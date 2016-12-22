Нефтяной войны не будет

Татьяна МАНЕНОК

Когда поставки бензинов в Россию вновь станут экономически выгодными, они будут возобновлены.

Приостановка продаж белорусских бензинов в России в марте не станет причиной для снижения поставок российской нефти в Беларусь.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САЙТА BELMARKET.BY

По данным "БР", в этом году Беларусь поставляет автомобильное топливо в Россию в соответствии с утвержденным квартальным графиком, который, в свою очередь, разбит по месяцам. В январе белорусские поставки должны были составить 50 тыс. тонн бензинов, в феврале - 100 тыс. тонн и в марте - 85 тыс. тонн.



В январе - феврале Беларусь выполнила свои обязательства по поставке в Россию нефтепродуктов: по итогам первых двух месяцев РБ поставила в РФ 140 тыс. тонн бензинов, отметил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко на пресс-конференции 18 марта.



Однако в марте белорусская сторона была вынуждена приостановить поставки из-за невыгодной ценовой конъюнктуры. По данным "БР", на некоторых экспортных рынках белорусский бензин сейчас стоит примерно на 100 USD/т больше, чем в России. А в соответствии с подписанным протоколом, если экспортная цена белорусского бензина значительно превышает сложившийся в РФ уровень цен, стороны должны сесть за стол переговоров и договориться о дальнейших шагах.



"Когда ситуация с экономикой поставки изменилась, мы воспользовались поправкой в договоренностях, предусматривающей в случае снижения доходности белорусской стороны остановку поставок до проведения консультаций и выработки каких-то дополнительных мер", - пояснил сложившуюся ситуацию председатель "Белнефтехима".



По его словам, когда поставки бензинов в Россию вновь станут экономически выгодными, они будут возобновлены.



То, что временная приостановка экспорта белорусского бензина в Россию не станет поводом для нефтяной войны союзников, недавно подтвердил вице-премьер Правительства РФ Аркадий Дворкович. "Мы не будем принимать никаких симметричных мер с точки зрения поставок нефти, не будем искусственно ограничивать поставки", - заявил он журналистам.



Отметим, что в этом году поставки российской нефти в Беларусь привязаны к объемам продаж белорусских бензинов на рынке РФ. Эти обязательства зафиксированы в протоколе по отдельным вопросам применения международных договоров о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) при вывозе с территории Таможенного союза нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, который был подписан 7 октября 2014 года.



Данный протокол подписан во исполнение договоренностей по компенсации потерь Беларуси от налогового маневра в России. В нем сказано, что профильные ведомства Беларуси и России каждые три месяца будут сверять выполнение графика поставок белорусского бензина на российский рынок. И если объем недопоставки превысит 10% от квартального графика, то российская сторона может снизить поставки нефти в Беларусь на количество, которое исчисляется путем умножения коэффициента 5 на объем недопоставленного белорусского бензина.



В этом году Беларусь должна поставить на российский рынок такой же объем бензинов, как и в 2014 году, - 1,8 млн. тонн (для справки: в 2014 году РБ увеличила поставки нефтепродуктов в РФ на 29,8% - до 1,802 млн. тонн). К тому же ранее белорусская сторона добилась того, чтобы топливо в Россию поставляли также и российские нефтяные компании пропорционально их объему переработки нефти на белорусских НПЗ, а это более 40%.



Между тем спрос на автомобильный бензин в России сезонный. Ранее российская сторона настаивала на том, чтобы наибольший объем - 1,2 млн. тонн бензина - Беларусь поставила в Россию в сезон пикового спроса с апреля по октябрь. Выполнить это требование не так просто, учитывая рост спроса на автомобильное топливо в это же время и на внутреннем рынке, поэтому белорусская сторона заявляла о готовности поставить в Россию в данный период около 1 млн. тонн бензинов.