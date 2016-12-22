ЕАЭС: нужна работа над ошибками

Татьяна МАНЕНОК

Андрей Кобяков: список изъятий не только не уменьшается, а напротив, "начинает снова увеличиваться".

Укрепить интеграционную конструкцию союза и поскорее убрать запреты в торговле с Россией – с этой целью Беларусь будет использовать в этом году свое председательство в ЕАЭС.

Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который объединил три государства в региональное образование с общим рынком, вступил в силу 1 января. В начале этого года к союзу присоединилась Армения и, как ожидается, в марте к "четверке" примкнет Кыргызстан.



Но не успел союз стартовать, как вместо развития региональной интеграции в нем начались дезинтеграционные процессы.



Недавно власти Казахстана заявили, что могут запретить или ограничить поставки ряда товаров из России, поскольку из-за резкой девальвации рубля в РФ казахстанские производители не могут конкурировать с дешевыми российскими товарами. Пока, с 5 марта, они ограничили на 45 дней импорт нефтепродуктов из России (из-за девальвации рубля российское топливо стало значительно дешевле местных бензина и дизельного топлива).



Девальвация российского рубля подкосила финансовое здоровье и ряда белорусских предприятий, и руководство страны рекомендовало им в торговле с Россией использовать расчеты не в рублях, а в долларах.



Получается, что вопреки декларациям политиков интеграционная конструкция начинает трещать по швам.



Белорусская сторона озабочена этими тенденциями.



"Уважаемые коллеги, давайте будем объективными. Сегодня наш евразийский дом - это, конечно, мощное сооружение мирового масштаба, это признают даже наши оппоненты. Но мы сдали наш дом с рядом недоделок, некоторые из них мы прямо закрепили в нашем "акте приемки", то есть в договоре о ЕАЭС, в виде переходных периодов аж до 2025 года", - заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 6 февраля на первом заседании Межправительственного совета ЕАЭС.



Другие недоработки, по его словам, "носят вид скрытых дефектов". Обнаружились они в конце 2014 года в виде запретов в отношении Беларуси на ввоз товаров и транзит.



"Причем для Евразийской экономической комиссии они оказались настолько скрытыми, что потребовалось вмешательство глав государств для разъяснения комиссии ее функций и полномочий по обеспечению основополагающих принципов функционирования ЕАЭС", - констатировал А. Кобяков.



Более того, добавил он, "даже фундамент нашего здания - устранение изъятий в свободном движении товаров - и тот не является монолитным".



В конце прошлого года в "тройке" насчитывалось около 600 разного рода изъятий и ограничений. Сейчас, как заметил А. Кобяков, список изъятий не только не уменьшается, а напротив, "начинает снова увеличиваться".



Белорусская сторона, председательствующая в 2015 году в ЕАЭС, намерена поработать над устранением этих "недоделок". А. Кобяков рассказал о том, что она собирается для этого делать.



Наднациональный орган - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - озадачен рядом поручений. В частности нужно, в срочном порядке возобновить активную работу над списком изъятий и ограничений (здесь приоритет - устранение изъятий в движении товаров) и доложить об этом на очередном заседании межправительственного совета.



ЕЭК должна направить правительствам "четверки" анализ реализации договоренностей по вопросам согласованной промышленной и агропромышленной политики с конкретными выводами и предложениями. При этом белорусская сторона обратила внимание на отсутствие реального движения в ЕАЭС в части согласованных мер по импортозамещению.



Актуализирована еще одна важная для национальной экономики тема. Как отметил А. Кобяков, "настало время определиться с судьбой понятия "товар Евразийского экономического союза". "Мы все, и Беларусь здесь не исключение, пока чрезмерно осторожно относимся к этой инициативе. Надо, наверное, уже находить ответ на вопрос: кто же он такой, отечественный производитель союза, товары которого мы совместными усилиями предполагаем продвигать, в том числе и за пределы ЕАЭС. Мы считаем, что необходимо вплотную подойти к разработке правил определения происхождения товаров из ЕАЭС", - заявил белорусский премьер.



До 1 апреля ЕЭК должна направить правительствам "четверки" концепцию совместных мероприятий по развитию экспорта (они могут включать меры поддержки экспорта, развития совместных товаропроводящих сетей, использования товаров и услуг государств-членов в рамках крупных инвестиционных проектов в третьих странах и т. д.).



Не мог обойти вниманием А. Кобяков еще одну болезненную для Беларуси проблему - введение РФ односторонних запретов и ограничений в отношении белорусской продукции. Он потребовал от ЕЭК предоставить анализ причин, которые привели к такой ситуации.



"Практика показывает, что нам необходимо выходить на согласованные механизмы функционирования союза в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты своего рынка в отношении третьих стран", - подчеркнул А. Кобяков. Поэтому белорусская сторона ждет конкретных предложений по доработке договорно-правовой базы союза.



Наличие такого огромного шлейфа проблем в ЕАЭС, естественно, порождает много вопросов к наднациональному органу союза. Вот почему белорусский премьер предложил проанализировать роль и полномочия ЕЭК в этих вопросах, а также усилить ответственность членов коллегий ЕЭК. Ведь это именно они должны вовремя фиксировать нарушения права союза и инициировать соответствующие расследования комиссией.



Белорусская сторона рассчитывает, что доклад ЕЭК предусмотрит ответственность государств-членов за невыполнение принятых договоренностей, а также ответственность членов самой ЕЭК за неэффективное выполнение обязанностей.



Обрушившийся российский рубль добавил проблем всем странам ЕАЭС, но прежде всего Беларуси, экономика которой наиболее тесно "завязана" на Россию.



А. Кобяков признался, что у белорусской стороны нет готовых рецептов реализации согласованной макроэкономической политики, хотя "последние события в регионе и в мире в целом настоятельно требуют от нас скоординированных действий в данном вопросе".



"Полагаю, что нашим профильным ведомствам, в том числе министерствам экономики и национальным банкам, необходимо незамедлительно включиться в эту работу", - подчеркнул он.



Еще одна важная для Беларуси тема - вступление стран в ВТО. Белорусская сторона "предельно открыто ставит вопрос о выполнении сторонами обязательств по предоставлению информации о переговорах по ВТО".



О скоординированной работе по присоединению к ВТО стороны договорились еще в 2002 году в рамках ЕврАзЭС. Тогда за основу были взяты тарифные обязательства России, и "никаких других договоренностей у нас не было". В связи с этим, подчеркнул А. Кобяков, если "белорусская сторона не будет понимать, как идут переговоры ее партнеров с ВТО, то будет считать себя свободной от согласований и принятия дополнительных обязательств, связанных со вступлением в ВТО своих партнеров".