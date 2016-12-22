Просьба не мешать

Андрей ШИНГАРЕВ

Сегодня иностранная помощь может быть получена только на очень ограниченный перечень целей.

Либерализировать законодательство о порядке получения иностранной безвозмездной помощи призывают белорусские некоммерческие организации.

Одиннадцать предложений по реформированию законодательства об иностранной безвозмездной помощи содержится в коллективном обращении 29 некоммерческих организаций Беларуси, инициированном Центром правовой трансформации Lawtrend и Ассамблеей неправительственных демократических организаций. В числе 29 структур, присоединившихся к обращению, такие авторитетные в Беларуси организации, как Международный благотворительный фонд помощи детям "Шанс", Международное общественное объединение "Понимание", Белорусский детский хоспис и др.



Как отметила в интервью "БР" директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянко, упрощение порядка получения НКО иностранной помощи увеличит объемы привлеченных средств, которые будут направлены на социальные программы и проекты, важные для жизнедеятельности белорусского общества.



"На сегодняшний день в Беларуси действует разрешительная система регистрации иностранной безвозмездной помощи. Это предполагает, что получатели денежных средств или имущества приходят в Департамент по гуманитарной деятельности, который принимает решение регистрировать данную помощь либо не регистрировать. При этом в законодательстве присутствует широкий перечень оснований для отказа в регистрации иностранной помощи. Естественно, это не дает стабильного понимания, каким будет результат рассмотрения заявления. Подобный порядок делает Беларусь не очень привлекательной для иностранных доноров. Соответственно, мы предлагаем отменить этот разрешительный порядок и заменить его уведомительным", - рассказала она.



Кроме того, сегодня иностранная помощь может быть получена только на очень ограниченный перечень целей, который закреплен законодательно и не включает в себя ряд важных видов общественной деятельности (в том числе образование, культура, права человека, защита животных и т. д.).



"Мы предлагаем вообще убрать этот перечень целей в связи с тем, что помощь получают уже зарегистрированные организации, а когда организацию регистрируют, то государственные органы и так проверяют цели. Если цели не соответствуют законодательству, то организацию просто не зарегистрируют. Соответственно, зарегистрированные организации получают средства уже на законную деятельность", - пояснила О. Смолянко.



Также представители третьего сектора предлагают автоматически освобождать получаемую НКО иностранную безвозмездную помощь от налога на прибыль и таможенных сборов, так как данные средства будут использоваться в общественно полезных целях.



"Все страны заинтересованы в том, чтобы поддерживать благотворительность, а поддержка благотворительной деятельности заключается в предоставлении разнообразных льгот, в том числе налоговых, для осуществления данной деятельности. А для того чтобы избежать злоупотреблений со стороны НКО, законодательно нужно просто выделить критерии отчетности и прозрачности получателя помощи", - подчеркивает О. Смолянко.



НКО решили обратиться к властям после того, как в начале марта Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами президента объявил о подготовке нового правового акта, направленного на совершенствование порядка получения и использования иностранной безвозмездной помощи, предложив при этом общественным организациям делиться своими предложениями.



По словам О. Смолянко, сам факт сбора властями предложений по совершенствованию законодательства - это уже положительное явление. Представители гражданского общества надеются, что все это не окажется обычной имитацией.



Между тем определенные опасения на этот счет имеются: "В ходе подготовки коллективных предложений мы обнаружили, что уже существует готовый проект нормативно-правового акта, который как раз регулирует данную сферу. Честно говоря, данный проект еще больше ужесточает порядок получения иностранной безвозмездной помощи по сравнению с действующим законодательством. То есть он предусматривает еще более сильное государственное регулирование, и если данный проект закона будет принят, то получать помощь без государства вообще станет невозможно. Поэтому мы очень надеемся, что наши предложения повлияют как на существующее законодательство, так и на проект закона, а дальнейшая разработка данного нормативно-правового акта будет осуществляться с широким привлечением некоммерческих организаций".