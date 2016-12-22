Татьяна МАНЕНОК

Прежняя формула ценообразования на топливо в привязке к доллару просуществовала недолго

Едва ли не на 1/4 снизился в последнее время спрос на автомобильное топливо на внутреннем рынке Беларуси, что стало для регулятора дополнительным аргументом в пользу отказа от привязки цен на бензин к курсу доллара.

Падение спроса на автомобильное топливо в Беларуси наблюдалось в течение всего прошлого года. В итоге в целом за 2014 год потребление светлых нефтепродуктов в стране снизилось на 6%.



Главный игрок на белорусском рынке автомобильного топлива - ПО "Белоруснефть". Через сеть этого предприятия продается около 70% автобензинов и около 69% дизтоплива (остальная часть - через сети частных компаний).



И хотя но итогам прошлого года все дочерние предприятия "Белоруснефти", занятые в сфере нефтепродуктообеспечения, сработали прибыльно, тем не менее объем и розничной, и оптовой реализации нефтепродуктов у них снизился. Через автозаправочную сеть "Белоруснефти" в 2014 году было продано 3,129 млн. тонн нефтепродуктов - на 5,2% меньше, чем в 2013 году.



Участники рынка отмечают, что заметно снизились продажи топлива на всех приграничных АЗС. Эта тенденция наиболее явно проявилась в IV квартале 2014 года и наблюдается в этом году.



В январе 2015 года объем реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке составил уже 79,3% к аналогичному периоду прошлого года (продажи автобензинов - 90%, дизельного топлива - 75%). Главной причиной такого падения специалисты называют диспаритет цен на нефтепродукты в сравнении с Россией.



Из-за резкой девальвации российского рубля стоимость белорусского бензина оказалась заметно выше, чем в РФ. Если в России бензин стоит около 0,5 USD/л, то в Беларуси - около 0,8 USD/л. В результате автоперевозчики, которые ранее традиционно заправлялись в Беларуси, теперь стараются это делать на территории России.



Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко на пресс-конференции 18 марта подтвердил, что потребление автомобильного топлива на внутреннем рынке Беларуси уменьшилось преимущественно за счет снижения спроса автоперевозчиков.



"Та часть, которая сократилась, это порядка 20%-24%, приходится, наверное, на закупки транзитчиков. Понятно, что это люди, которые ведут свой бизнес, которые определяются с покупками там, где им удобно. Они предпочитают заправиться на территории России, проехав транзитом через Беларусь, дозаполнить выработанное топливо и убыть дальше по направлению. Видимо, в связи с этим и изменилось потребление", - отметил председатель концерна.



Вероятно, поэтому Комиссия по импорту энергоресурсов при правительстве Беларуси, которой, по данным "БР", еще в феврале поступило предложение повысить цены на автомобильное топливо примерно на 500 BYR/л, пока отказалась их пересматривать.



Заметное падение спроса на топливо на внутреннем рынке заставило регулятора принять еще одно решение - отвязать цену бензина от курса доллара.



В свое время нефтяникам пришлось немало повоевать за привязку цены бензина к курсу доллара - это гарантировало НПЗ приемлиемую рентабельность при реализации программ развития. Теперь же концерну пришлось менять формулу ценообразования на автомобильное топливо, хотя нефтеперерабатывающие заводы испытывают нехватку финансовых ресурсов для ускорения программ модернизации.



По словам И. Ляшенко, привязка к курсу доллара была актуальна в условиях, когда цена нефти была выше 75 USD/баррель. Теперь же, когда она упала ниже 60 USD/тонна, формула определения цены "работает в другом измерении" - "исходя из цен, складывающихся в странах, которые нас окружают и, естественно, от цены нефти, которую мы покупаем".



Сегодня по валютному эквиваленту цен на автомобильное топливо Беларусь занимает второе место, уступая лишь России.



И. Ляшенко подчеркнул, что теперь цена на автомобильное топливо будет "меняться динамично" - "в зависимости от того, если будут какие-то нюансы со стоимостью нефти или с какими-то другими условиями".



"Если стоимость барреля нефти, условно говоря, снизится до 20 USD, понизится и стоимость бензина", - отметил И. Ляшенко.



По данным "БР", предложение "отвязать" цену на бензин от курса доллара обсуждалось в правительстве в рамках обсуждения мер по дедолларизации экономики. Проработать этот вопрос Департаменту по ценовой политике Минэкономики поручал также белорусский премьер Андрей Кобяков.



Прежняя формула ценообразования на топливо в привязке к доллару просуществовала недолго: с 1 октября 2014 года литр бензина АИ-92 в Беларуси стал стоить 1 USD, после чего ценники менялись вместе с курсом национальной валюты вплоть до начала этого года.



В последний раз "Белнефтехим" повышал цены на автомобильное топливо в среднем на 4,7% с 13 января, когда оно из-за разовой девальвации белорусского рубля в долларовом эквиваленте подешевело практически на четверть. Тогда этот шаг регулятор объяснил индексацией с целью частичной компенсации роста курса доллара к белорусскому рублю, а также ростом цены на импортируемую из РФ нефть для белорусских НПЗ в связи со стартовавшим в России 1 января 2015 года налоговым маневром (по данным "БР", в декабре 2014 года Беларусь покупала российскую нефть по 165,9 USD/тонна, а в январе 2015 года - уже по 270 USD/тонна).



Тем не менее потребителю было сложно объяснить, почему цены на автомобильное топливо в Беларуси растут на фоне двукратного падения мировых цен на нефть. Но не только это обстоятельство повлияло на решение отвязать ценник на бензин от курса доллара.