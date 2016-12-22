Ухудшение на фоне визитов

Андрей ШИНГАРЕВ

С точки зрения правозащитников, в местах лишения свободы сейчас находятся шестеро политзаключенных: Николай Статкевич, Игорь Олиневич, Николай Дедок, Юрий Рубцов, Евгений Васькович и Артем Прокопенко.

Официальный Минск дает понять Западу, что не намерен освобождать политзаключенных и вообще предпринимать какие-либо шаги в направлении политической либерализации.

Такое мнение в интервью "БР" высказал заместитель председателя незарегистрированного правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович.



С его точки зрения, об этом свидетельствует тот факт, что на фоне визитов в Минск высокопоставленных западных политиков и чиновников новый срок заключения получил Николай Дедок. "Это было демонстративным шагом белорусских властей", - уверен правозащитник.



Активист Николай Дедок, который в мае 2011 г. был осужден к 4 годам и 6 месяцам заключения по "делу анархистов", должен был выйти на свободу 3 марта. Вместо этого 26-летнего узника признали виновным по ст. 411 УК РБ ("Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения") и приговорили еще к одному году колонии. Н. Дедку инкриминировали 16 нарушений режима, в частности ношение спортивного костюма вместо тюремной робы.



"Буквально за несколько дней до окончания срока происходит суд по 411-й статье УК, которая сама по себе является довольно одиозной, и мы еще до проблемы с политзаключенными указывали на наличие в Уголовном кодексе статьи, содержащей достаточно формальный состав. Человека приговаривают к дополнительному лишению свободы только за то, что на него ранее накладывали дисциплинарные взыскания. То есть человека водворяли в ШИЗО или ПКТ, а потом за это еще дополнительно лишили свободы. Это наследие советской правовой системы, которого нет у наших соседей", - подчеркнул правозащитник.



Николай Дедок - это уже второй политзаключенный, который был осужден по ст. 411 УК. Ранее, в 2012 году, то же произошло со Змицером Дашкевичем.



По мнению В. Стефановича, приговор Н. Дедку является сигналом белорусских властей Западу: мол, они не намерены менять свое отношение к проблеме политзаключенных и вообще каким-либо образом корректировать свою политику в сторону либерализации.



Характерно, что этот приговор был вынесен 26 февраля, а за два дня до этого в Минске состоялась встреча Александра Лукашенко с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид. На следующий день после приговора президент встретился с заместителем помощника государственного секретаря США Эриком Рубиным. В эти дни в Беларуси находился с визитом и докладчик по Беларуси Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони.



"Мне кажется, позиция белорусских властей заключается в том, что они рассчитывают, что Евросоюз примет их такими, какие они есть, то есть рассчитывают на своеобразный вариант Азербайджана. Власти активно конвертируют свою позицию по украинскому вопросу, надеясь получить от этого максимальные дивиденды, но при этом не предпринимая никаких шагов по тем требованиям, которые выдвигает Евросоюз", - говорит правозащитник.



"Для нас эта ситуация сложная. С одной стороны, мы бы, конечно, приветствовали сближение между Евросоюзом и белорусскими властями, но с другой - не хотелось бы, чтобы это происходило на таком фоне, когда в стране ничего не изменяется на системном уровне, а по ряду показателей ситуация даже ухудшается", - отмечает он.



С точки зрения В. Стефановича, ухудшение ситуации в области прав человека обозначилось еще в конце 2014 года. Так, примером негативной тенденции в области прав человека стало появление нового заключенного - 53-летнего активиста из Гомеля Юрия Рубцова. В октябре 2014-го Ю. Рубцов был признан виновным по ст. 391 УК ("оскорбление судьи или народного заседателя") и приговорен к полутора годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа (на "химию").



Правозащитники отмечают, что преследование Ю. Рубцова "напрямую связано с незаконной практикой произвольных задержаний и является политически мотивированным".



После очередного задержания, которое произошло на санкционированной акции "Чарнобыльскi шлях" в апреле 2014 г., милиционеры заставили активиста снять футболку с надписью "Лукашенко уходи" и доставили Ю. Рубцова в суд голого по пояс и без очков. В суде активист бурно возмущался, обвинял судебную систему в коррумпированности и беззаконии. Слова Ю. Рубцова были расценены как оскорбление персонально в адрес судьи и стали основанием для уголовного дела.



Таким образом, с точки зрения правозащитников, в местах лишения свободы сейчас находятся шестеро политзаключенных: Николай Статкевич, Игорь Олиневич, Николай Дедок, Юрий Рубцов, Евгений Васькович и Артем Прокопенко.



Еще одним важным событием конца 2014 г., на которое обращают внимание правозащитники, стали действия властей в отношении СМИ. "Верхом всего стали изменения в закон "О СМИ", которые были внесены в авральном порядке в декабре, и целая волна блокирования независимых сайтов, ответственность за которую никто на себя не взял, хотя есть все основания полагать, что это было спланированное мероприятие. Естественно, все это свидетельствует об ухудшении общей ситуации, и, возможно, это связано с началом президентской кампании", - считает В. Стефанович.