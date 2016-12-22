Грузоперевозчики просят амнистии

Павлюк БЫКОВСКИЙ

Сергей Штода не намерен платить штраф. Фото автора

Поставить точку в конфликтной ситуации из-за штрафов за первые три месяца работы системы платных дорог BelToll — с таким предложением обратился 19 февраля к первому вице-премьеру Беларуси Василию Матюшевскому директор транспортной кампании Сергей Штода.

Конфликтная ситуация вызвана штрафами, которые начислены грузоперевозчикам за первые три месяца работы системы сбора за платные дороги в Республике Беларусь (BelToll) - август, сентябрь и октябрь 2013 года. О штрафах они узнали через полгода, суммы санкций за это время накапливались и у некоторых предприятий достигли 60 тыс. EUR. Грузоперевозчики добиваются амнистии по этим штрафам.



Предприниматель С. Штода провел пресс-конференцию в офисе Объединенной гражданской партии на следующий день после того, как отсидел 15-суточный административный арест за "нецензурную брань". С. Штоду задержали 3 февраля в Доме правительства, когда он возвращался с несостоявшегося приема у первого вице-премьера Василия Матюшевского. На 4 февраля была запланирована акция протеста грузоперевозчиков, но без их лидера она не состоялась



Отвечая на вопрос корр. "БР", Сергей Штода сказал, что власти могли бы решить проблему очень просто, внеся в постановление № 340 оговорку о трехмесячном тестовом режиме эксплуатации BelToll. "Ведь нарушители были только в первые три месяца!" - подчеркивает предприниматель. Лично он получил сразу 179 актов о нарушениях на 10 тыс. EUR. Сергей Штода не намерен оплачивать этот штраф, так как считает, что это не он, а государство допустило ошибки при введении BelToll.



По его словам, в прошлом году все шло к такому решению проблемы. Грузоперевозчики обсуждали соответствующий проект с министерствами финансов, экономики и транспорта. Однако перед Новым годом президент сменил правительство, диалог прервался, а у оштрафованных грузоперевозчиков заблокировали счета.



"Пожалуйста, Василий Станиславович Матюшевский, решите для людей, пока у вас есть возможность. Соберитесь и просто поставьте точку наконец", - через прессу попытался передать свое обращение к первому вице-премьеру Сергей Штода.



"У меня выхода нет, - объясняет он свою ситуацию. - Они же заблокировали мой счет, я уже работать не могу. Машины стоят... Буду ходить, трясти их... Я пытался открыто действовать - из меня такого нарушителя сделали. Теперь буду по-другому... Другие перевозчики меня поддержат".



Напомним, электронная система сбора платы за проезд BelToll введена в коммерческую эксплуатацию 1 августа 2013 года. Владельцем электронной системы является ГУ "Белавтострада". Управляет работой BelToll в Беларуси компания-оператор ИООО "Капш Телематик Сервисиз", контролирует взимание сборов на платных автомагистралях ГУ "Транспортная инспекция".