Бои на фоне Минских соглашений

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Обстрелы Дебальцево продолжались с 15 февраля, дня вступлении в силу Минских соглашений, до 18, когда было заявлено о том, что дебальцевский "выступ" оставлен военными Украины.

Тяжелые бои за населенный пункт Дебальцево и прилегающие к нему поселки на территории Донецкой области закончились 18 февраля выводом украинских войск и значительными потерями в живой силе и технике.

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При отходе из Дебальцево, по данным Генштаба украинских вооруженных сил, 110 человек попали в плен, 31 пропал без вести, 13 погибли.



Обстрелы Дебальцево продолжались с 15 февраля, дня вступлении в силу Минских соглашений, до 18, когда было заявлено о том, что дебальцевский "выступ" оставлен военными Украины.



Как сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко, по каждому украинскому военнослужащему за время перемирия было выпущено 580 килограммов боеприпасов. После тяжелых боев Дебальцево потеряло свое значение как важный транспортный узел - вся инфраструктура города разрушена, по словам очевидцев, "там лунный пейзаж".



Мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла попасть р район Дебальцево из-за обстрелов. "Мы не наблюдаем какого-либо отвода тяжелых вооружений, только их передвижение", - заявил пресс-секретарь мониторинговой миссии Майкл Боцюркив.



Во время переговоров в "нормандском формате" в Минске шла речь о возможном приглашении в Украину миротворческого контингента.



"Мы видим необходимость введения этого миротворческого контингента в обеспечении мира на Донбассе и контроле за украинско-российской границей в Донецкой и Луганской областях", - заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Йоханесом Ханом 19 февраля. "В то же время я бы хотел подчеркнуть: Россия как страна-агрессор не может и не будет принимать участия в этой миротворческой операции", - заявил Порошенко.



Украина приступила к консультациям в секретариате ООН относительно приглашения миротворческой миссии на Донбасс. "В целом все понимают позицию Украины, понимают, что Минские договоренности оказались под угрозой срыва из-за невыполнения их Россией и подписантами из Донецкой и Луганской областей", - заявил в интервью "Голос Америки" представитель Украины в Совбезе ООН Юрий Сергеев.



Сергеев считает, что Россия может наложить вето на решение об отправке миротворческого контингента ООН. Но, по его словам, вето можно обойти, если Россия будет признана не стороной переговорного процесса, а стороной конфликта. "Россия теряет доверие к себе", - сказал Сергеев.



"Сторонам сейчас необходимо сосредоточиться на выполнении минских договоренностей, а не думать об альтернативных вариантах решения конфликта на Донбассе. Я призываю к полному выполнению Минских договоренностей. Нужно сфокусироваться на выполнении Минских договоренностей и не спекулировать относительно других возможностей", - заявил Йоханнес Хан.



В эти же дни Украина отметила годовщину трагической гибели на Майдане десятков людей и бегства после этого преступления бывшего президента Виктора Януковича.



Следствие до сих пор устанавливает виновных в расстреле протестующих, однако накануне годовщины глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обвинил в организации расстрелов помощника президента России Владислава Суркова.



По словам Наливайченко, он руководил снайперскими группами на Майдане, которые целились и в протестующих, и в сотрудников правоохранительных органов Украины.



"В рамках этого производства есть должности, фамилии, копии паспортов, даты их въезда-выезда, какой связью они пользовались, в каких помещениях были, как советник президента Путина Сурков ими руководил в Киеве", - заявил Наливайченко в эфире украинского телеканала 1+1.