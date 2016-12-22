Ценник как раздражитель

Татьяна МАНЕНОК

почему на фоне двукратного падения мировых цен на нефть в Беларуси цены на автомобильное топливо растут?

Предложение "отвязать" от доллара цену на бензин обсуждается в белорусском правительстве.

Правительство и Нацбанк в рамках стратегической задачи по дедолларизации экономики и повышению доверия к национальной валюте намерены реализовать ряд предложений.



По данным "БР", департаменту по ценовой политике Минэкономики поручено обсудить возможность пересмотра механизма формирования цен на нефтепродукты, которые сейчас привязаны к курсу доллара. Аналогичное поручение было дано и после визита белорусского премьера Андрея Кобякова в Гомельскую область.



Новые правила ценообразования топлива на внутреннем рынке работают с конца 2014 года: с 1 октября прошлого года литр бензина Аи-92 в Беларуси стал стоить 1 USD, а дальше, как и было объявлено, ценники меняются вместе с курсом национальной валюты.



В последний раз концерну "Белнефтехим" пришлось повышать цены на автомобильное топливо в среднем на 4,7% с 13 января текущего года, когда из-за разовой девальвации белорусского рубля автомобильное топливо в долларовом эквиваленте в Беларуси подешевело практически на четверть. Это повышение регулятор объяснил индексацией с целью частичной компенсации роста курса доллара к белорусскому рублю, а также ростом стоимости российской нефти для белорусских НПЗ при введении с 1 января 2015 года налогового маневра в России.



Действительно, с 1 января 2015 года на фоне снижения мировых цен цена российской нефти для Беларуси из-за налогового маневра увеличилась, по имеющимся данным, на 107 USD/тонна. По данным "БР", еще в декабре 2014 года Беларусь покупала российскую нефть по 165,9 USD/тонна, но уже в январе 2015 года цена на эту нефть для белорусских НПЗ в одночасье превысила 270 USD/тонна.



Этот скачок на фоне ухудшения ценовой конъюнктуры на экспортных рынках нефтепродуктов привел к снижению рентабельности белорусских НПЗ. В январе рентабельность продаж основной продукции белорусских нефтеперерабатывающих заводов заметно снизилась. Это тоже одна из причин роста цен на автомобильное топливо в Беларуси.



Однако потребителям объяснить это сложно: они не понимают, почему на фоне двукратного падения мировых цен на нефть в Беларуси цены на автомобильное топливо растут.



Тем не менее кампания по дедолларизации вряд ли коснется бензинового ценника. У "Белнефтехима" и отечественных НПЗ достаточно аргументов, чтобы еще раз доказать необходимость такой привязки. Самый главный аргумент: именно цена на бензин на внутреннем рынке на уровне 1 USD/тонна позволяет заводам иметь приемлемую рентабельность, чтобы продолжать модернизацию НПЗ, что для них сегодня является основным приоритетом.

Справка "БР"

В 2014 году Беларусь поставила на внешние рынки 13,784 млн. тонн нефтепродуктов, за 2013 год было поставлено 13,563 млн. тонн. При этом валютная выручка по итогам 2014 года снизилась до 9,961 млрд. USD против 10,155 млрд. USD в 2013 году. Для сравнения: за 2014 год весь белорусский экспорт в стоимостном выражении составил 36,392 млрд. USD против 37,203 млрд. USD в 2013 году.

Снижение ключевой для Беларуси валютной экспортной позиции обусловлено падением мировых цен на нефть. Если в 2013 году экспортная цена на белорусские нефтепродукты составила в среднем 748,7 USD/тонна, то в 2014 году - 722,7 USD/тонна.