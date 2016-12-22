Кыргызстан на пороге союза

Татьяна МАНЕНОК

Для вступления в ЕАЭС Кыргызстану нужны деньги.

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС может привести к созданию на евразийской границе некой "черной дыры", через которую на общий рынок союза хлынут дешевые китайские товары, - этого опасается Беларусь.

Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) Кыргызстан подписал 23 декабря 2014 года. Ожидается, что все процедуры по вступлению страны в ЕАЭС завершатся к маю этого года, и с 9 мая Кыргызстан станет официальным членом союза - таким образом интеграционная "четверка" (Беларусь, Россия, Казахстан и Армения) превратится в "пятерку". Границы Кыргызстана при этом станут внешними границами ЕАЭС.



Переходный период на 5 лет.



Чтобы принять все действующие в ТС нормы, Кыргызстану потребуется порядка 5 лет. Процесс вступления этой страны в союз разделен на этапы, что связано с внедрением ряда новых тарифов, в том числе таможенных, которые значительно отличаются от действующих в стране. Чтобы достичь уровня тарифов, принятых в ЕАЭС, начиная с 2015 года их придется ежегодно увеличивать.



Между тем еще год назад в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) присоединение Кыргызстана к таможенной "тройке" называли весьма проблематичным, учитывая прежде всего существующий поток серого импорта товаров из Китая в эту страну.



"Киргизия экономически завязана на большие потоки товаров из Китая, что недопустимо в рамках Таможенного союза. Что касается торгового блока, мы не можем представить функционирование Киргизии в рамках Таможенного союза при существовании таких больших торговых потоков", - заявлял министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Как было сказано, урегулировать этот вопрос будет достаточно сложно, поскольку он касается в том числе и трудоустройства людей, которые заняты в этом бизнесе.



Непростое соседство.



До вступления Кыргызстана в ЕАЭС остался, по сути, месяц, однако у белорусской стороны и сейчас есть подобные опасения.



"Есть, конечно, опасения по поводу отдельных изъятий, которые на переходный период запрашивает Кыргызстан, и соседства его с Китаем, который формирует очень серьезную конкуренцию по многим товарным позициям. Сегодня мы достаточно серьезно говорим о том, чтобы переходный период для изъятий из общего режима ЕАЭС был недолгим", - отметил 31 марта во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.



По его словам, сейчас ведется работа над тем, чтобы временные изъятия Кыргызстана "не привели к созданию некой черной дыры, которая поспособствует насыщению нашего рынка дешевыми, не совсем качественными товарами и сделает несправедливую конкуренцию отечественным производителям". В частности, рассматривается механизм защиты отечественного рынка, в том числе с помощью разрешенных ВТО методов: нетарифной защиты, антидемпинговых компенсационных расследований.



Белорусская сторона не зря беспокоится. Нелегальный оборот продукции легкой промышленности на территории Таможенного союза достигает, по экспертным оценкам, более 40%, а сам рынок составляет более 42 млрд. USD. При этом товары внутреннего производства на этом рынке занимают 28%.



200 млн. USD на обустройство границы.



Чтобы подготовить Кыргызстан к вступлению в интеграционный союз, Россия планирует выделить этой стране 200 млн. USD в виде технической помощи. Соответствующее соглашение подписали заместители министров финансов России и Кыргызстана Сергей Сторчак и Мирлан Байгончоков в Бишкеке 31 марта. Эти деньги пойдут на обустройство границы Кыргызстана, модернизацию и создание лаборатории, необходимых для обеспечения таможенной очистки товаров и прохождения санитарно-ветеринарного контроля.



По крайней мере, модернизировать 4 крупнейших таможенных пункта планируется уже до 9 мая, то есть до подписания судьбоносного для Кыргызстана документа, а затем эту работу собираются продолжить.



"Надеемся, что данная помощь вместе с помощью, которая в ближайшее время должна поступить из Казахстана, облегчит нашим партнерам приспособление к условиям Евразийского экономического союза", - отметил С. Сторчак.



Ожидания и реалии.



Между тем в феврале прошлого года первый вице-премьер-министр Джоомарт Оторбаев говорил, что для полного вступления в ТС Кыргызстану нужно около 400 млн. USD (на доработку дорожной карты, создание лабораторий и т. д.), и, по его словам, эта сумма является непосильной для бюджета государства.



Следует напомнить, что правитель- ство Кыргызстана при вступлении в Таможенный союз собиралось настаивать на оказании безвозмездной помощи стране в объеме 1,2-1,6 млрд. USD. Основной объем помощи страна рассчитывала получить через транши специального фонда поддержки предпринимателей: этот институт должен ежегодно на протяжении 5-7 лет аккумулировать по 200 млн. USD. Предполагалось, что деньги в виде гранта выделят страны Таможенного союза. Однако страны "тройки" не поддержали создание такого фонда. Совет ЕЭК предложил Кыргызстану обращаться за финансовой помощью в Антикризисный фонд ЕврАзЭС и Евразийский банк развития.



Кыргызстан ждал от "тройки" и единовременной финансовой помощи в размере 215 млн. USD на оснащение пропускных таможенных и пограничных пунктов на границе с Китаем, Узбекистаном и Таджикистаном, однако для нее такая помощь оказалась проблематичной.



В мае 2014 года Кыргызстан и Россия договорились создать фонд для поддержки интеграции Кыргызстана в Таможенный союз. Россия ранее пообещала Кыргызстану передать в совместный инвестиционный фонд более 1 млрд. USD, при этом 200 млн. USD должны пойти на обустройство границ этой страны. В течение 2014 года руководство страны вело переговоры о создании аналогичного фонда с Казахстаном.



Судя по всему, пока наиболее реальной для Кыргызстана перспективой является получение 200 млн. USD российской технической помощи для обустройства границ. Что же касается создания инвестиционных фондов с РФ и Казахстаном, то они, похоже, пока не созданы - по крайней мере, замминистра финансов России Сергей Сторчак 31 марта в Бишкеке говорил о все еще ожидаемой финансовой помощи из Казахстана для адаптации Кыргызстана к правилам ЕАЭС.

Справка "БР"

Дорожная карта Кыргызстана по вступлению в ЕАЭС состоит из 10 разделов и включает 181 позицию. В течение полугода киргизское правительство должно было пересмотреть порядка 90 нормативно-правовых актов, в том числе внести изменения и дополнения в 30 законов, чтобы они соответствовали нормам объединения. Также дорожной картой предусмотрено выполнить 46 мероприятий в сфере таможенного администрирования.

В марте президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс", направленный на создание условий для формирования единого рынка в рамках ЕАЭС. Согласно этому документу, Кыргызстан увеличивает акцизы на алкоголь и нефтепродукты в соответствии с правилами союза.