Новые возможности при старых проблемах

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Арсений СИВИЦКИЙ: нужны взаимные компромиссы.

О перспективах развития белорусско- европейских отношений после визита руководителей Германии и Франции в Минск в контексте посреднической миссии Беларуси по Украине по просьбе "БР" рассуждает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений СИВИЦКИЙ.

За время украинского кризиса Минск смог превратиться в удобную и эффективную переговорную площадку по поиску путей его решения. Успешное проведение саммита ЕС - Украина - Таможенный союз 26 августа 2014 г., серии переговоров в рамках контактной группы ОБСЕ по Украине, наконец, состоявшейся 11 февраля этого года встречи в "нормандском формате" существенно способствовали повышению узнаваемости Минска на международной арене.



А вклад белорусской стороны в урегулирование украинского кризиса посредством организации переговорной площадки по достоинству был оценен, в том числе и западными партнерами, направившими в Минск для участия в переговорах столь высоких по статусу переговорщиков: в августе прошлого года Минск посетили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, еврокомиссары по торговле Карел де Гюхт и энергетике Гюнтер Эттингер, а в феврале нынешнего года - канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Франсуа Олланд.



Причиной столь интенсивных визитов европейских политиков в белорусскую столицу стал украинских кризис, а также удобное расположение Минска в качестве переговорной площадки как с географической, так и политической точек зрения.



Несмотря на свои отношения стратегического характера с Россией с вытекающими из них военно-политическими обязательствами, Беларусь с самого начала крымского, а потом и украинского кризиса занимала в отношении происходящего взвешенную нейтральную позицию, сохраняя каналы доверительных коммуникаций с Кремлем и одновременно активно налаживая их с новыми украинскими властями.



Минск, по сути, выполнял роль медиатора во взаимодействии между Киевом и Москвой в условиях, когда конфликтующие стороны по политическим и идеологическим мотивам не могли вступить в прямые переговоры. Именно эффективность каналов коммуникации между российским и украинским руководством, обеспеченная Минском как медиатором, создала необходимые предпосылки для того, чтобы предложение Петра Порошенко провести в столице Беларуси переговоры на уровне ЕС - Украина - ТС, а также впоследствии саммит в "нормандском формате" было поддержано западными партнерами, даже несмотря на наличие проблемных аспектов во взаимоотношениях между Минском и Брюсселем и другими европейскими столицами.



Один из главных вопросов, который актуализируется сегодня на повестке дня перед Беларусью: сможет ли Минск конвертировать свой конструктивный вклад в решение украинского кризиса в реальную нормализацию отношений с ЕС и США?



Судя по риторике белорусской стороны, Минск хотел бы как минимум получить некоторые экономические бонусы за свое участие в организации переговорного процесса. А на фоне того, что повестка дня обеспечения региональной безопасности вытеснила сегодня все остальные, - заодно постараться окончательно закрыть проблемные политические вопросы в двусторонних отношениях. И прежде всего так называемую проблему политзаключенных, которых, по подсчетам европейской стороны, на сегодняшний день в Беларуси трое, а с точки зрения белорусских властей, таковыми эти заключенные не являются.



Тем не менее, несмотря на позитивную оценку вклада Беларуси в урегулирование украинского кризиса, вряд ли она может повлечь прорыв в отношениях с ЕС и США. В частности, на это постоянно указывают европейские и американские лица. Список политических требований западных партнеров неизменен, хотя параметры и формулировки каждого отдельного пункта периодически пересматриваются в пользу белорусских властей. Так, например, еще совсем недавно количество белорусских политзаключенных варьировалось от 5 до 11 человек, но к началу этого года список был пересмотрен европейской стороной и сокращен до трех человек.



Так или иначе, трагические последствия Майдана и начавшегося после него украинского кризиса заставили западные страны пересмотреть свое отношение к политическим режимам, которые не совсем соответствуют их представлениям о демократических обществах.



В условиях, когда обеспечение региональной и глобальной безопасности выходит на первый план международных отношений, даже такие стражи демократических ценностей, как ЕС и США, вынуждены пересматривать свое отношение к режимам Сирии, Ирана и Кубы взамен на то, что эти государства берут на себя дополнительную нагрузку и обязательства в сфере обеспечения безопасности.



Минск, выступивший гарантом того, что российские войска не вторгнутся на территорию Украины с белорусской земли, также пытается конвертировать свою позицию по формуле "безопасность в обмен на нормализацию". Однако в нынешних условиях предел нормализации отношений между Беларусью и ЕС, судя по всему, достигнут, и для качественного скачка необходимы взаимные компромиссы по проблемной повестке дня.



Как раз на фоне украинского кризиса был инициирован новый формат диалога между официальным Минском и Брюсселем, так называемая временная фаза, или консультации о модернизации, который, по сути, вытеснил на периферию формат "Диалога о модернизации Беларуси" между ЕС, представителями белорусского гражданского общества и политической оппозиции.



Европейские власти не скрывают, что они проводят интенсивные обсуждения с официальным Минском проблем региональной безопасности в связи с украинским кризисом. Но этот формат не предполагает существенной нормализации отношений между ЕС и Беларусью, а сконцентрирован на решении проблем и вопросов, представляющих взаимный прагматический интерес. Правда, на этом фоне европейские власти начали постепенно смягчать санкции и даже сокращать белорусский санкционный список.



Нужно отметить, что дефицита диалога между Минском и Брюсселем по таким прагматическим вопросам никогда не наблюдалось.



При этом главной институциональной площадкой для выстраивания отношений между ЕС и Беларусью выступает программа "Восточное партнерство", в которой на сегодняшний день Минск, увы, также не может принимать полноценного участия. К тому же приоритеты программы в виде ассоциативного членства и создания зоны свободной торговли с ЕС не могут быть синхронизированы с евразийским курсом Беларуси. А украинский кризис, начавшийся как раз после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович не подписал долгожданный договор об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2014 года, служит своеобразным предостережением. Поэтому и в рамках "Восточного партнерства" Минск действует по привычной схеме, участвуя в инициативах, представляющих прагматический интерес, в сфере облегчения визового режима, бизнес-измерения, реализации инфраструктурных проектов, технической помощи для содействия в реализации реформ и др.



Вильнюсский саммит "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года ознаменовал кризис этой программы из-за последовавших за ним трагических событий в Украине. Саммит "Восточного партнерства" в Риге, который запланирован на 21-22 мая этого года, обещает представить модернизированную версию этой инициативы с учетом украинского кризиса, чтобы глубже принимать во внимание страновые особенности каждого из ее участников.



С учетом того, что основные соглашения планируется подписать с Беларусью (о фасилитации визового режима), вполне возможно, что на рижский саммит будет приглашен и белорусский президент Александр Лукашенко. По крайней мере, сегодня есть все основания для подобного приглашения, даже несмотря на сохраняющийся режим санкций.



Однако думать, что это приглашение снимет все проблемные вопросы в двухсторонних отношениях, было бы наивно. Тем не менее готовность сторон пойти на взаимные компромиссы по ним позволила бы перевести белорусско-европейские отношения на качественно новый уровень.