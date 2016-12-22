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22 декабря 2016
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№ 11 (1144)
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№ 11 (1144) 23-29 марта 2015 г.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал 2015 год "большим риском и большим вызовом" для ЕАЭС. "Нынешний региональный кризис" он объяснил резким снижением цен на энергоносители, в том числе на нефть, в результате чего в ЕАЭС упал взаимный товарооборот. Только за 2014 и 2015 годы товарооборот в "тройке" снизился на 15-16%.
Сверхзадача президентов, вероятно, состояла в том, чтобы вместе отреагировать на этот кризис - "сверить часы", как заметил Н. Назарбаев.
"В данный момент есть определенные вызовы, но то образование, которое мы создали, наш экономический союз, время подтверждает, что мы вовремя проявили эту инициативу", - комплиментарно отметил А. Лукашенко, добавив далее, что "в рамках нашего союза мы должны реагировать на эти вызовы".
В частности, белорусская сторона давно предлагает придать произведенным в ЕАЭС товарам соответствующий статус, что позволит снять многие проблемы торговли в союзе. У Беларуси как страны, председательствующей в этом году в ЕАЭС, подготовлена целая программа по снятию торговых барьеров в интеграционном проекте.
"Есть сложные вопросы, которые надо решать, но есть и простая формула: для того чтобы товарооборот внутри нас рос, естественно, надо торговать собственными товарами", - заметил А. Лукашенко.
Для российского руководства, заявившего о приоритете программ импортозамещения, сегодня эти слова - как бальзам на душу. Только вот неясно, а как же быть с обязательствами России в ВТО, куда, кстати, в скором времени планирует вступить и Казахстан.
Тем не менее все публичные заявления президентов "тройки" по итогам заседания в Астане излучали решительность и оптимизм. Как было сказано, стороны договорились оперативно снимать все возникающие вопросы, развивать торгово- экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также поручили правительствам проработать меры для возобновления роста объемов взаимной торговли.
Сегодня ЕАЭС - это уже не "тройка", а полноценная "четверка", учитывая, что с начала 2015 года к союзу присоединилась Армения, а с 9 мая этого года, как было объявлено, это сделает и Кыргызстан. Что, похоже, не вызывает большого воодушевления у Астаны и Минска на фоне нарастающих экономических проблем в "тройке".
Проблемы вступления Кыргызстана в ЕАЭС обсуждались в Астане. "Только в общем. Это тема нашего предстоящего разговора. И однозначно подтвердили свое непреодолимое желание, чтобы вновь вступающие в наш союз придерживались тех классических принципов, которые нами были выработаны втроем", - заявил А. Лукашенко на совместном брифинге с президентами Казахстана и России после встречи в Астане.
Как было сказано, "не будем темнить: ядро этого союза - люди и государства, которые создавали его и немало в него вложили". "Нам дорогого стоило формирование этого союза, поэтому новые члены должны придерживаться тех принципов, которые нами выработаны", - подчеркнул еще раз А. Лукашенко.
В. Путин в свою очередь говорил о необходимости действовать совместно "с учетом ситуации на рынках". А также сделал заявление, которое прозвучало, можно сказать, сенсационно.
"Мы условились с партнерами продолжить координацию монетарной политики. Думаем, пришло время поговорить и о возможности формирования в перспективе валютного союза", - заявил В. Путин.
О какой перспективе идет речь, не уточнялось. Между тем известно, что недавно российский президент поручил Центробанку РФ и правительству определить целесообразность создания валютного союза ЕАЭС до 1 сентября 2015 года.
Как отреагировали на эту инициативу А. Лукашенко и Н. Назарбаев, неизвестно.
Между тем ранее А. Лукашенко всегда подчеркивал, что единая валюта - венец интеграции. Пока в ЕАЭС не созданы общие рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы, обсуждать единую валюту нет смысла.
Во время пресс-конференции 29 января 2015 года А. Лукашенко прямо заявил, что вопрос введения единой валюты в ЕАЭС "на повестке дня сегодня не стоит". Да, не стал скрывать он, тема введения единой валюты в ЕАЭС недавно обсуждалась на уровне политических лидеров, но решение пока не принято.
Как было сказано, дебаты на эту тему шли, лидеры стран ЕАЭС договорились вернуться к этому вопросу и принять конкретное решение, когда придет время. "Не думаю, что это будет завтра, и не думаю, что это будет при моей президентской жизни, потому что до того, как подойти к единой валюте, надо решить очень многие вопросы, и прежде всего вопрос, который мы отложили до 2025 года (формирование единого финансового рынка. - Прим. ред.)", - заявил А. Лукашенко.
Зачем сейчас гнать лошадей, непонятно. Впрочем, объяснить нетерпение Москвы можно. Для России ЕАЭС является в первую очередь проектом, с помощью которого она хочет вернуть себе статус глобального игрока. Поэтому она заинтересована в том, чтобы форсировать расширение союза за счет бывших союзников.
В то же время в сегодняшней ситуации России уже тяжело нести финансовое бремя интеграционного проекта. По сути, Москва приняла на себя издержки по втягиванию экономик Армении и Кыргызстана в ЕАЭС (а это и таможенные льготы, прямая финансовая помощь и т. д.), что становится для нее обременительной ношей на фоне кризиса российской экономики.
Пока Россия не помогла финансами даже своему ближайшему союзнику, хотя еще недавно Кремль пообещал Минску подставить финансовое "плечо" в сложной экономической ситуации, обострившейся в том числе и по причине резкой девальвации российского рубля.
Совместный антикризисный план, в который Минск включил финансовые механизмы компенсации внешних шоков с участием России, по итогам мартовского заседания Высшего госсовета претерпел принципиальные изменения. Стараниями российских чиновников этот документ свелся больше к плану по устранению барьеров во взаимной торговле, а не к финансовой поддержке Беларуси.
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