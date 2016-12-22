Татьяна МАНЕНОК

Сегодня нельзя не обратить внимания на тот факт, что "Белоруснефть" вышла из иранского проекта фактически 4 года назад, а реакция Госдепа по снятию санкций последовала только сейчас.

Как демонстрацию потепления белорусско- американских отношений можно расценить факт отмены американских санкций в отношении "Белоруснефти" спустя почти 4 года после ее выхода из иранского проекта.

Госдеп США снял действовавшие с 29 марта 2011 года санкции в отношении гособъединения "Белоруснефть" (решение за подписью помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Курта Тонга опубликовано в Федеральном регистре (http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-03-09/pdf/2015-05467.pdf).



В Госдепе решение пояснили тем, что предприятие больше не занимается деятельностью, подпадающей под санкции, и заверило, что не намерено заниматься ею и впредь.



Причиной введения санкций стал контракт на 500 млн. USD, подписанный в 2007 году "Белоруснефтью" и иранской компанией NaftIran Intertrade для разработки нефтяного месторождения Джофеир (США ввели санкции против Naftiran Intertrade в 2010 году в связи с тем, что доходы от продажи нефти Иран использует для реализации своей ядерной программы).



Напомним предысторию этого проекта.



Лет десять назад Россия принципиально изменила условия поставок нефти в Беларусь, серьезно урезав таким образом нефтяные субсидии белорусской экономике. Вслед за этим белорусское руководство активно занялось поисками альтернативы российской нефти, в том числе в Иране.



Об иранском нефтяном проекте впервые было объявлено в ноябре 2006 года, во время визита Александра Лукашенко в Иран. "Мы здесь получили полнейшую поддержку", - заявил тогда А. Лукашенко. Спустя полгода последовал ответный визит президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Минск.



"Я особо благодарен президенту Ирана за поддержку нашей страны в таком чувствительном вопросе, как добыча углеводородного сырья. Вы пошли навстречу всем пожеланиям белорусской стороны и выделили нам то месторождение, на которое мы рассчитывали. Наши специалисты его исследовали и готовы сегодня добывать нефть на иранской территории", - отметил белорусский президент.



В 2007 году "Белоруснефть" и иранская компания NaftIran Intertrade создали совместное белорусско-иранское предприятие СП "Белпарс Петролеум Компании Лимитед".



"Белпарс" не являлось оператором по добыче нефти в Иране - добычей нефти занималась иранская сторона, а СП выполняло функции оператора по бурению скважин и их обслуживанию. При этом "Белпарс" работало согласно сервисному контракту на условиях вuy-вack (это означает, что инвестированные в проект средства должны были возвращаться компании в виде поставок нефти). В таком формате СП участвовало в разработке месторождения Джофеир c геологическими запасами углеводородов около 300 млн. тонн.



Как предполагалось, максимальный объем нефти, планируемый к добыче белорусско-иранским СП к четвертому году разработки месторождения, составит около 1,3 млн. тонн в год, а период стабильной добычи - 10 лет. Таким образом, СП рассчитывало за 10 лет добыть на этом месторождении 9,3 млн. тонн нефти. (Отметим: собственная добыча нефти в Беларуси сейчас составляет 1,645 млн. тонн, а потребности белорусских НПЗ при 100-процентной загрузке - около 23 млн. тонн).



Посол Ирана в Беларуси Сейед Хосейни на пресс-конференции в феврале 2011 года отмечал, что Беларусь фактически начала добычу нефти в Иране по проекту "Джофеир", объем добываемой нефти составляет 10-15 тыс. баррелей в день, и сейчас речь идет о начале второй фазы, тогда будет добываться 30 тыс. баррелей. Как было сказано, добытая нефть продается с помощью торгового дома при нефтегазовой компании Ирана.



По словам посла, Беларусь и Иран рассматривали возможность организации поставки иранской нефти в Беларусь по своп-схеме с участием третьих стран. В концерне "Белнефтехим" в то время не отрицали, что у Беларуси есть перспективы доставки нефти из других стран, в том числе из Ирана. "Существуют возможности, но мы просчитываем их коммерческую целесообразность", - отмечал в этой связи экс-зампредседателя концерна Владимир Волков.



Но, не исключено, о коммерческой целесообразности иранского проекта белорусская сторона всерьез задумалась после введения санкций США в отношении "Белоруснефти". По крайней мере, буквально спустя полгода после введения санкций, в августе 2011 года, "Белоруснефть" официально заявила о выходе из контракта на разработку месторождения Джофеир.



В официальном комментарии "Белоруснефть" поясняла, что контракт предусматривал разработку месторождения в несколько этапов. Первый был завершен в сентябре 2010 года. Однако "в ходе работ были выявлены новые данные о геологическом строении месторождения, обусловившие изменение технических и финансово-экономических условий реализации проекта". Учитывая это, "Белоруснефть" приняла решение выйти из данного контракта после первого этапа, что, в принципе, было предусмотрено условиями контракта.



Кстати, в то время не только "Белоруснефть" попала под американские санкции. Они были введены и в отношении французской компании Total, норвежской Statoil, итальянской ENI, голландской Royal Dutch Shell и японской INPEX, что заставило эти компании спешно отказаться от работы в Иране.



Не исключено, что эти обстоятельства могли подтолкнуть и "Белоруснефть" к выходу из иранского проекта. Тем более что, как заявляли представители Госдепа, введение санкций является сигналом и для партнеров США в Европе.



Следует иметь в виду, что именно в 2011 году "Белоруснефть" получила возможность экспортировать весь объем собственной нефти (ранее договоренности с Россией такую возможность исключали). Между тем основными покупателями белорусской нефти в то время были Германия и США.



Можно предположить, насколько важны для национальной экономики валютные поступления от продажи собственной нефти (а это от 1 млрд. USD и более), так что рисковать ими не было смысла. Тем более что к этому времени официальному Минску удалось договориться с Москвой о приемлемых условиях импорта российской нефти, и острая нужда в альтернативных поставках отпала.



Правда, иранское информагентство Mehr в то время сообщало, что причиной расторжения белорусско-иранского контракта стали разногласия сторон, касающиеся методов и технологий ведения работ, а также денежной компенсации иранской стороне за использование Беларусью ее месторождения. По данным агентства, белорусская сторона не выполняла свои обязательства по контракту: "Белоруснефть" обязалась добывать 3,5 тыс. баррелей нефти в сутки, а добывала менее 2,8 тыс. баррелей.



Замгендиректора "Белоруснефти" Александр Шараев, комментируя эту информацию, пояснил: обеспечить такой объем добычи было реально лишь на тестовых испытаниях, позже оказалось, что суточный объем добычи ниже, чем было оговорено в контракте. При этом белорусская сторона, согласно контракту, не занималась непосредственно добычей нефти, она обеспечивала лишь обслуживание процесса.



В любом случае, сегодня нельзя не обратить внимания на тот факт, что "Белоруснефть" вышла из иранского проекта фактически 4 года назад, а реакция Госдепа по снятию санкций последовала только сейчас. Объяснить это обстоятельство можно, вероятно, сменой фона политических отношений между США и Беларусью, что, в принципе, и подтвердил начальник управления информации - пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик.



"Решение государственного департамента США об отмене санкций в отношении ПО "Белоруснефть" является шагом в правильном направлении. На протяжении продолжительного времени "Белоруснефть" не имела отношения к проектам по добыче нефти в Иране, которые противоречат закону США о санкциях против Ирана. Решение американской стороны соответствует и формируемой взаимными усилиями сторон новой атмосфере в белорусско-американских отношениях", - сказал Д. Мирончик.

Справка "БР"

ПО "Белоруснефть" создано в 1966 году, специализируется на поиске, разведке и разработке нефтяных месторождений, осуществляет добычу нефти и попутного нефтяного газа, занимается нефтяным сервисом за пределами Беларуси - в России, Украине, Венесуэле и Эквадоре.

Также "Белоруснефть" занимается давальческими поставками импортной нефти на белорусские НПЗ. Произведенные нефтепродукты компания реализует через собственную сеть АЗС и трейдерских организаций, которая является самой крупной в Беларуси, а также экспортирует.