Президент потребовал стабильности

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№ 8 (1141)
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1 марта 2015 г.
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№ 8 (1141) 23 февраля - 1 марта 2015 г.
Белорусский лидер и его подчиненные произнесли немало правильных слов о стабильности налоговой системы. "Откровенно говоря, может, стоит один раз по максимуму откорректировать, чтобы потом несколько лет всем спокойно работать?" - сказал А. Лукашенко.
Далее глава белорусского государства затронул еще один болезненный для бизнеса вопрос: налоговое администрирование.
"Налогообложение должно быть максимально простым, понятным каждому и логичным. Это вопрос, если хотите, не только экономический, но и психологический. Порой налоговое законодательство маленькую фирму заставляет держать больше бухгалтеров, чем численность самой фирмы. Это ненормально", - подчеркнул он.
Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский вторил своему патрону и заявил, что правительство берет на себя обязательство с 2016 года не менять на его протяжении правила игры в налоговой сфере. "Если мы заявляем в основных документах правила игры на 2016 год, мы их "внутри" года не меняем", - пояснил чиновник. По его словам, в правительстве рассчитывают, что в течение 2015 года в налоговой сфере также ничего не будет меняться.
Неопытному наблюдателю может показаться, что в стране готовится чуть ли не либеральная революция. Однако есть одно большое "но".
Разумеется, все заявления главы государства о необходимости стабильности налоговой системы, о понятности налогового законодательства, а также о простоте и прозрачности налогового администрирования заслуживают всяческой поддержки и найдут отклик у белорусского бизнеса. Проблема в том, что очень часто весьма правильные президентские слова не воплощаются в столь же правильные дела. Скорее, наоборот.
Президент уже неоднократно делал подобные заявления и некоторые из них даже воплотились в Директиву № 4 о развитии предпринимательской инициативы. На практике же мы не видим никакой стабильности, скорее наоборот - постоянное изменение правил игры. И даже случается, что налоговое законодательство меняют задним числом.
Вспомним, с каким постоянством переписывают Налоговый кодекс, и прежде всего его Особенную часть. Стало уже печальной традицией вносить изменения в кодекс в последние дни декабря, чуть ли не накануне их вступления в силу. За такой короткий срок субъекты хозяйствования просто не успевают ознакомиться с новыми правилами и поэтому совершают множество ошибок. Но подписанная президентом Директива № 4 требует, чтобы подобные изменения публиковались не позднее чем за три месяца до их вступления в силу. Поэтому как ни крути, а получается, что даже президент нарушает собственные указания.
Абсолютной поддержки заслуживает президентское замечание о том, что учет на предприятиях, прежде всего малых, следует упростить и что негоже держать бухгалтеров больше, чем работников. Но вспомним, как несколько лет назад президент уже требовал упростить учет так, чтобы его могла вести "любая жена бизнесмена".
Однако посмотрим на закон о бухучете. В нынешней редакции он требует от главного бухгалтера даже малого предприятия высшего либо среднего специального бухгалтерского образования и трехлетнего стажа работы. Аналогичное требование предъявляется к руководителям микроорганизаций, если они сами решат вести бухучет в собственной фирме. Таким образом, вместо упрощения получилось усложнение.
Однако не только ставки налогов и даже порядок их уплаты беспокоят белорусский бизнес. Намного более болезненным является вопрос проверок и полномочий разного рода контролеров.
Президентский Указ № 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" окончательно развязал руки белорусским фискалам. Указ предоставил контролирующим органам право признать в ходе проверки первичные учетные документы не имеющими юридической силы и, что называется, "снимать с затрат" суммы по таким операциям со всеми вытекающими последствиями.
В Ассоциацию малого и среднего предпринимательства постоянно поступают как под копирку написанные акты проверок субъектов хозяйствования и решения налоговых органов, предусматривающие огромные санкции.
Основания для признания первичных документов не имеющими юридической силы и наложения санкций очень часто откровенно слабы и не выдерживают никакой критики. Иногда удается добиться отмены решений налоговых органов, в том числе и через суд. Вот только зачастую такие процессы длятся долгие месяцы и даже годы, а предприятия в это время простаивают, не имея возможности работать. Понятно, что, даже добившись правды, они чаще всего все равно прекращают свою деятельность.
И таких примеров можно привести еще множество, но все они показывают только одно: намерения и реальные дела - это большая разница.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
Сергей:
3 марта 2015, 18:50
законы по налогам и ставки на землю писаны для благо местных чинуш и госдядек, но не как для предпринимателей и предприятий. Откуда брать и плотить такие непомерные суммы? Что какнаплю выращивать? или почки каждый квартал продовать? Проще плюнуть и отдать бизнес гос-чиновникам, пускай сами платят налоги, зарплату и хоть производят что нибудь, а не просиживают в креслах за деньги налогоплательщиков! Сил нет хоть вешайся, за что деды воевали и делали революцию?!!!