужной вещичке, предлагаемой торговцем, он подсознательно вспоминает старую юмореску о том, как покупаются раки: те, что помельче, - по три рубля, а по пять - крупные. А ему пробуют всучить сегодня за пять рублей те, которые вчера продавались по три.



У нас случается сплошь и рядом, когда одни и те же товары, аналогичные по потребительной стоимости, непонятным образом резко растут в цене. Вроде сохраняется очень строгая ценовая политика, все контролируется, но в конечном итоге все маркетинговые затеи заканчиваются банальным повышением цен.



Кого в этом винить? Понемногу винят всех - правых и виноватых, по делу и тех, кто просто рядом стоял. На любом предприятии назовут объективные причины, по которым растут издержки производства. У торговли - свои резоны, у ИП - свои, у потребителей - свои. Чиновники тоже не затруднятся в поиске выгодных для себя аргументов.



На самом деле в любой экономике все субъекты имеют своей целью получение взаимной выгоды и добиваются этой цели. У нас цели вроде аналогичные, но достигаются они частично. В той мере, в какой одному из партнеров удается обмануть другого. Речь идет не о мошенничестве, но о социально-экономических отношениях, которые объективно препятствуют гармонизации интересов их субъектов.



В результате получается противоречивая картина, которую представил вице-премьер, используя для этого официальную статистику.



Оказывается, складские запасы готовой продукции составили 3,4 трлн. BYR, что в 3,8 раза превышает среднемесячный объем производства, а дебиторская задолженность на 1 февраля достигла 2,9 трлн. BYR.



По общепринятым правилам бухгалтерского учета задолженность возникает в том случае, когда товар продан, а денежные средства не получены, что оборачивается потерями в доходах предприятия. Особенно когда растет просроченная задолженность. Она хоть и относится к оборотным активам предприятия, но в то же время в данный конкретный момент отсутствует. Такими являются активы, замороженные в складских запасах.



То есть производство продолжается, продукция оседает на складах, а реализованная ее часть не оплачивается. Но, как считает премьер, торговля продолжается. Объем экспорта в 2014 году по сравнению с 2010-м вырос на 8,4%, около половины продукции поставляется в 55 стран мира. По его мнению, это свидетельствует о наличии спроса на белорусские товары и об их конкурентоспособности.



В общем, да. Раз продаются, значит, спрос есть. А на внутреннем рынке? По словам Андрея Кобякова, легкая промышленность Беларуси сама отдала собственный рынок "нашим партнерам, соседям и очень далеким от нас странам", которые оказались достаточно конкурентоспособными, "несмотря на то что у них такая непростая логистика".



Трудно понять, что имеется в виду, поскольку глобализация не могла обойти стороной Беларусь, имеющую прекрасные транспортные возможности. К тому же любой торговец начинает освоение нового рынка с изучения платежеспособного спроса. Например, в самом начале завозился азиатский, в основном китайский, низкокачественный ширпотреб, но настолько дешевый, что покупатель мог легко выбрасывать негодную вещь, заменяя ее новой.



Потребительский спрос подогревался ассортиментом, благодаря которому на рынке появились совершенно "эксклюзивные" по потребительским качествам вещи, которые не сумел и не собирался осваивать "Беллегпром". Он не пытался приспосабливаться к потребностям рынка, но старался навязать ему свои собственные стандарты. Такие у него были приоритеты.



И только теперь, через десятилетия, власти проанализировали ситуацию, сочинили "историю болезни" отрасли и считают, что определились с курсом лечения. Мол, в принципе, отрасль умеет работать качественно, но не научилась работать с ассортиментом, формировать спрос, и, что еще важнее, не научилась гарантировать покупателю право выбора.



Г-н премьер-министр ориентировал "Беллегпром" на то, чтобы тот параллельно с завоеванием внешних рынков эффективно работал на собственном. Иными словами, всегда надо думать о людях, которым ты собираешься продавать свою продукцию. От эффективности работы дома зависят и успехи на внешних рынках.



В общем, классика, азбука для каждого промышленника-рыночника и негоцианта-предпринимателя. Тем более что перспективы полностью не исчезли. Ведь вопреки переживаемым экономикой катаклизмам на розничном рынке наблюдается существенное оживление. Например, в Минске в январе - феврале т. г. товарооборот розничной торговли вырос на 5,8% по сравнению с январем - февралем 2014 года. Население купило продтоваров больше на 4,4%, промышленного ширпотреба - на 6,8%. И так уж получилось, что средний горожанин приобрел товаров на 8,1 млн. BYR против 6,8 млн. BYR в январе - феврале 2014 года.



В структуре товарооборота доля торговых организаций составила 80,1%, а удельный вес мелких торговцев, в основном ИП, - только 19,9%.



Благодаря этому у промышленников и чиновников остается замечательная возможность коренным образом изменить ассортимент больших организаций в пользу отечественного производителя. Возможно, без привлечения мелких торговцев, от которых в общей торговой массе не так многое и зависит.