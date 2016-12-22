Перевели время

Андрей ШИНГАРЕВ

Время проведения традиционного шествия-митинга на День воли скорректировано решением Мингорисполкома, однако уличная акция все же состоится.

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Сам маршрут не вызвал претензий (от кинотеатра "Октябрь"), однако Мингорисполком неожиданно скорректировал время проведения акции: сбор участников акции должен начаться на два часа раньше, в 15.00., а к 18.00. митинг в парке Дружбы народов должен будет уже завершиться. Учитывая, что в этом году 25 марта выпадает на будний день (среда), подобная поправка является весьма существенной, так как значительная часть потенциальных демонстрантов попросту будут в это время на работе.



В оппозиции восприняли решение Мингорисполкома, как попытку властей хитростью уменьшить число участников Дня воли. Среди демократических активистов прозвучали предложения "опоздать" на акцию и прийти в то время, которое планировалось изначально. Однако лидеры оппозиции все же не стали отказываться от согласованного с городскими властями формата, и призвали, не смотря ни на что, приходить на акцию к 15.00. В свою очередь движение "За свободу", являющееся одним из организаторов Дня воли-2015, предложило белорусам 25 марта массово брать отгулы на работе.



День воли-2015 должен пройти под общим лозунгом "Вместе за мир и независимость". Основными темами уличной акции в этом году станут защита независимости Беларуси, а также солидарность с Украиной и осуждение российской агрессии.