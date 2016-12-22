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Оппозиция

День воли с песнями

№ 12 (1145) 30 марта - 5 апреля 2015 г.

Андрей ШИНГАРЕВ

Данные по количеству участников уличной акции традиционно весьма разнятся, но по оценкам корр.

Данные по количеству участников уличной акции традиционно весьма разнятся, но по оценкам корр. "БР", можно говорить о 1.200-1.300 демонстрантах, принявших участие в шествии до парка Дружбы народов. Фото С. Костина

Шествие в честь Дня воли прошло в Минске 25 марта, однако от проведения митинга организаторы акции отказались.

Согласно утвержденной городскими властями заявке, сбор участников акции должен был начаться у кинотеатра "Октябрь" (ст. м. "Академия наук"), после чего планировалось провести шествие до парка Дружбы народов с последующим митингом.

Однако от последнего пункта программы организаторы акции решили отказаться: во-первых, потому что митинги в последние годы не вызывали большого интереса и значительная часть демонстрантов их просто игнорировала, а во-вторых, потому что звукоусиливающей аппаратуры все равно не было. В результате демонстранты просто дошли до парка Дружбы народов, где один из заявителей Дня воли-2015 Алексей Янукевич поблагодарил всех за участие и объявил о завершении акции.

Больше всего волновал вопрос, как повлияет на массовость акции перенос Мингорисполкомом ее начала на рабочее время (15.00.). Высказывались разные версии, однако наиболее пессимистичные прогнозы все же не оправдались: говорить о провале нет никаких оснований.

Данные по количеству участников уличной акции традиционно весьма разнятся, но по оценкам корр. "БР", можно говорить о 1.200-1.300 демонстрантах, принявших участие в шествии до парка Дружбы народов. Это заметно меньше, чем было год назад (тогда речь шла о 2 тыс. демонстрантов), однако больше, чем было, к примеру, на "Дне воли - 2013" (около 1.000) или на акциях "Чарнобыльскi шлях" в последние годы (менее 1.000).

Основной темой нынешнего Дня воли стала защита независимости Беларуси и солидарность с Украиной. Помимо традиционных бело-красно- белых флагов на акции можно было увидеть флаги Украины, а также некоторых демократических партий и движений.

Любопытным отличием нынешнего Дня воли стали попытки разнообразить акцию исполнением белорусских песен, тексты которых раздавали демонстрантам в распечатанном виде.

Отличительной чертой "Дня воли - 2015" стало почти полное отсутствие какого-либо противодействия со стороны правоохранительных органов. В последние годы накануне и после оппозиционных уличных акций традиционно происходили точечные задержания демократических активистов, и потом многих из них приговаривали к административному аресту. В этом же году превентивных задержаний не было вовсе, после шествия было задержано четыре человека, однако все они в течение нескольких часов были отпущены на свободу без составления протоколов.

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