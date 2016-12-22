И вновь продолжается рост

Полина ЛЕГИНА

По данным Белстата, в январе потребительские цены выросли на 2,4%, что при сохранении нынешних темпов роста вырисовывает перспективу годовой инфляции под 30%.

Лидером инфляции в январе стали платные услуги.

Целевой ориентир по инфляции на 2015 год Нацбанк определил в коридоре 16-20%, однако первый же месяц продемонстрировал излишнюю оптимистичность этого прогноза.



По данным Белстата, в январе потребительские цены выросли на 2,4%, что при сохранении нынешних темпов роста вырисовывает перспективу годовой инфляции под 30%. Скачок произошел несмотря на то, что большую часть месяца действовали жесткие ограничения Минторга и Совмина, и это значит, что в феврале, когда ценовой мораторий продолжил таять, у инфляции будет еще меньше сдерживающих факторов.



Между тем благодаря жесткому ценовому контролю меньше всего, на 1,8%, подорожало продовольствие. Это закономерно, потому что продукты питания в магазинах в основном отечественного производства, а на белорусские товары цены еще фактически не повышались. В лидерах подорожания предсказуемо оказались овощи (плюс 22%) и фрукты (плюс 16,4%), ассортимент которых формируется преимущественно за счет импорта и без которых, по мнению президента, в кризис можно легко обойтись.



Рыба, морепродукты и консервы рыбные подорожали соответственно на 4,5 и 4,8%, чай и растительное масло, кроме оливкового - соответственно на 4 и 4,2%. Что касается мяса и птицы, колбасных изделий, молочных продуктов, то они в январе даже слегка подешевели.



Иная ситуация с непродовольственными товарами: они подорожали на 2,4%. И это связано, вероятно, с тем, что в этом сегменте доля импорта больше, чем в продовольственном. Значительнее всего, на 9,3%, подорожали велосипеды и мотоциклы. Если в декабре средняя цена мотоцикла в Беларуси, по данным статистиков, составляла 13,6 млн. BYR, то в январе она выросла до 16,4 млн. BYR.



На 4,6% подорожал бензин, на 2,7% - бытовые электротовары, причем тут смягчающим обстоятельством, вероятно, стало изобилие на прилавках холодильников и стиральных машин "Атлант" и телевизоров "Горизонт".



Те виды электротоваров, которые в стране не производятся, подорожали куда значительнее: например, средняя цена цифровой фотокамеры в январе, по данным Белстата, выросла на 5,2%, электробритвы - почти на 8%, посудомоечной машины - почти на 13%. Эта тенденция продолжится, ведь старый завоз (до 19 декабря) скоро закончится, а импортным товарам нового завоза позволено с 3 февраля дорожать на величину девальвации, то есть на все 40-42%.



Неизбежно продолжат дорожать и платные услуги. В январе эта категория и так показала самый значительный рост - плюс 3,9%, в том числе пассажирский транспорт прибавил 5,9%, коммунальные услуги - 5,1%. Причем последний показатель отражает лишь декабрьскую индексацию коммунальных тарифов. А ведь было еще почти 9-процентное повышение субсидированных тарифов на электроэнергию и 55-процентное повышение полных тарифов на тепловую энергию в январе, которые мы увидим в февральской инфляции.



С 1 февраля, как известно, на 20-40% подорожали все остальные коммунальные услуги, что вкупе с январским подорожанием электроэнергии по идее должно укладываться в президентский лимит "пять долларов", но, кажется, выходит за его рамки. Или же среднегодовой курс доллара, к которому гипотетически привязывается "пятидолларовое" повышение (и который должен быть прописан в параметрах прогноза социально-экономического развития Беларуси, но там не прописан), отличается от того, что мы имеем сейчас. Как бы то ни было, в мартовском показателе инфляции этот скачок отразится, и он будет существенным.



А в апреле уже придет время подсчитывать мартовскую индексацию коммунальных услуг, которая, согласно указу президента № 550, привязана к повышению номинальной средней заработной платы за предыдущий квартал. То есть страна вступила в марафон подорожания коммунальных тарифов, и прежде чем это движение затормозится, инфляция наберет весьма ощутимый вес.



Всем остальным услугам и товарам волей-неволей придется отыгрывать девальвацию, и так как сюрпризы на валютном рынке, судя по всему, еще не закончились, то в новом году инфляция будет одним из самых тревожных показателей.



Как стало известно вечером 13 февраля, Минторг вышел в правительство с предложением отменить постановление Совмина №1207 от 19 декабря 2014 года о заморозке цен.