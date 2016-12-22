По обычному маршруту

Четверг
22 декабря 2016
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№ 10 (1143)
16-22 марта 2015 г.
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№ 10 (1143) 16-22 марта 2015 г.
Планируется, что 25 марта сбор участников акции пройдет с 17.00 до 18.00 возле кинотеатра "Октябрь" (ст. метро "Академия наук") с последующим шествием до парка Дружбы народов, где должен будет состояться митинг. Это традиционный маршрут для Дня воли в последние годы, и обычно он не вызывает претензий у властей.
Акция должна пройти под общим лозунгом "Вместе за мир и независимость". Основными темами уличной акции в этом году станут защита независимости Беларуси, а также солидарность с Украиной и осуждение российской агрессии.
В оргкомитет нынешней акции входят Объединенная гражданская партия, Партия БНФ, движение "За свободу", оргкомитет по созданию партии "Белорусская христианская демократия", кампания "Говори правду" и движение солидарности "Разам".
Напомним, 25 марта 1918 года Рада Белорусской Народной Республики приняла Третью уставную грамоту о государственной независимости Беларуси.
Провозглашение независимости стало следствием силового разгона большевистскими властями первого Всебелорусского съезда в декабре 1917 года и ответом на Брестский мирный договор между Советской Россией и Германией, в соответствии с которым без участия белорусских представителей территория Беларуси была разделена.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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