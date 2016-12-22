Экспортеров уравняли в правах

Татьяна МАНЕНОК

Российские нефтяные компании-давальцы получили равные с белорусскими юрлицами права при экспорте нефтепродуктов.

Практически год потребовался белорусской и российской сторонам, чтобы урегулировать вопрос условий экспорта нефтепродуктов для российских нефтяных компаний, которые работают в Беларуси на давальческих условиях.

По данным "БР", российские нефтяные компании-давальцы, работающие в Беларуси через своих "дочек", выразили недовольство тем, что при экспорте нефтепродуктов они поставлены в неравные условия с белорусскими предприятиями.



Если отечественные экспортеры - "Нафтан", Мозырский НПЗ и Белорусская нефтяная компания - получают генеральную лицензию (выдается на период до года) на экспорт нефтепродуктов, то российским компаниям приходилось работать по разовым лицензиям (действуют в течение до одного месяца), а значит, получать их каждый месяц.



Российские компании еще в прошлом году обратились к вице-премьеру правительства Беларуси Владимиру Семашко с просьбой уравнять их в правах с белорусскими экспортерами, а также попросили содействия в этом вопросе Минэкономразвития РФ.



По имеющимся данным, вопрос стоял на контроле у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Белорусский премьер пообещал А. Дворковичу решить его и свое обещание выполнил, хотя времени на это потребовалось немало.



Постановлением Совета министров от 27 марта 2015 г. № 235 "О некоторых вопросах экспорта нефтепродуктов" (опубликовано на Национальном правовом интернет- портале Республики Беларусь 31 марта 2015 г.) российские нефтяные компании-давальцы получили равные с белорусскими юрлицами права при экспорте нефтепродуктов.



Как отмечается в постановлении, экспортировать нефтепродукты, классифицируемые в товарных позициях 2710, 2712 10, 2713 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, юридические лица теперь могут на основании генеральных лицензий при условии наличия действующего соглашения между концерном "Белнефтехим" и давальческой организацией по взаимодействию в области переработки нефти и экспорта нефтепродуктов.



Упомянутые в постановлении позиции - это, в частности, нефтепродукты из битуминозных пород (кроме сырых), нефтяные вазелины, кокс и битум.



В этом соглашении, по данным "БР", оговорен ряд принципиальных моментов, связанных с экспортом нефтепродуктов, - они касаются установления цен и контроля за ценами. В частности, компания берет на себя обязательства не демпинговать на рынке.



Правительство поручило Министерству торговли по согласованию с концерном "Белнефтехим" в установленном порядке оформлять и выдавать генеральные лицензии, а белорусскому МИДу, в свою очередь, - уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятии этого постановления.