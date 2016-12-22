Договориться, чтобы договариваться

Андрей ШИНГАРЕВ

Окончательное решение будет приниматься лидерами организаций - участников "Народного референдума" на основе консенсуса.

Совместного кандидата в президенты планируют выдвинуть в апреле организации - участники кампании "Народный референдум".

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Подобные планы обнародовал председатель Партии БНФ Алексей Янукевич 7 марта на партийном сойме. Он отметил, что окончательное решение будет приниматься лидерами организаций - участников "Народного референдума"(Партия БНФ, движение "За свободу", Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и кампания "Говори правду") на основе консенсуса.



Позже в интервью Радио Свобода политик даже назвал предварительный список потенциальных кандидатов в президенты от "Народного референдума". В частности, в нем были четыре фамилии: лидер кампании "Говори правду" Владимир Некляев, заместитель председателя Партии БНФ Григорий Костусев, заместитель председателя движения "За свободу" Алесь Логвинец и зампред общественного объединения "Таварыства беларускай мовы iмя Францiшка Скарыны" Елена Анисим.



А. Янукевич отметил, что среди возможных кандидатов в президенты почти наверняка не будет лидера движения "За свободу" Александра Милинкевича, который планирует участвовать в выборах ректора Европейского гуманитарного университета.



Переговоры продолжаются.



Впрочем, остальные представители "Народного референдума", общаясь впоследствии с прессой, старались не называть конкретные фамилии и сроки.



Заместитель председателя движения "За свободу" Юрий Губаревич отметил в интервью "БР", что на сегодняшний день никаких конкретных решений организации - участники "Народного референдума" не приняли. "Переговоры продолжаются, - констатировал он. - Информация, которая появляется в СМИ, отражает процесс переговоров. Мы говорим сегодня о целом наборе претендентов, которые обладают различным политическим весом, разной узнаваемостью в обществе и разным потенциалом. Поэтому выбор не является простым".



По словам Ю. Губаревича, участники "Народного референдума" сосредоточились на поиске собственного кандидата в президенты, после того как переговоры о едином кандидате от оппозиции зашли в тупик. Впрочем, надежда на консолидацию все еще остается, добавил зампред движения "За свободу".



Место для шага вперед.



На сегодняшний день фактически лишь один оппозиционный политик открыто говорит о готовности стать кандидатом в президенты - председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько.



Лидер ОГП сдержанно отреагировал на сообщения о планах "Народного референдума" выдвинуть собственного кандидата в президенты и напомнил, что подобные разговоры идут уже давно. Между тем, в интервью Радио Свобода он заявил, что если выдвижение такого кандидата все же состоится, то это будет шагом вперед, так как позволит "совместно начать работать по подготовке президентской кампании". По словам А. Лебедько, после этого можно будет договариваться либо о едином кандидате, либо о едином сценарии с несколькими оппозиционными кандидатами.



Белорусская партия левых "Справедливый мир", являющаяся союзником ОГП в рамках альянса "Талака", в свою очередь пока уклоняется от какой-либо однозначной позиции относительно выборов-2015. Лидер партии Сергей Калякин заявляет, что формат участия организации в президентской кампании должен определить майский съезд партии.



Своеобразной "третьей силой" в оппозиции сегодня является оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия". БХД прямо заявляет, что не планирует ни выдвигать собственного кандидата в президенты, ни поддерживать какую-либо из локальных инициатив в этом вопросе.



Сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Виталий Рымашевский в интервью "БР" отметил, что БХД призывает демсилы договориться именно о едином кандидате. По его словам, время для того, чтобы прийти к соглашению, у оппозиции еще есть.



"Поддерживать кандидата от "Народного референдума" в контексте отсутствия единого кандидата БХД не будет, потому что в этом нет никакого смысла. Это приведет только к еще большей раздробленности оппозиции. Если бы этот кандидат победил на Конгрессе демсил, если бы он был единым кандидатом, мы бы поддержали такого человека, какую бы политическую силу он ни представлял (конечно, если при этом он поддерживал бы европейские, демократические ценности)", - рассказал В.Рымашевский.



Сопредседатель БХД подчеркивает, что оппозиция обязана договориться о совместной президентской кампании и четко координировать свои действия. "Иначе мы будем вести себя просто безответственно. Мы ведь помним, чем закончилась нескоординированность кандидатов в 2010 году. "Белорусская христианская демократия" и я лично ощущаем в том числе и свою вину за то, что произошло 19 декабря 2010 года", - добавил он.



Площадь - только в теории.



Стоит отметить, что в целом о планах по проведению массовых акций протеста в ходе президентской кампании 2015 года речь сегодня не идет. Позиции оппозиционных лидеров по этому вопросу колеблются от полного отрицания возможности проведения "Площади-2015" (Партия БНФ) до ни к чему не обязывающей констатации того факта, что право на мирный протест у народа всегда остается ("За свободу", ОГП).



В. Рымашевский в беседе с корр. "БР" отметил, что оппозиция должна подходить к этому вопросу со всей ответственностью: учитывая и события в Украине, и открытые заявление властей Беларуси о намерении жестко подавлять протесты. Однако исключать сценарий "Площади-2015" все же нельзя.



"Нужно рассматривать все сценарии. Следует помнить, что на Майдан в Киеве людей выводила не оппозиция, люди выходили сами. Конечно, нужно учитывать, что здесь могут быть и третьи силы, могут быть и сотрудники спецслужб, которые сами спровоцируют агрессивные действия, для того чтобы их подавить, а потом отчитаться перед Лукашенко. Нам же нужно быть готовыми к разным ситуациям и, безусловно, подходить с ответственностью к этой проблеме", - заявил политик.



В. Рымашевский подчеркнул, что оппозиция продолжает выступать за ненасильственные методы борьбы: "И мы сделаем все возможное, чтобы смена власти в Беларуси происходила мирным путем. Я убежден, что это возможно".