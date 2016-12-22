Президент потребовал стабильности

Сергей БАЛЫКИН

Вместо упрощения получается усложнение.

Постоянные изменения налоговых ставок недопустимы. Об этом президент Александр Лукашенко заявил 16 февраля на совещании по актуальным вопросам налоговой политики.

Белорусский лидер и его подчиненные произнесли немало правильных слов о стабильности налоговой системы. "Откровенно говоря, может, стоит один раз по максимуму откорректировать, чтобы потом несколько лет всем спокойно работать?" - сказал А. Лукашенко.



Далее глава белорусского государства затронул еще один болезненный для бизнеса вопрос: налоговое администрирование.



"Налогообложение должно быть максимально простым, понятным каждому и логичным. Это вопрос, если хотите, не только экономический, но и психологический. Порой налоговое законодательство маленькую фирму заставляет держать больше бухгалтеров, чем численность самой фирмы. Это ненормально", - подчеркнул он.



Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский вторил своему патрону и заявил, что правительство берет на себя обязательство с 2016 года не менять на его протяжении правила игры в налоговой сфере. "Если мы заявляем в основных документах правила игры на 2016 год, мы их "внутри" года не меняем", - пояснил чиновник. По его словам, в правительстве рассчитывают, что в течение 2015 года в налоговой сфере также ничего не будет меняться.



Неопытному наблюдателю может показаться, что в стране готовится чуть ли не либеральная революция. Однако есть одно большое "но".



Разумеется, все заявления главы государства о необходимости стабильности налоговой системы, о понятности налогового законодательства, а также о простоте и прозрачности налогового администрирования заслуживают всяческой поддержки и найдут отклик у белорусского бизнеса. Проблема в том, что очень часто весьма правильные президентские слова не воплощаются в столь же правильные дела. Скорее, наоборот.



Президент уже неоднократно делал подобные заявления и некоторые из них даже воплотились в Директиву № 4 о развитии предпринимательской инициативы. На практике же мы не видим никакой стабильности, скорее наоборот - постоянное изменение правил игры. И даже случается, что налоговое законодательство меняют задним числом.



Вспомним, с каким постоянством переписывают Налоговый кодекс, и прежде всего его Особенную часть. Стало уже печальной традицией вносить изменения в кодекс в последние дни декабря, чуть ли не накануне их вступления в силу. За такой короткий срок субъекты хозяйствования просто не успевают ознакомиться с новыми правилами и поэтому совершают множество ошибок. Но подписанная президентом Директива № 4 требует, чтобы подобные изменения публиковались не позднее чем за три месяца до их вступления в силу. Поэтому как ни крути, а получается, что даже президент нарушает собственные указания.



Абсолютной поддержки заслуживает президентское замечание о том, что учет на предприятиях, прежде всего малых, следует упростить и что негоже держать бухгалтеров больше, чем работников. Но вспомним, как несколько лет назад президент уже требовал упростить учет так, чтобы его могла вести "любая жена бизнесмена".



Однако посмотрим на закон о бухучете. В нынешней редакции он требует от главного бухгалтера даже малого предприятия высшего либо среднего специального бухгалтерского образования и трехлетнего стажа работы. Аналогичное требование предъявляется к руководителям микроорганизаций, если они сами решат вести бухучет в собственной фирме. Таким образом, вместо упрощения получилось усложнение.



Однако не только ставки налогов и даже порядок их уплаты беспокоят белорусский бизнес. Намного более болезненным является вопрос проверок и полномочий разного рода контролеров.



Президентский Указ № 488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" окончательно развязал руки белорусским фискалам. Указ предоставил контролирующим органам право признать в ходе проверки первичные учетные документы не имеющими юридической силы и, что называется, "снимать с затрат" суммы по таким операциям со всеми вытекающими последствиями.



В Ассоциацию малого и среднего предпринимательства постоянно поступают как под копирку написанные акты проверок субъектов хозяйствования и решения налоговых органов, предусматривающие огромные санкции.



Основания для признания первичных документов не имеющими юридической силы и наложения санкций очень часто откровенно слабы и не выдерживают никакой критики. Иногда удается добиться отмены решений налоговых органов, в том числе и через суд. Вот только зачастую такие процессы длятся долгие месяцы и даже годы, а предприятия в это время простаивают, не имея возможности работать. Понятно, что, даже добившись правды, они чаще всего все равно прекращают свою деятельность.



И таких примеров можно привести еще множество, но все они показывают только одно: намерения и реальные дела - это большая разница.