Не стать жертвой

Александр АЛЕСИН

Руководство Беларуси озабочено вооруженным конфликтом в Украине и намеревается сделать все, чтобы не допустить подобного сценария развития событий у себя.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая 19 февраля 2015 г. перед командным составом Вооруженных Сил, заявил: "Войны уже не объявляются, а, начавшись, идут не по привычному шаблону. Опыт современных военных конфликтов показывает, что вполне благополучное государство за считанные месяцы и даже дни может превратиться в арену ожесточенной вооруженной борьбы, стать жертвой иностранной интервенции, погрузиться в пучину хаоса, гуманитарной катастрофы и гражданской войны".



По его словам, наряду с открытым военным вторжением сегодня особое место в инструментарии сильных мира сего заняли цветные революции. "В их основе лежит глубокая трансформация сознания людей. По существу, его разрушение, подмена фундаментальных ценностей их суррогатами и ложными идеями, смыслами".



Глава государства также отметил, что против Беларуси применяются экономические санкции и дискриминационные меры политического характера. "Продолжаются попытки открыто диктовать нам условия в торгово-экономическом сотрудничестве. Активизируется военная деятельность непосредственно вблизи наших границ".



И хотя глава государства не обозначил напрямую источники опасности для Беларуси, можно предположить, что тревожный тон его высказываний навеян идущей сегодня в Украине "гибридной войной".



Обеспокоенность угрозой этого опасного вида международной агрессии одним из первых, еще в апреле 2014 г., высказал член верхней палаты парламента Нидерландов генерал-майор в отставке Франк ван Каппен. В прошлом он занимал должность советника по безопасности при ООН и НАТО.



По его словам, еще в 2004 году по заказу НАТО проведено исследование Multiple Futures, задачей которого было получить представление о том, чего в ближайшем будущем можно ожидать в сфере международной безопасности. К работе было привлечено более 8 тыс. ученых, военных и политиков, причем не только из стран НАТО.



Один из выводов исследования заключался в том, что страны (в том числе и Украина), оказавшиеся на линии соприкосновения "геополитических платформ", лишены возможности самостоятельно выбирать свою судьбу: зажатые между российской и западной сферами влияния, они находятся в зоне потенциальных конфликтов.



Если раньше линия этого геополитического "разлома" проходила через Польшу, Венгрию, Чехословакию, то сегодня она сместилась на территорию Украины, Беларуси, Молдовы и Грузии. Второй вывод следовал из первого и заключался в том, что уже в недалеком будущем Европа неизбежно столкнется с вооруженными конфликтами по линии соприкосновения геополитических платформ. Однако способы ведения военных действий будут отличными от прошлого и, скорее всего, примут форму гибридной войны (hybrid warfare).



Определяя содержание этого термина, генерал ван Каппен отметил, что "государство, которое ведет гибридную войну, совершает сделку с негосударственными исполнителями-боевиками, группами местного населения, организациями, связь с которыми формально полностью отрицается".



Надо сказать, что события в Украине серьезно озаботили как высших функционеров НАТО, так и руководство большинства стран, входящих в эту организацию. Для противодействия возможной гибридной агрессии с Востока страны - члены альянса договорились о создании сил быстрого реагирования (СБР), получивших название "Объединенной оперативной группы повышенной боеготовности" (Very High Readiness Joint Task Force).



Но, как выяснилось, вежливых "зеленых человечков" опасаются не только потенциальные противники России, но и ее нынешние союзники, которые тоже стали задумываться о способах противодействия им. Что касается Беларуси, то в качестве таковых она надеется использовать уже существующие в составе Вооруженных Сил страны Силы специальных операций, дооснастив их современным вооружением и военной техникой.



В их числе эксперты называют новейшие средства разведки (включая беспилотники) и бронированные средства подвижности, более эффективные средства огневого поражения. На повестке дня стоит также вопрос о модернизации парка боевых вертолетов и приобретения многоцелевых авиакомплексов для контрпартизанских действий.