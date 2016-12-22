Приватизация — не самоцель

Андрей ШИНГАРЕВ

Программный документ, в котором будут сформулированы общие подходы к проблеме приватизации в Беларуси, разрабатывают представители демократических сил.

Лев Марголин: мы видим, что, несмотря на все старания властей, экономика Беларуси находится в удручающем состоянии.

Тема приватизации актуальна всегда, однако сегодня эта проблема особенно злободневна, отметил в интервью "БР" заместитель председателя Объединенной гражданской партии Лев Марголин.



"Во-первых, мы видим, что, несмотря на все старания властей, экономика Беларуси находится в удручающем состоянии. Если 5 лет назад власть говорила о зарплате в 1.000 USD как о своей цели, то сейчас ни о какой тысяче, ни о каких даже 600 USD речь не идет. Тут хотя бы иметь 400 USD. Поэтому вопрос эффективности управления экономикой - это вопрос вопросов в данном случае, а без приватизации он не решаем.



Во-вторых, существует опасение, что как к последнему средству власть прибегнет к массовой и быстрой приватизации, только чтобы в очередной раз попытаться заткнуть сегодняшние дыры в финансах страны", - высказал свое мнение зампред ОГП.



Вместе с тем Л. Марголин констатирует, что приватизация - одна из наиболее сложных тем для совместной работы оппозиции. "Как вы понимаете, если в отношении коррупции у правых и левых больших расхождений не бывает, то приватизация - это как раз тот случай, когда такие расхождения есть".



Кроме того, не у всех партий и объединений к началу работы была своя сложившаяся позиция по вопросу приватизации. Если одни структуры могут предложить собственные проекты законов о приватизации, разработанные уже давно, то другие никогда детальной проработкой подобных проблем не занимались. "Поэтому работа движется, но движется сложно", - констатирует Л. Марголин.



Тем не менее некоторые принципиальные подходы, на которых будет базироваться дальнейшая работа, уже согласованы и не вызывают сомнений ни у правых, ни у левых. В частности, все оппозиционные структуры исходят из того, что приватизация не является самоцелью.



"Предприятия, которые работают эффективно, не должны приватизироваться, по крайней мере на первом этапе. Потому что целью приватизации должно быть повышение эффективности работы экономики, а через это - повышение уровня благосостояния населения. Отсюда понятно, что речь идет о том, что в первую очередь должны приватизироваться неэффективные, нерентабельные предприятия", - отмечает зампред ОГП.



Еще один согласованный момент - принцип использования средств от приватизации. "Организации, которые участвуют в обсуждении, согласились, что существующая ныне практика получения средств от приватизации с последующим их проеданием порочна и никоим образом не соответствует интересам страны. Поэтому есть общее понимание, что средства от приватизации должны направляться в фонды, бенефициарами которых будет большинство белорусских граждан.



Это может быть фонд социальной защиты населения (или пенсионный фонд), это может быть фонд будущих поколений (как обычно называются фонды, средства которых используются на образование, на подготовку молодых ученых и т. д.). Конкретное видение, как детально распределять эти средства, пока не сформировалось, но понимание этих двух моментов есть, и, я считаю, это очень важный результат", - говорит Л. Марголин.



По его словам, сейчас оппозиционные партии и движения готовят свои варианты итогового документа, которые должны стать основой для его общего варианта.



Координацией работы по разработке Приватизационной платформы занимается движение "За свободу" в рамках программы сотрудничества "Углубленный диалог".



Социологическая служба "За свободу" также провела исследование взглядов оппозиционных партий и движений на проблему приватизации. В частности, согласно его данным, лишь около 10% представителей оппозиции считают, что бюджетообразующие предприятия не должны подвергаться приватизации. Наиболее предпочтительным инвестором для белорусских предприятий, с точки зрения демсил, является европейский инвестор (70% поддержки).



Интересно, что, согласно исследованию Белорусского института стратегических исследований (BISS), проводившемуся несколько ранее в рамках проекта "Рефорум", организации третьего сектора и политической оппозиции в целом выступают за умеренную либерализацию. Так, идею приватизации крупных предприятий поддерживают всего 37% опрошенных представителей гражданского общества.