НПЗ не просят господдержки

Татьяна МАНЕНОК

Получит ли белорусская сторона компенсацию за налоговый маневр в 2016 году, пока неизвестно.

Сохраняющийся паритет цен нефти и нефтепродуктов пока позволяет заводам работать с прибылью.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САЙТА BELMARKET.BY

Несмотря на снижение в этом году маржи белорусской нефтепереработки почти в 3 раза из-за налогового маневра, экономическая ситуация пока позволяет НПЗ обходиться без господдержки при реализации программ модернизации.



Насколько повысилась в этом году цена импортируемой российской нефти для белорусских НПЗ из-за налогового маневра, председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко на пресс-конференции 18 марта не уточнил. "Коэффициент к мировой цене сейчас составляет 0,7. В прошлом году он был ниже", - дипломатично заметил он.



Как сработали в новых условиях отечественные НПЗ? На этот вопрос И. Ляшенко также не ответил прямо. "При нынешней стоимости нефти и стоимости пакета нефтепродуктов условия переработки стали хуже по сравнению с предыдущим годом порядка на 20 долларов", - сказал он.



Если учесть, что осенью прошлого года маржа переработки нефти на белорусских НПЗ составляла около 30 USD/тонна (по крайней мере, об этом заявил первый вице-премьер Владимир Семашко, выступая перед депутатами в октябре прошлого года), то получается, что в 2015 году доходность переработки нефти на белорусских НПЗ снизилась до 10 USD/тонна.



В прошлом году правительство достаточно жестко потребовало от НПЗ форсировать реализацию программ модернизации, чтобы быть готовыми к следующим этапам налогового маневра.



По оценкам "Белнефтехима", "Нафтану" на модернизацию, которая должна завершиться в конце 2016 года, потребуется более 2 млрд. USD, Мозырскому НПЗ с планами по завершению важнейших инвестпроектов до конца 2017 года - 2,2 млрд. USD. Реализация этих программ позволит заводам увеличить глубину переработки нефти с нынешних 70 до 90%, благодаря чему каждый завод получит, согласно прогнозам концерна, дополнительный положительный эффект в 250 млн. USD.



И хотя от участников рынка приходится слышать много скепсиса насчет сроков завершения ряда инвестпроектов НПЗ в сложившейся ситуации, тем не менее, как отметил И. Ляшенко, концерн за помощью в правительство для поддержки НПЗ не обращался, поскольку "пока паритет цен нефти и нефтепродуктов позволяет белорусским НПЗ получать положительный результат".



Стоимость нефти в цене белорусского топлива сейчас составляет около 60%, налоги и акцизы - порядка 25-30%. Чтобы поддержать отечественные НПЗ, правительство в этом году уже пошло на беспрецедентный шаг, снизив с начала 2015 года акцизы на нефтепродукты на 22%.



"В этих условиях средств хватает для проведения модернизации предприятий", - сказал И. Ляшенко. И если нынешняя модель налогового маневра "останется в таком же виде, то результаты должны остаться положительными", добавил он.



Отметим, что правила работы в условиях налогового маневра, который продлится 3 года, для Беларуси определены только на текущий год. В 2015 году весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты остается в белорусском бюджете, а не уходит в российский, - это и есть компенсация издержек от налогового маневра, которой белорусская сторона добилась пока только на один год.



Если бы цена нефти на мировом рынке сохранилась на уровне 100-110 USD/баррель, объем этой компенсации в виде вывозных пошлин на нефтепродукты мог бы составить для белорусского бюджета около 2,5 млрд. USD, при цене нефти 83 USD/баррель - 1,89 млрд. USD, при цене не ниже 70 USD/баррель - 1,5 млрд. USD.



Но любой из этих прогнозов рискует не оправдаться. Сегодня цена нефти колеблется в пределах 50-60 USD/баррель, что, по словам И. Ляшенко, означает пропорциональное уменьшение зачисляемых в бюджет Беларуси вывозных пошлин на нефтепродукты. "Математическая зависимость практически пропорциональная", - уточнил он.



Получит ли белорусская сторона компенсацию за налоговый маневр в 2016 году, пока неизвестно. "Мы понимаем, что переговоры о порядке распределения экспортных пошлин на нефтепродукты в 2016 году надо будет проводить. В свое время - это будет весенне-летний период - вы уже будете знать о них более подробно", - сказал И. Ляшенко, отвечая на вопрос корр. "БР".



Ранее замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко отмечал, что позиция белорусской стороны по этому вопросу остается прежней: все вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты, произведенные из российской нефти, должны зачисляться в бюджет Беларуси.



Между тем в России в последнее время участники рынка и эксперты все чаще говорят о необходимости корректировки параметров налогового маневра. Дело в том, что эффект от маневра в РФ рассчитывался в июле 2014 года, когда нефть стоила 108 USD/баррель, сейчас цена упала чуть ли не в 2 раза. В результате маневр ведет к системным рискам: росту цен на нефтепродукты и вынужденному отказу от модернизации НПЗ в условиях санкций, значительно ограничивших доступ компаний к финансовым ресурсам.



Представители "Белнефтехима" в связи с этим лишь дипломатично заметили, что параметры налогового маневра, введенного Россией, на 2015-2017 годы утверждены действующим Налоговым кодексом РФ.