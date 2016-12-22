По обычному маршруту

Андрей ШИНГАРЕВ

Заявку на проведение 25 марта шествия-митинга по случаю 97-й годовщины провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (День воли) подали в Мингорисполком представители демсил.

Планируется, что 25 марта сбор участников акции пройдет с 17.00 до 18.00 возле кинотеатра "Октябрь" (ст. метро "Академия наук") с последующим шествием до парка Дружбы народов, где должен будет состояться митинг. Это традиционный маршрут для Дня воли в последние годы, и обычно он не вызывает претензий у властей.



Акция должна пройти под общим лозунгом "Вместе за мир и независимость". Основными темами уличной акции в этом году станут защита независимости Беларуси, а также солидарность с Украиной и осуждение российской агрессии.



В оргкомитет нынешней акции входят Объединенная гражданская партия, Партия БНФ, движение "За свободу", оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия", кампания "Говори правду" и движение солидарности "Разам".



Напомним, 25 марта 1918 года Рада Белорусской Народной Республики приняла Третью уставную грамоту о государственной независимости Беларуси.



Провозглашение независимости стало следствием силового разгона большевистскими властями первого Всебелорусского съезда в декабре 1917 года и ответом на Брестский мирный договор между Советской Россией и Германией, в соответствии с которым без участия белорусских представителей территория Беларуси была разделена.