Блаженны миротворцы

Александр АЛЕСИН

Развитие ситуации в Украине может привести к вводу туда белорусских военных.

Как полагают некоторые эксперты, на недавней встрече президентов Беларуси, Казахстана и России мог обсуждаться вопрос о возможности направления миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования конфликта в Донбассе.



При этом они ссылаются на заявление генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи, сделанное им 19 марта 2015 г., накануне саммита в Астане. По его словам, в ОДКБ есть миротворческий контингент, который постоянно проходит соответствующую подготовку. "И в случае если такое решение Организацией Объединенных Наций будет принято, мы готовы предоставить конкретные подразделения".



Напомним, что ранее А. Лукашенко в интервью телеканалу "Евроньюс" в октябре прошлого года уже говорил о готовности Беларуси использовать свои Вооруженные Силы для развода конфликтующих сторон в Украине..



Правда, тогда ряд экспертов выразили сомнение в реализуемости этого намерения. Для полноценной миротворческой миссии в Донбассе Беларуси элементарно не хватит собственных сил: у нее есть только два пригодных для этого формирования. Одно из них - миротворческая рота, подготовленная по стандартам НАТО и ориентированная на сотрудничество с ООН. Эта рота в количестве примерно 120 человек постоянно проходит соответствующую подготовку, в том числе в рамках натовской программы "Партнерство ради мира". Второе - миротворческий контингент, который может быть задействован в составе коллективных сил оперативного развертывания, созданных в рамках ОДКБ.



Возможность участия обоих контингентов в миротворческих акциях за пределами страны закреплена международными соглашениями, и, похоже, А. Лукашенко имел в виду именно это формирование. В его состав Беларусь может выделить до двух бригад общей численностью 3,5-4 тыс. человек: армейский спецназ и спецназ внутренних войск. В этих подразделениях служат подготовленные специалисты-контрактники. Бригады оснащены специальным оборудованием и способны выдвигаться на большие расстояния.



Но, чтобы эффективно контролировать буферную зону между вооруженными силами Украины и повстанцами, этих сил мало. Если стороны конфликта и ООН согласятся на план А. Лукашенко, то, скорее всего, белорусский контингент придется усиливать за счет других стран - участниц ОДКБ. Правда, исключая Россию, которая вряд ли получит согласие Украины и мандат ООН. Занять ее место могли бы военные Кыргызстана, Казахстана и Армении. А белорусские миротворцы в таком случае могли бы стать костяком миротворческого корпуса ОДКБ.



В прошлом году в Министерстве иностранных дел Украины отвергли предложение президента Беларуси А. Лукашенко ввести миротворческие войска в Донбасс. В этом все может быть иначе.