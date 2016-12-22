Уже не импортер, а экспортер

Татьяна МАНЕНОК

Беларусь готова помочь Украине электроэнергией.

К экспорту электроэнергии в Украину Беларусь готова приступить в 2015 году, хотя еще в прошлом году она сама импортировала электричество из этой страны.

"Мы готовы предложить украинской стороне поставлять электрическую энергию на их рынок", - заявил на пресс-конференции в конце февраля министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик и при этом отметил, что "это инициатива украинской стороны, а не наша".



Из-за сложной ситуации в стране Украина была вынуждена с октября 2014 года отказаться от экспорта электроэнергии, в том числе и в Беларусь. В целом за прошлый год мы закупили электроэнергии в Украине на 161,218 млн. USD. В балансе электрической энергии Беларуси на октябрь 2014 года доля украинской электроэнергии составляла около 4,5%.



Однако уже в январе 2015 года, после трехмесячного перерыва, Украина возобновила экспорт электроэнергии. В стоимостном объеме он составил 13,364 млн. USD (поставки осуществлялись в основном в Венгрию, Словакию и Молдову). При этом страна импортировала электроэнергии на 4,67 млн. USD (из РФ импорт составил около 380 млн. кВт.ч, на 4,669 млн. USD, оставшаяся сумма пришлась на импорт из Молдовы).



Так что шансы на поставки электроэнергии на украинский рынок у белорусов есть. В целом в 2015 году белорусские энергетики рассчитывают удвоить экспорт электроэнергии: с 500 млн. кВт.ч до 1 млрд. кВт.ч, "если все пойдет так, как мы рассчитываем", заметил в этой связи В. Потупчик.



Энергетики прорабатывают разные направления экспорта. Как было сказано, "очень большой интерес проявляют поляки", поэтому сейчас решаются технические задачи поставок электроэнергии в Польшу.



Что же касается импорта электроэнергии, то в этом году Беларусь впервые за последние 9 лет вновь оказалась привязанной к одной стране-поставщику - России. Контракт с Украиной на закупку электроэнергии на 2015 год было решено не заключать.



"Мы отказались от закупки электроэнергии в Украине. Даже не мы отказались, украинская сторона проинформировала нас о том, что у нее нет технической возможности поставлять электроэнергию", - пояснил В. Потупчик.

Справка "БР"

В 2014 году общее потребление электроэнергии в Беларуси составило 38,04 млрд. кВт.ч (100,9% к 2013 году). Основной объем вырабатывается в Беларуси на собственных энергоисточниках.

При этом страна импортировала 3,83 млрд. кВт.ч электроэнергии, что на 43% меньше по сравнению с 2013 годом (тогда импорт составил 6,7 млрд. кВт.ч), в 2012 году Беларусь импортировала 7,9 млрд. кВт.ч. Ожидается, что в 2015 году импорт будет снижен до 2,5 млрд. кВт.ч электроэнергии.

Производство электроэнергии в Беларуси (без учета блок-станций) в 2014 году увеличилось до 31,6 млрд. кВт.ч (+ 10,8% к уровню 2013 года).