Реформа как необходимость

Андрей ШИНГАРЕВ

во многом система образования программирует общество будущего.

Более 150 поправок в законодательство Беларуси в сфере образования разработали эксперты общественного Болонского комитета в рамках проекта "Рефорум".

Реформенные предложения были представлены 23 марта в Минске на конференции по модернизации системы образования, организованной общественным Болонским комитетом.



"Достижения системы образования Беларуси могут быть хоть как-то похвальны в лучшем случае только в нашей системе координат. Например, один из способов оценки системы высшего образования - это количество студентов из других стран. У нас подавляющее большинство иностранных студентов представляют доиндустриальные страны, и на первом месте Туркменистан. Этот сигнал нужно принимать всерьез. Мы можем лишиться трудоспособного населения, если не будет действительно очень энергичной и консолидированной работы в направлении реформирования системы образования",- заявил в интервью корр. "БР" член Общественного Болонского комитета, бывший преподаватель ЕГУ Андрей Лаврухин.



Эксперт выделил четыре основные группы предлагаемых поправок в Кодекс "Об образовании".



Первая группа касается реформы системы управления образованием. Здесь предлагается расширить автономию образовательных учреждений на всех уровнях их деятельности (организационная автономия, финансовая, кадровая, академическая).



"Государство, конечно, хочет сохранить контроль над образованием, но с точки зрения эффективности это не имеет перспектив", - считает А. Лаврухин.



Вторая группа реформенных предложений направлена на преодоление проблемы оторванности белорусской системы высшего образования от рынка труда, когда работодатели жалуются на неадекватную практическим задачам подготовку выпускников, выпускники сетуют на невостребованность, а чиновники - на "перепроизводство" одних кадров и дефицит других.



"У нас это (рынок труда и система образования. - Прим. А. Ш.) две разные реальности, они не скоординированы. Это приводит к бегству трудоспособного населения в другие страны, в том числе за высшим образованием", - констатирует эксперт.



Третья группа предложений касается ценностной части высшего образования. "Это ключевой пункт, из-за чего, собственно, и не была принята первая заявка Беларуси на вступление в Болонский процесс. Речь идет об академических свободах. Здесь мы, в частности, законодательно вводим само понятие "академической свободы", так как в нынешнем кодексе оно отсутствует, а это постыдная ситуация, и она должна быть исправлена", - говорит А. Лаврухин.



Четвертая группа поправок касается инноваций и исследовательской составляющей в образовании.



"Образование не только следует за традициями общества. Когда мы говорим о согласовании рынка образования и рынка труда, речь идет в том числе и о конструировании новых секторов экономики, способствовании их развитию. То есть во многом система образования программирует общество будущего. В этом плане мы ввели новый раздел, посвященный науке, инновациям и созданию общества знаний, постиндустриального общества, сориентированного как раз на усиление исследовательской составляющей в образовании", - пояснил А. Лаврухин.



Эксперты Болонского комитета хотели бы, чтобы разработанные ими предложения в дальнейшем стали предметом широких дискуссий, прежде всего в экспертном сообществе.



"Мы со своей стороны сделали большую работу. Мы готовы продолжить - в том случае, если это будет востребовано властью. Мы готовы участвовать в обсуждении всех предложений. Было бы очень здорово, если бы в ходе этих обсуждений был достигнут консенсус, по меньшей мере среди экспертных сообществ, чтобы не получалось, что мы "воюем" друг с другом", - отметил специалист.



В свою очередь представители общественного Болонского комитета всячески подчеркивают свое стремление к полноценному диалогу с представителями Министерства образования Беларуси. Как отмечают сами специалисты, экспертная группа разрабатывала именно поправки в Кодекс "Об образовании", а не предлагала этот кодекс вовсе отменить (хотя при таком количестве поправок можно говорить о его полном изменении). Сделано это как раз с целью облегчения коммуникации с властями, которые явно не согласились бы с тезисом о полной негодности кодекса.