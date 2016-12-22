День воли с песнями

Андрей ШИНГАРЕВ

Данные по количеству участников уличной акции традиционно весьма разнятся, но по оценкам корр. "БР", можно говорить о 1.200-1.300 демонстрантах, принявших участие в шествии до парка Дружбы народов. Фото С. Костина

Шествие в честь Дня воли прошло в Минске 25 марта, однако от проведения митинга организаторы акции отказались.

Согласно утвержденной городскими властями заявке, сбор участников акции должен был начаться у кинотеатра "Октябрь" (ст. м. "Академия наук"), после чего планировалось провести шествие до парка Дружбы народов с последующим митингом.



Однако от последнего пункта программы организаторы акции решили отказаться: во-первых, потому что митинги в последние годы не вызывали большого интереса и значительная часть демонстрантов их просто игнорировала, а во-вторых, потому что звукоусиливающей аппаратуры все равно не было. В результате демонстранты просто дошли до парка Дружбы народов, где один из заявителей Дня воли-2015 Алексей Янукевич поблагодарил всех за участие и объявил о завершении акции.



Больше всего волновал вопрос, как повлияет на массовость акции перенос Мингорисполкомом ее начала на рабочее время (15.00.). Высказывались разные версии, однако наиболее пессимистичные прогнозы все же не оправдались: говорить о провале нет никаких оснований.



Данные по количеству участников уличной акции традиционно весьма разнятся, но по оценкам корр. "БР", можно говорить о 1.200-1.300 демонстрантах, принявших участие в шествии до парка Дружбы народов. Это заметно меньше, чем было год назад (тогда речь шла о 2 тыс. демонстрантов), однако больше, чем было, к примеру, на "Дне воли - 2013" (около 1.000) или на акциях "Чарнобыльскi шлях" в последние годы (менее 1.000).



Основной темой нынешнего Дня воли стала защита независимости Беларуси и солидарность с Украиной. Помимо традиционных бело-красно- белых флагов на акции можно было увидеть флаги Украины, а также некоторых демократических партий и движений.



Любопытным отличием нынешнего Дня воли стали попытки разнообразить акцию исполнением белорусских песен, тексты которых раздавали демонстрантам в распечатанном виде.



Отличительной чертой "Дня воли - 2015" стало почти полное отсутствие какого-либо противодействия со стороны правоохранительных органов. В последние годы накануне и после оппозиционных уличных акций традиционно происходили точечные задержания демократических активистов, и потом многих из них приговаривали к административному аресту. В этом же году превентивных задержаний не было вовсе, после шествия было задержано четыре человека, однако все они в течение нескольких часов были отпущены на свободу без составления протоколов.